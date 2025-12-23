কাৰ্বি আংলঙৰ ঘটনাত তৃতীয় পক্ষ জড়িত আছে: সাংসদ অমৰছিং তিছ’

কাৰ্বি আংলঙৰ ঘটনাত তৃতীয় পক্ষ জড়িত আছে: সাংসদ অমৰছিং তিছ’
উত্তপ্ত হৈয়েই আছে কাৰ্বিভূমি । তাৰ মাজতে পাহাৰীয়ে জিলাখনত শান্তি ঘূৰাই অনাৰ বাবে অনুষ্ঠিত শান্তিসভা ।
Published : December 23, 2025 at 5:31 PM IST
নগাঁও : কাৰ্বিভূমিৰ পৰা অনা কাৰ্বিক বিতাড়নৰ দাবীত কেইবাটাও সংগঠনে অব্যাহত ৰখা প্ৰতিবাদে এক ভয়ংকৰ ৰূপ লোৱাৰ পাছত পাহাৰীয়া জিলাখনৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ লগতে শান্তি ঘূৰাই অনাৰ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় শান্তিসভা । সোমবাৰে একাংশ লোকে কাৰ্বি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙৰ ডংকামকাত থকা বাসগৃহ জ্বলাই দিয়া স্থানৰ কিছু নিলগত অনুষ্ঠিত হয় এই শান্তিসভা ।
আনহাতে, মঙলবাৰে পুনৰ কাৰ্বি আংলঙত বাইকত অগ্নিসংযোগ, উত্তাল পৰিস্থিতি অব্যাহত থকাৰ মাজতে কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজৰ সৈতে স্থানীয় শাসকীয় পক্ষৰ সাংসদ, বিধায়কসকল উপস্থিত থাকি ডংকামোকত এক শান্তিসভা অনুষ্ঠিত কৰে । শান্তিসভাত কাৰ্বি আংলঙৰ শান্তি ঘূৰাই অনা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় । শতাধিক লোকৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত শান্তিসভাত বিজেপিৰ সাংসদ-বিধায়কসকল উপস্থিত থাকে ।
শান্তিসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি বিজেপিৰ সাংসদৰ লগতে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সদস্যসকলেও সকলোকে শান্তি-শৃংখলা অটুট ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায় ।
শান্তিসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি বিজেপিৰ সাংসদ অমৰছিং তিছ’ৱে সোমবাৰে সংঘটিত মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যৰ বাসগৃহত অগ্নিসংযোগৰ ঘটনাক গৰিহণা দিয়ে । তেওঁ কয়, “কাৰ্বি আংলঙৰ ইতিহাসত এনে ঘটনা থাকিব নালাগে । পি জি আৰ আৰু ভি জি আৰ ভূমিত উচ্ছেদ হোৱা দাবী আইন মতে সমাধান হ’ব । যিহেতু বিষয়টো ন্যায়ালয়ৰ বিচৰাধীন হৈ আছে, এইটো হেঁচাত নহয় সংবিধান মতেহে হ’ব । বিষয়টো আমি মুখ্যমন্ত্ৰী, মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যৰ সৈতে আলোচনা কৰি আইন মতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।"
আনহাতে, সোমবাৰে সংঘটিত ঘটনা সন্দৰ্ভত সাংসদগৰাকীয়ে কয়, "সোমবাৰে সংঘটিত হোৱা ঘটনা যাৰ নিৰ্দেশত হৈছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অইন অনুযায়ী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব । ঘটনাত তৃতীয় পক্ষও জড়িত আছে । সমাজবিৰোধী কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰিবলৈ কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজক আহ্বান জনাওঁ । আইন ৰাইজৰ হেঁচা আৰু চৰকাৰী হেঁচাত নহয় । কাৰ্বি আংলঙত বাসগৃহ জ্বলাই দিয়া এনে ঘটনা প্ৰথমবাৰৰ বাবে হৈছে ।”
ইফালে শান্তিসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ এগৰাকী সদস্যই কয়, “এনেদৰে জ্বলাই দিয়া ঘটনা কাৰ্বি আংলঙত প্ৰথমবাৰ সংঘটিত হৈছে । যাৰ কাম নাই অথবা মৰাৰ পাছতহে জুই জ্বলায় । সেয়ে আমি এনে ঘটনা যাতে পুনৰ নহয় তাৰ বাবে পূজা-পাতলো কৰিম । যিসকলে কৰিছে তেওঁলোকক ভগৱানেও ক্ষমা নকৰে । এনে ঘটনাক আমি নিন্দা কৰিছোঁ ।”
উল্লেখ্য যে কাৰ্বি আংলঙৰ বিথু ৰেংথামা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ মণ্ডল বিজেপিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত শান্তিসভাত অংশগ্ৰহণ কৰা ৰাইজেও সোমবাৰৰ ঘটনাক গৰিহণা দি কাৰ্বি আংলঙত পুনৰ শান্তিৰ পৰিৱেশ ঘূৰাই আনিবলৈ সকলো পক্ষকে আহ্বান জনায় ।