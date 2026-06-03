ETV Bharat / state

ইউচিচি ৰ প্ৰসংগক লৈ সৰৱ ন-বিজেপি শংকৰজ্যোতি বৰুৱা

তিনিচুকীয়াত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মেডিয়া পেনেলিষ্ট শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ সংবাদমেল সম্বোধন ৷ সম নাগৰিক সংহিতা বিধেয়ক-২০২৬ সম্পৰ্কীয় এখন সংবাদমেলত সৰৱ বৰুৱা ।

PC of Shankarjyoti Baruah, state BJP media panelist, in Tinsukia
ইউচিচি ৰ প্ৰসংগক লৈ সৰৱ ন বিজেপি শংকৰজ্যোতি বৰুৱা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 3, 2026 at 11:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তিনিচুকীয়া: বুধবাৰে তিনিচুকীয়া জিলা বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নিৰ্দেশমৰ্মে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মেডিয়া পেনেলিষ্ট শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই সম নাগৰিক সংহিতা বিধেয়ক-২০২৬ সম্পৰ্কীয় এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে ।

সংবাদমেলত শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই কয় যে, সম নাগৰিক সংহিতা বিধেয়কখনৰ অধীনত অহা সকলো নাগৰিকৰ বাবে এগৰাকী পত্নী/এজন পতিৰ সৈতে একবিবাহ বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে । দ্বিতীয় বিবাহ আৰু বহুবিবাহ কৰিলে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা-২০২৩ অনুসৰি শাস্তিযোগ্য অপৰাধ হিচাপে গণ্য হ'ব ।

এই সন্দৰ্ভত বৰুৱাই কয়,"অৱশ্যে, আইনখন বলবৎ হোৱাৰ পূৰ্বে সম্পন্ন হোৱা বহুবিবাহসমূহ আইনগতভাৱে সুৰক্ষিত থাকিব । সমান্তৰালভাৱে বিবাহৰ ন্যূনতম বয়স পুৰুষৰ বাবে ২১ বছৰ আৰু মহিলাৰ বাবে ১৮ বছৰ ন্যূনতম বৈধ বিবাহৰ বয়স নির্ধাৰণ কৰা হৈছে ৷ বিবাহ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদৰ বাধ্যতামূলক পঞ্জীয়ন সকলো বিবাহ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদৰ পঞ্জীয়ন বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে । বিবাহ সম্পন্ন হোৱাৰ ৬০ দিনৰ ভিতৰত বিবাহৰ স্মাৰক দাখিল কৰিব লাগিব । পঞ্জীয়ন নকৰিলে জৰিমনা বা অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব পাৰে ।"

লিভইন প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি বৰুৱাই কয়,"আনহাতে লিভইন সম্পৰ্ক আৰম্ভ হোৱাৰ এমাহৰ ভিতৰত পঞ্জীয়ন বাধ্যতামূলক । এনে সম্পৰ্কৰ পৰা জন্ম হোৱা সন্তানক বৈধ সন্তান হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হ'ব । পৰিত্যাগ কৰিলে সংগীক ভৰণ-পোষণ বিচাৰিব পাৰিব । বিবাহ বিচ্ছেদৰ একক ভিত্তি বিবাহ বিচ্ছেদৰ ক্ষেত্ৰত নিষ্ঠুৰতা, পৰিত্যাগ, পাৰস্পৰিক সন্মতি আদি একেধৰণৰ ভিত্তি নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ৷ অবৈধভাৱে বিবাহ বিচ্ছেদ কৰা বা পুনৰ বিবাহৰ পূৰ্বে বে-আইনী চৰ্ত আৰোপ কৰাক শাস্তিযোগ্য কৰা হৈছে ।"

লগতে শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই কয়, "উত্তৰাধিকাৰত লিংগ সমতা পত্নী/পতি, সন্তান আৰু পিতৃ-মাতৃৰ বাবে সমান উত্তৰাধিকাৰৰ অধিকাৰ নিশ্চিত কৰা হৈছে । ধর্ম নির্বিশেষে একক উত্তৰাধিকাৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে ৷ লিখিত ইচ্ছাপত্র অনুসৰি সম্পত্তি হস্তান্তৰ আইনগতভাৱে স্বীকৃত । বাল্য বিবাহ সংঘটিত কৰাসকলৰ বাবে শান্তিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । বলপূর্বক, ভয়-ভাবুকি, তথ্য গোপন বা মিছা তথ্য প্রদান কৰি সংঘটিত বিবাহক প্ৰতাৰণামূলক বিবাহ হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব ।"

উল্লেখ্য যে, উক্ত সংবাদমেলত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মেডিয়া পেনেলিষ্ট শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ সৈতে তিনিচুকীয়া জিলা বিজেপিৰ সভাপতি কুশকান্ত বড়া, অসম হাইড্ৰ’কাৰ্বন নিগমৰ উপাধ্যক্ষ শিৱজী ডুবেৰ লগতে কেইবাগৰাকীও দলীয় কৰ্মকৰ্তা উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক: শিক্ষকে নহয়, ছাত্ৰক গুৰুলা-গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে বিদ্যালয়ৰ সভাপতিয়ে

বৰপেটাৰোডৰ ফলৰ বজাৰত খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ অভিযান

TAGGED:

ইউচিচি
শংকৰজ্যোতি বৰুৱা
ৰাজ্যিক বিজেপি
ইটিভি ভাৰত অসম
SHANKARJYOTI BARUAH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.