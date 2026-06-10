ETV Bharat / state

কনচাৰ্ট টুৰিজিম পলিচী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভিজন : পদ্মপাণি বৰা

অহা দুই-তিনি বছৰৰ ভিতৰত অসমত হ'ব ডেদিকেটেড ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনচাৰ্ট এৰেনা । অসম পৰ্যটন উন্নয়ন নিগম লিমিটেড পৰিচালন সঞ্চালকৰ সংবাদমেল ।

PC of Assam Tourism Development Corporation Limited regarding concert tourism
অসম পৰ্যটন উন্নয়ন নিগম লিমিটেড পৰিচালন সঞ্চালকৰ সংবাদমে (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 10, 2026 at 10:32 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: অহা দুই-তিনি বছৰৰ ভিতৰত অসমত হ'ব ডেদিকেটেড ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনচাৰ্ট এৰেনা । এই কথা সদৰী কৰিছে অসম পৰ্যটন উন্নয়ন নিগম লিমিটেড(এটিডিচি)-ৰ পৰিচালন সঞ্চালক কুমাৰ পদ্মপাণি বৰাই ।

তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "কনচাৰ্ট টুৰিজিম পলিচী যোৱা বছৰ অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে । এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভিজন । প'ষ্ট মেলনৰ কনচাৰ্টৰ আমাৰ বিভিন্ন খণ্ড লাভান্বিত হৈছে । আমাৰ এই পলিচী দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যই গ্ৰহণ কৰিছে ।"

অসম পৰ্যটন উন্নয়ন নিগম লিমিটেড পৰিচালন সঞ্চালকৰ সংবাদমে (ETV Bharat Assam)

বৰাই কয়, "এই পলিচীৰ ভিতৰত আৰু এটা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ১৭ নৱেম্বৰত । ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান কৰি যাম । পলিচী অনুসৰি গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড় আৰু যোৰহাটৰ কনচাৰ্টৰ আয়োজন কৰাৰ লগতে আমি লক্ষ্য ল'ম বছৰত তিনিখন কনচাৰ্ট আয়োজন কৰিবলৈ ।"

তেওঁ লগতে কয়, "অসমৰ বাবে কনচাৰ্ট অৰ্থনীতি কেৱল মনোৰঞ্জনৰ বিষয় নহয় ৷ ই পৰ্যটন, সংস্কৃতি, যুৱ সমাজৰ অংশগ্ৰহণ আৰু অৰ্থনৈতিক প্ৰগতিক একেলগে আগুৱাই নিয়াৰ এক অন্যতম মাধ্যম । আমাৰ লক্ষ্য হৈছে এনে এটা সহায়ক পৰিৱেশ গঢ়ি তোলা, য’ত বৃহৎ পৰিসৰৰ অনুষ্ঠানসমূহ নিয়মীয়াকৈ আয়োজনৰ সুযোগলৈ ৰূপান্তৰিত হয়, যাৰ ফলত ৰাজ্যখনলৈ পৰ্যটক আকৰ্ষিত হ’ব, স্থানীয় কৰ্ম-সংস্থাপন সৃষ্টি হ’ব আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত অসম আৰু অধিক উজ্বলি উঠিব ।"

বুধবাৰে গুৱাহাটীত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত বুক-মাই-শ্ব’ই অসম পৰ্যটন উন্নয়ন নিগম লিমিটেড (এটিডিচি) আৰু ইৱাই-পাৰ্থেননৰ সহযোগত ‘দ্য আছাম ব্লুপ্ৰিণ্টঃ টাৰ্ণিং লাইভ মিউজিক ইক’নমি ইনটু এ ট্যুৰিজিম মাল্টিপ্লায়াৰ’ শীৰ্ষক এক প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰে । গুৱাহাটীত প’ষ্ট মেলনৰ প্ৰথম একক ভাৰত ভ্ৰমণৰ কনচাৰ্টৰ প্ৰেক্ষাপটত প্ৰস্তুত কৰা এই প্ৰতিবেদনত অসমৰ লাইভ মনোৰঞ্জন খণ্ডৰ অৰ্থনৈতিক, পৰ্যটন, কৰ্ম-সংস্থাপন আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰভাৱ সৱিশেষ পৰ্যালোচনা কৰা হয় ।

প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি অসমত সুপৰিকল্পিতভাৱে বৃহৎ পৰিসৰৰ লাইভ মনোৰঞ্জনমূলক অনুষ্ঠানৰ এটা ধাৰাবাহিক আয়োজন গঢ়ি তুলিব পৰা গ’লে অহা পাঁচ বছৰত অসমত ৭০০ কোটিতকৈও অধিক টকাৰ সামগ্ৰিক অৰ্থনৈতিক প্ৰভাৱ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । প’ষ্ট মেলনৰ কনচাৰ্টে সৰ্বমুঠ ৪৩ কোটি টকাৰ অৰ্থনৈতিক প্ৰভাৱ সৃষ্টি কৰিছে ।

ইয়াৰ ভিতৰত দৰ্শকৰ ব্যয়ৰ জৰিয়তে পোনপটীয়াকৈ ৩২ কোটি টকা অসমৰ অৰ্থনীতিত যুক্ত হৈছে, লগতে জিএছটি বাবদ আন প্ৰায় ৫ কোটি টকাৰ ৰাজহ আদায় হৈছে । সেই সময়ছোৱাত বিমান সেৱাত গুৰুতৰ পৰিচালনাগত ব্যাঘাত থকাৰ পাছতো কনচাৰ্টত প্ৰায় ২০ হাজাৰ দৰ্শক উপস্থিত থাকে ।

লক্ষ্যণীয়ভাৱে, এই কনচাৰ্টত উপস্থিত থকা ৫৩ শতাংশ দৰ্শকৰেই আছিল গুৱাহাটীৰ বাহিৰৰ পৰা অহা । ভাৰতৰ ২০০ তকৈও অধিক চহৰ তথা জনপদৰ দৰ্শকে গুৱাহাটীত উপভোগ কৰিছিল প’ষ্ট মেলনৰ কনচাৰ্ট । প’ষ্ট মেলনৰ কনচাৰ্টক এটা ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন হিচাপে দাঙি ধৰি বুক-মাই-শ্ব’, এটিডিচি আৰু ইৱাই-পাৰ্থেননৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য ।

বুক-মাই-শ্ব’, এটিডিচি আৰু ইৱাই-পাৰ্থেননৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পোৱা অনুসৰি, প’ষ্ট মেলনৰ কনচাৰ্টক কেন্দ্ৰ কৰি পৰ্যটন, আতিথ্য, পৰিবহণ, খুচুৰা বাণিজ্য আৰু স্থানীয় ব্যৱসায়ত উল্লেখনীয় অৰ্থনৈতিক প্ৰভাৱ পৰে । প্ৰতিবেদন অনুযায়ী, কনচাৰ্টৰ টিকটত প্ৰতি ১০০ টকা ব্যয়ৰ বিপৰীতে দৰ্শকে বাসস্থান, যাতায়াত, খাদ্য, বজাৰ কৰা আৰু স্থানীয় বিভিন্ন সেৱাত অতিৰিক্ত ৮৯৯ টকা ব্যয় কৰে ।

কনচাৰ্ট অনুষ্ঠিত হোৱা সপ্তাহান্তত গুৱাহাটীৰ হোটেলসমূহত বুকিং প্ৰায় ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পায় । একে সময়তে স্থানীয় পৰিবহণ সেৱাৰ চাহিদা ৫০ শতাংশতকৈও অধিক বাঢ়ি যায় । ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু কেফেসমূহত অহা গ্ৰাহকৰ সংখ্যা ৩৩ শতাংশতকৈও অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ বিপৰীতে খুচুৰা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহত ক্ৰেতাৰ উপস্থিতি ৩০ শতাংশতকৈও অধিক হয় ।

কনচাৰ্টকে কেন্দ্ৰ কৰি আঞ্চলিক পৰ্যটনতো ইতিবাচক প্ৰভাৱ পৰে । অনুষ্ঠানত অংশ ল’বলৈ অহা দৰ্শকে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, মাজুলী দ্বীপ, কামাখ্যা মন্দিৰ আৰু শিৱসাগৰৰ দৰে পৰ্যটনস্থলীসমূহো ভ্ৰমণ কৰে । ইয়াৰ ফলত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ হিচাপে গুৱাহাটীৰ গুৰুত্ব আৰু অধিক শক্তিশালীভাৱে প্ৰতিফলিত হৈছে ।

বুক-মাই-শ্ব’, এটিডিচি আৰু ইৱাই-পাৰ্থেননৰ প্ৰতিবেদনে ভাৰতৰ লাইভ মনোৰঞ্জন উদ্যোগত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ৰমবৰ্ধমান গুৰুত্বকো সমুখলৈ আনিছে । ২০২৫ চনত গুৱাহাটীত লাইভ অনুষ্ঠানত দৰ্শকৰ উপস্থিতি ১৮৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায় আৰু সেই বৰ্ষত চহৰখনত ৫৫ টা টিকটভিত্তিক লাইভ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন হয় ।

প্ৰতিবেদনৰ মতে, এই পৰিৱৰ্তন কেৱল উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলতে সীমাবদ্ধ নহয়, ই সমগ্ৰ দেশতে গঢ়ি উঠা এটা বৃহৎ ধাৰাৰো প্ৰতিফলন । দেশৰ বিভিন্ন চহৰ ক্ৰমান্বয়ে বিশ্বমানৰ লাইভ অভিজ্ঞতাৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে উত্থাপিত হৈছে, যাৰ ইতিবাচক প্ৰভাৱ পৰ্যটন, আতিথ্য, পৰিবহণ আৰু স্থানীয় ব্যৱসায়ৰ দৰে বিভিন্ন খণ্ডত স্পষ্টভাৱে দৃশ্যমান হৈ পৰিছে ।

দৰ্শকৰ ব্যয়ৰ সমান্তৰালভাৱে কৰ্মসংস্থাপন আৰু স্থানীয় ব্যৱসায়ৰ অংশগ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰতো এক উল্লেখনীয় ভূমিকা পালন কৰে প’ষ্ট মেলনৰ এই কনচাৰ্টে । নিৰাপত্তা, আতিথ্য, প্ৰডাকচন, লজিষ্টিকচ আৰু ভেন্যু ব্যৱস্থাপনাসহ বিভিন্ন খণ্ডত প্ৰায় ২,৫০০ গৰাকী কৰ্মীক নিয়োজিত কৰা হয় ।

একে সময়তে মঞ্চ নিৰ্মাণ, ব্ৰেণ্ডিং, আন্তঃগাঁথনি, খাদ্য তথা পানীয় সেৱা, সংযোগ ব্যৱস্থা, ডিজিটেল পৰিশোধ আৰু বহনক্ষম পৰিচালনা সংক্ৰান্তীয় কাৰ্যসূচীত স্থানীয় ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান তথা বিক্ৰেতাসকলেও গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়ায় ।

অসমক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ লাইভ মনোৰঞ্জনৰ গন্তব্যস্থল হিচাপে গঢ়ি তোলাত সহায়ক হোৱা কেইবাটাও বিশেষ দিশ প্ৰতিবেদনখনত দাঙি ধৰা হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কনচাৰ্ট পৰ্যটন নীতি, এটিডিচিৰ জৰিয়তে উপলব্ধ একক উইণ্ড’ সেৱা, আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নত বিনিয়োগ, আতিথ্য খণ্ডৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু স্থানীয় প্ৰতিভা তথা বিক্ৰেতা পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ ধাৰাবাহিক বিকাশ ।

এনে পৰিপ্ৰেক্ষিততে অহা পাঁচ বছৰত গুৱাহাটী এখন শক্তিশালী আঞ্চলিক লাইভ মনোৰঞ্জন কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি উঠাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাইছে বুক-মাই-শ্ব’ই । তেওঁলোকৰ মতে, সম্প্ৰসাৰিত আন্তঃগাঁথনি, ক্ৰমবৰ্ধমান প্ৰডাকচন সক্ষমতা আৰু এটা বহনক্ষম পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ সহায়ত এই খণ্ডই ৰাজ্যখনত ৭০০ কোটিতকৈও অধিক টকাৰ সামগ্ৰিক অৰ্থনৈতিক প্ৰভাৱ সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হ’ব ।

বুক-মাই-শ্ব’ৰ লাইভ ইভেণ্টচ বিভাগৰ মুখ্য ব্যৱসায়িক বিষয়া নমন পুগালিয়াই কয়,"ভাৰতৰ লাইভ মনোৰঞ্জন উদ্যোগৰ পৰৱৰ্তী প্ৰগতি সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্ভৰ কৰিব একো একোটা নতুন সাংস্কৃতিক তথা মনোৰঞ্জন কেন্দ্ৰ গঢ়ি উঠাৰ ওপৰত । সেই যাত্ৰাত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল হৈছে আটাইতকৈ সম্ভাৱনাময় অঞ্চলসমূহৰ অন্যতম, য’ত সমৃদ্ধ সংগীত ঐতিহ্য, উৎসাহী দৰ্শক আৰু দ্ৰুতগতিত বিকশিত হোৱা এটা পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ অপূৰ্ব মিলন ঘটিছে ।"

তেওঁ পুনৰ কয়,"প’ষ্ট মেলনৰ কনচাৰ্টে দেখুৱাই দিলে যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানদণ্ডৰে আয়োজিত লাইভ অনুষ্ঠানে কেৱল অনুষ্ঠানস্থলীৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নাথাকি পৰ্যটন, আতিথ্য, স্থানীয় ব্যৱসায় আৰু কৰ্ম-সংস্থাপনৰ দৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ উল্লেখনীয় প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । ইয়াৰোপৰি আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশটো হ’ল চৰকাৰ, উদ্যোগ খণ্ড আৰু স্থানীয় অংশীদাৰসকলে যেতিয়া এটা উমৈহতীয়া লক্ষ্য আগত ৰাখি একেলগে কাম কৰে, তেতিয়া কিধৰণৰ সম্ভাৱনাৰ দ্বাৰ মুকলি হ’ব পাৰে, তাকো এই কনচাৰ্টে স্পষ্টভাৱে প্ৰমাণ কৰিলে ।"

উল্লেখ্য যে গুৱাহাটীত প’ষ্ট মেলনৰ ঐতিহাসিক প্ৰদৰ্শনীৰ পাছত এইবাৰ ১৭ নৱেম্বৰত গুৱাহাটীত কিংবদন্তী ৰক বেণ্ড ‘গানচ এন ৰ’জেচ’ৰ, যিয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কনচাৰ্ট আয়োজন কৰি হ'ব ।

লগতে পঢ়ক: স্বামীৰ বন্ধুৰ সৈতে পলাই গ’ল পাৰুল, লগত নিলে পাঁচ লক্ষাধিক টকা

আদালতৰ নিৰ্দেশত পুনৰ প্ৰশস্ত উচ্ছেদৰ পথ; বনভূমিত শীঘ্ৰে চলিব উচ্ছেদ

TAGGED:

কনচাৰ্ট টুৰিজিম
অসম পৰ্যটন উন্নয়ন নিগম লিমিটেড
কনচাৰ্ট টুৰিজিম পলিচী
ইটিভি ভাৰত অসম
CONCERT TOURISM IN ASSAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.