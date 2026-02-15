শত্ৰুৰাষ্ট্ৰক যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ অসমত কৰা হৈছে কৌশলগত প্ৰকল্প : মুখ্যমন্ত্রী
মৰাণৰ ই এল এফকে আদি কৰি কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ কথা উল্লেখ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
Published : February 15, 2026 at 3:54 PM IST
গুৱাহাটী: শত্ৰুৰাষ্ট্ৰৰ আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰি দেশৰ সুৰক্ষাৰ বাবে অসমক বিভিন্ন কৌশলগত আন্তঃগাঁথনি তথা সম্পদৰে সাজু কৰি তোলা হৈছে । ইয়াৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্প তথা সম্পদ অসমত কৰা হৈছে । লগতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰণনীতিক প্ৰকল্প গ্ৰহণ কৰা হৈছে । বিশেষ পৰিস্থিতিৰ বাবে কৰা এই সম্পদসমূহ জৰুৰীকালীন সময়ত ভাৰতীয় সেনাই ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে সাধাৰণ সময়ত ইয়াৰ দ্বাৰা সাধাৰণ জনতা উপকৃত হ'ব ।
ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম সম্পদ তথা প্ৰকল্প হৈছে নুমলীগড় আৰু গহপুৰৰ মাজত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ তলত নিৰ্মাণ হ’বলগীয়া টুইন টানেল তথা সুৰংগ । এই সুৰংগত পথৰ লগতে থাকিব ৰে'লপথ । এই সন্দৰ্ভত দেওবাৰে দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি সবিশেষ সদৰী কৰে ।
শনিবাৰে মৰাণত প্ৰধানমন্ত্রীয়ে মুকলি কৰা ইমাৰজেন্সী লেণ্ডিং ফেচিলিটি চমুকৈ ই এল এফ মৰাণ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়,"এইটো এটা ডাঙৰ বাৰ্তা যে ভাৰতবৰ্ষ শত্ৰুৰাষ্ট্ৰক ৰুধিবলৈ সাজু হৈ আছে । ১৯৬২ চনত চীনৰ আক্ৰমণৰ সময়ৰ সেই পৰিৱেশ এতিয়া নাই । তেতিয়া অসমক বিদায় দিব বিচৰা হৈছিল । আমি এতিয়া প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুত আছোঁ । অৰুণাচল প্ৰদেশত ৰণনীতিক বুনিয়াদ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । অৰুণাচলৰ পাছতে অসম বেকআপ ৰাজ্য । যুদ্ধৰ সময়ত অসম এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজ্য । মৰাণৰ ই এল এফ, নুমলীগড়-গহপুৰ টানেল আৰু ছিকেন নেকৰ ৰে'লৱে ক'ৰিডৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কৌশলগত প্ৰকল্প । এইটো উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক সুৰক্ষিত কৰাৰ প্ৰকল্প ।"
মুখ্যমন্ত্রীয়ে সাংসদ গৌৰৱ গগৈক কটাক্ষ কৰি কয়,"এই প্ৰকল্প চাহ-চিঙৰাৰ লগত তুলনা কৰা বিষয় নহয় । মৰাণৰ ই এল এফ প্ৰকল্প উত্তৰ-পূবৰ সুৰক্ষাৰ কৌশলগত প্ৰকল্প । চীনৰ পৰা ২০০ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত আৰু ম্যানমাৰৰ পৰা ৭০ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব আছে এই প্ৰকল্পৰ । মৰাণৰ ৰাজপথত যুদ্ধ বিমান নমাটো চিঙৰা-চাহৰে তুলনা নহয় । দেশৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এয়া এক শক্তিশালী বাৰ্তা ।"
টুইন টানেলৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়,"নুমলীগড়-গহপুৰ টুইন টানেল তথা সুৰংগ পথ কূটনৈতিকভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ । ভাৰত চৰকাৰ, সেনা, এন এইচ আই ডি চি এল আৰু ৰে’ল বিভাগৰ সহযোগত নিৰ্মাণ হ’ব এই টানেল । এই টানেলটো তদাৰক কৰিব এন এইচ আই ডি চি এলে । এই সুৰংগত দুটা টিউব থাকিব । এটা টিউবেৰে চাৰিলেনযুক্ত পথ থাকিব আৰু আনটো টিউবেৰে ৰে'ল পথ থাকিব । ৰে'ল চলাচল নকৰা সময়ত ৰে'ল পথটোৰে যান-বাহনো চলাচল কৰিব পাৰিব ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "এই প্ৰকল্পটোৰ মুঠ ব্যয় ১৮,৬৬২ কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে । ইয়াত অসম চৰকাৰে ৫৪০ কোটি টকাৰ অৱদান আগবঢ়াব । টুইন টানেলৰ অৰ্থাৎ সুৰংগৰ অংশৰ দৈৰ্ঘ ১৫.৭৯ কিলোমিটাৰ । ৰোড-কম-ৰে'ল টানেলটোৰ ফলত ৬ ঘণ্টাৰ যাত্রা মাত্র ২০ মিনিটলৈ হ্ৰাস পাব । নুমলীগড় ঘাইপথ আৰু গহপুৰ ঘাইপথক সংযোগ কৰিবলগীয়া এই টানেলৰ পথৰ মুঠ দৈৰ্ঘ হ'ব ৩৪ কিলোমিটাৰ । নুমলীগড় আৰু গহপুৰ সংযোগী ব্ৰহ্মপুত্র নদীৰ এই ৰোড-কম-ৰে'ল আণ্ডাৰৱাটাৰ টানেলটো দেশৰ প্ৰথম আৰু বিশ্বৰ দ্বিতীয়টো টানেল । বিশ্বৰ প্ৰথমটো এনে টানেল হৈছে জাৰ্মানী আৰু ডেনমাৰ্ক সংযোগী টানেল । ব্ৰহ্মপুত্র নদীৰ ৫৭ মিটাৰ তলত এই টানেল তথা সুৰংগটো হ'ব ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "সুৰংগৰ অংশৰ দৈৰ্ঘ ১৫.৭৯ কিলোমিটাৰ হোৱাৰ বিপৰীতে সুৰংগৰ বাহিৰত ১০ কিলোমিটাৰ অংশ গহপুৰত আৰু ৮ কিলোমিটাৰ অংশ নুমলীগড়ত নিৰ্মাণ হ'ব । সকলো মিলাই মুঠ দৈৰ্ঘ ৩৪ কিলোমিটাৰ । গহপুৰ-নুমলীগড় নদী সুৰংগ পথ এক কৌশলগত প্ৰকল্প । শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰৰে যুদ্ধ হ'লে এই প্ৰকল্পই সুৰক্ষা দিব উত্তৰ-পূবক । বগীবিল আৰু কলিয়াভোমোৰা দলঙত বোমা দিলে বিচ্ছিন্ন হ'ব উত্তৰ-পূবৰ যোগাযোগ । এই নদী সুৰংগ পথে যুদ্ধৰ সময়ত ভাৰতীয় সেনাক সহায় কৰিব । অসম তথা উত্তৰ-পূবৰ সুৰক্ষাৰ বাবে এই প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ইয়াৰ দ্বাৰা অসমৰ সাধাৰণ জনতাও লাভবান হ'ব ।"
মুখ্যমন্ত্রী শৰ্মাই লগতে কয়,"দেশৰ মূল খণ্ডক চিকেন নেকেহে সংযোগ কৰিছে উত্তৰ পূবক । চিকেন নেকৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তলেদি ৰে'লৱে ক'ৰিডৰ কৰা হৈছে । যাতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন নহয় । টুইন চেনেলৰ প্ৰকল্পটোকলৈ ৫ বছৰ ধৰি চিন্তা-চৰ্চা চলিছিল । প্ৰথমাৱস্থাত কেৱল পথ নিৰ্মাণক লৈ আলোচনা হৈছিল । প্ৰধানমন্ত্রী মোদীৰ তৎপৰতাত ৰে’লপথ নিৰ্মাণৰো সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল । টানেলটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ পাঁচ বছৰ সময় লাগিব।"
তেওঁ কয়,"উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে বহুকেইটা প্ৰকল্প হাতত লোৱা হৈছে । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল বিপদৰ মাজত আছে । বাংলাদেশ, চীন আৰু ম্যানমাৰ ৰাষ্ট্ৰ আমাৰ কাষত আছে । ধুবুৰীত সেনাৰ শিবিৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । যুদ্ধৰ সময়ত যুদ্ধ জাহাজৰ বাবে মৰাণত ই এল এফ কৰা হৈছে । এইবোৰ দেশৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে সম্পদ । আমি কেৱল যুদ্ধৰ বাবেই নহয় বানপানীৰ সময়ত ৰিলিফ দিয়াৰ বাবে আৰু কেইবাখনো ই এল এফ বিচাৰি কেন্দ্ৰৰ ওচৰত আবেদন কৰিছোঁ ।"
সংবাদমেলত আন কেইবাটাও কেন্দ্ৰই দিয়া প্ৰকল্প সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়,"গুৱাহাটীৰ ৰিং ৰোড প্ৰকল্পত কেন্দ্ৰই অনুমোদন দিলে । ইয়াৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে ব্যয় কৰিব ৫৭২৯ কোটি টকা । গুৱাহাটী ৰিং ৰোড প্ৰকল্পত নতুন সংযোজন হ’ব । বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা জালুকবাৰীলৈ হ’ব এলিভেটেড কৰিড’ৰ । ১৫০০কোটি টকা ব্যয় হ’ব এই এলিভেটেড কৰিড’ত । সেইদৰে ৬৯৫৭ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে হ'ব কাজিৰঙা এলিভেটেড ক'ৰিডৰ ।"
তেওঁ কয়,"আনহাতে কামাখ্যা কৰিড’ৰ প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্রত থকা ন্যায়ালয়ৰ বাধা আঁতৰিল । শীঘ্ৰে ইয়াৰ কাম আৰম্ভ হ'ব । এল এন টিয়ে ৬০০ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এই ক'ৰিডৰ নিৰ্মাণ কৰিব । কামাখ্যা ষ্টেচনৰ পৰা কামাখ্যা ধামলৈ হ’ব ৰ'পৱে । ইফালে বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা তেজপুৰলৈ হ’ব চাৰিলেনযুক্ত ঘাইপথ । ১৪ হাজাৰ কোটি টকীয়া এই প্ৰকল্প কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অনুমোদনৰ অপেক্ষাত আছে ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰৱৰ্তী অসম ভ্ৰমণৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ জনাই,"অহা মাৰ্চ মাহত প্ৰধানমন্ত্রী বৰাকলৈ আহিব আৰু শিলচৰ-শ্বিলং-গুৱাহাটী হাইস্পীড ৰোডৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব । ২২,৮৬৪ কোটি টকা ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ হ’ব শিলচৰ-শ্বিলং-গুৱাহাটী হাইস্পীড ৰোড । এই পথটো হ'লে শিলচৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহোতে ৫ ঘণ্টা সময় লাগিব । এডভাণ্টেজ অসমৰ সময়ত ভাৰত চৰকাৰে ৮০ হাজাৰ কোটি টকাৰ বিভিন্ন প্ৰকল্প দিছিল । এতিয়ালৈকে ৫৫ হাজাৰ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পত অনুমোদন দিছে ।"
অসমত নতুনকৈ হ'বলগীয়া চাৰিখন বিমানবন্দৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়,"অসমত চাৰিখন নতুন বিমানবন্দৰ হ'ব । ইয়াৰ বাবে মাৰ্চত কেন্দ্ৰীয় অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্রালয়ৰ সৈতে বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ব । সকলো ঠিকে থাকিলে অহা পাঁচ বছৰত অসমে আৰু চাৰিখন বিমানবন্দৰ লাভ কৰিব । মাজুলী, উমৰাংছ', ডিফু আৰু মানসত হ'ব এই নতুন বিমানবন্দৰ । ইয়াৰ বাবে ছাৰ্ভে কৰা হ'ব । আমি বহুত উল্লেখযোগ্য সম্পদ কৰি গৈ আছোঁ । নুমলীগড় শোধনাগাৰ গ্ৰীন হাইড্ৰ'জেনেৰে চলিব ।"
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহৰ অসম ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়,"২০ ফেব্ৰুৱাৰীত অমিত শ্বাহ শিলচৰত উপস্থিত হ'ব । ২১ ফেব্ৰুৱাৰীত গুৱাহাটীলৈ অহাৰ কথা আছে । অমিত শ্বাহে ১১ বজাত সৰুসজাইত চি আৰ পি এফৰ ৰাইজিং দিৱসত অংশ গ্ৰহণ কৰিব । কাৰ্যসূচীটো এতিয়াও পোৱা নাই । অসমৰ যুৱক-যুৱতীক চি আৰ পি এফৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে গুৱাহাটীত এই ৰাইজিং দিৱসৰ আয়োজন কৰা হৈছে । সেইদৰে ভাৰতীয় বায়ু সেনাত অসমৰ যুৱক-যুৱতীৰ সংখ্যা কমি আহিছে । যাৰ বাবে আকৰ্ষণ তথা আগ্ৰহ বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে অসমত বায়ু সেনাৰ এয়াৰ শ্ব' অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে । অসমত চি আৰ পি এফৰ নিযুক্তি কেন্দ্ৰ স্থাপনৰো ব্যৱস্থা কৰা হ'ব ।"