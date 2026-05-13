১০ ঘণ্টাৰো অধিক সময় জেৰাৰ সন্মুখীন পৱন খেড়া, বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ খেড়া হাজিৰ হ'ব লাগিব ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত

বুধবাৰে নিশা প্ৰায় ১০ বজাত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হ'ল কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াক ৷

১০ ঘণ্টাৰো অধিক সময় জেৰাৰ সন্মুখীন পৱন খেড়া
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 13, 2026 at 10:42 PM IST

Updated : May 13, 2026 at 10:47 PM IST

হায়দৰাবাদ : প্ৰায় ১০ ঘণ্টাৰো অধিক সময় জেৰাৰ অন্তত বুধবাৰে নিশা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা যাবলৈ দিয়ে কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াক ৷ উল্লেখ্য যে,মুখ্যমন্ত্রীৰ পত্নীৰ গোচৰৰ ভিত্তিত বুধবাৰে পুৱা প্ৰায় ১১ বজাত ক্রাইম ব্রাঞ্চত হাজিৰ হৈছিল কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়া ৷ ক্রাইম ব্রাঞ্চত উপস্থিত হৈ তেওঁ কৈছিল যে, ন্যায়পালিকাৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে আৰু তদন্তত সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰিব বুলি ৷ প্ৰায় ১০ ঘণ্টাৰ জেৰাৰ অন্তত নিশা প্ৰায় ১০ বজাত কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীক ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হয় ৷ আনহাতে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ৯.৩০ বজাত পুনৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'ব লাগিব কংগ্ৰেছ নেতা খেড়া ৷

এই সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কংগ্ৰেছ নেতা খেড়াই কয়,"তেওঁলোকে সহযোগ কৰিবলৈ কৈছে মই সহযোগ কৰিছো ৷ বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ৯.৩০ বজাত তেওঁলোকে পুনৰ মোক হাজিৰ হ'বলৈ মোক কোৱা হৈছে মই আহিম আৰু তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰিম ৷"

ইফালে এক সংবাদমেল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছ নেতা খেড়াৰৰ সন্দৰ্ভত কয়,"এই গোটেই বিষয়টো এতিয়া আইনৰ হাতত। আইনে নিজৰ গতিৰে সিদ্ধান্ত ল'ব । কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে ইতিমধ্যে বিদেশী ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ পৰা পত্ৰ লাভ কৰিছে ৷ তেওঁ দেখুওৱা ডকুমেণ্টসমূহ সঠিক নাছিল তথা ভুৱা বুলি ইতিমধ্যে আমি লিখিত পত্র লাভ কৰিছো । গতিকে আৰক্ষীৰ তদন্তটো বহুত দিন নহ'ব । এই গোচৰটোত আমি নিৰ্ধাৰিত সময়ত ছাৰ্জশ্বীট দিব পাৰিম । উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি তেওঁ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত হাজিৰ হৈছে । নিশ্চিতভাৱে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে তেওঁক প্ৰশ্ন কৰিব। তেওঁ সহযোগ কৰিলে ছাৰ্জশ্বীট নাইবা চূড়ান্ত প্ৰতিবেদন শীঘ্ৰে দিব পৰা যাব। সহযোগ নকৰিলে অলপ সময় লাগিব পাৰে।"

