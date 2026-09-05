মানসজ্যোতি চেতিয়াৰ নামত উচৰ্গা ১২ টাকৈ ঘৰ, বন্যাতলৈ সহায়ৰ হাত 'পথিক'ৰ

মানসজ্যোতি চেতিয়াৰ নামত উচৰ্গা ১২ টাকৈ ঘৰ, বন্যাতলৈ সহায়ৰ হাত 'পথিক'ৰ
বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা মানসজ্যোতি চেতিয়ালৈ সন্মান জনাই ১২ টাকৈ ঘৰ নিৰ্মাণ 'পথিক' নামৰ এটা স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাৰ ৷
Published : September 5, 2026 at 8:27 PM IST
নাজিৰা : বীৰ লাচিত সেনাৰ শিমলুগুৰি আঞ্চলিক সমিতিৰ সভাপতি মানসজ্যোতি চেতিয়াৰ নামত উচৰ্গা কৰা হ'ল নৱনিৰ্মিত ১২ টাকৈ ঘৰ ৷ উল্লেখ্য যে, ১৯জুলাইৰ প্ৰলয়ংকাৰী বান হোৱা দিনৰে পৰা মানসে নাজিৰাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ বানপীড়িত ৰাইজৰ বাবে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই আহিছিল ৷ কিন্তু হঠাৎ হোৱা আকস্মিক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ ডিব্ৰুগড়ৰৰ এখন চিকিৎসালয়ত মৃত্যুক সাবটি লৈছিল মানসে ৷
বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতাগৰাকীৰ মৃত্যু বৰ্তমানেও ৰহস্যজনক ৷ ইফালে বিহুবৰ আৰক্ষী থানাৰ গোচৰ নম্বৰ ১০/২৬ ৰ BNSৰ ১০৩(১)/৩(৫) ন্যায় সংহিতা অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰি আৰক্ষীয়ে মানস চেতিয়াৰ মৃত্যুৰ ঘটনা তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ৷
আনহাতে মানসে মৃত্যুৰ পূৰ্বেই বানপীড়িত ৰাইজৰ সহায়ৰ বাবে কৰি যোৱা বহু কাম আধৰুৱা হৈ পৰি ৰ’ল ৷ মৃত্যুৰ পূৰ্বে মানসে প্ৰলয়ংকাৰী বানত তচনচ হোৱা বানপীড়িত ৰাইজৰ বাসগৃহ পুনঃনিৰ্মাণৰ কাম হাতত লৈছিল ৷ মৃত্যুৰ পূৰ্বেই মানসে এটা বাসগৃহ নিৰ্মাণৰ সহায়ৰ বাবে মানসৰ লগত আছিল 'পথিক' নামৰ এটা স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা ৷
বৃহস্পতিবাৰে আদ্যশ্রাদ্ধ দিনটোত মানসৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই প্ৰলয়ংকাৰী বানত তচনচ হোৱা নাজিৰা সমষ্টিৰ টেঙাপুখুৰী লাহন গাঁৱৰ দুলু চাংমাইৰ বাসগৃহটো 'পথিক' নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাটোৱে উদ্বোধন কৰে ৷
এই সন্দৰ্ভত 'পথিক' নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাটোৰ সদস্য ভিক্টৰ ৰাজকুমাৰে কয়, "এই আঞ্চললৈ অহাৰ সৌভাগ্য হৈছিল মানসজ্যোতি চেতিয়াৰ বাবে ৷ তেওঁৰ বাবে এই অঞ্চলত আমি দুৰ্ভগীয়া লোকৰ বাবে কাম কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলো ৷ কিন্তু বৰ্তমান মানস আমাৰ মাজত নাই ৷ তথাপিও তেওঁৰ সপোনটো পূৰণৰ চেষ্টা কৰিলো ৷ মানসলৈ সন্মান জনাই নৱনিৰ্মিত ১২ টাকৈ ঘৰ তেওঁৰ নামত উচৰ্গা কৰা হৈছে ৷"
লগতে পঢ়ক:ৰাজ্যত আকৌ চলিব বাল্য বিবাহ বিৰুদ্ধে অভিযান, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ