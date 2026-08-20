বিদ্যালয় নহয় যেন পথাৰৰ মাজৰ জুপুৰীহে, ধেমাজিত জৰাজীৰ্ণ দেশৰ ভৱিষ্যত গঢ়াৰ কাৰখানা

বিদ্যালয় নহয় যেন পথাৰৰ মাজৰ জুপুৰীহে, ধেমাজিত জৰাজীৰ্ণ দেশৰ ভৱিষ্যত গঢ়াৰ কাৰখানা
এখন বিদ্যালয়ে এতিয়া চকু কপালত তুলিছে সকলোৰে । জৰাজীৰ্ণ পঁজাতে কৰিছে শিক্ষাগ্ৰহণ ।
Published : August 20, 2026 at 7:31 PM IST
জোনাই: ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডত ব্যাপক পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে বুলি সততে চৰকাৰী পক্ষই দাবী কৰি আহিছে । চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে বৃহৎ বৃহৎ পুঁজি নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ কথাও সদৰী কৰি আহিছে । কিন্তু, এনে সময়ত এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ অৱস্থা দেখিলে আপুনি আচৰিত হ'ব।
জোনাই এখন অত্যন্ত পিছপৰা স্থান বেৰা মাজগাঁও । ইয়াতে আছে বেৰা মাজগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয় । য'ত এজাক কণ কণ শিশুয়ে গ্ৰহণ কৰে শিক্ষাৰ আদিপাঠ । কিন্তু, চৰকাৰী বিদ্যালয়খনৰ শোচনীয় পৰিৱেশে উন্নয়নৰ এখন বাস্তৱ ছবি উদঙাই দিছে ।
জোনাইৰ মুৰ্কংচেলেক শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত বেৰা মাজগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ দুৰৱস্থাই সকলোকে চিন্তিত কৰি তুলিছে । বছৰ বছৰ ধৰি এটা জৰাজীৰ্ণ পজাতে কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ পাঠদান চলি আহিছে । বিদ্যালয় গৃহটোৰ অৱস্থা ইমানেই শোচনীয় যে সাধাৰণ এজাক বতাহ-বৰষুণ দিলেই ছাল-বেৰৰ বিভিন্ন অংশৰে পানী সোমাই শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰতো এক অস্বস্তিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ।
কেৱল বিদ্যালয় গৃহটোৱেই নহয়, বিদ্যালয়খনৰ চৌহদো আৱৰি ধৰিছে জংঘল আৰু পানীয়ে । চৌহদৰ বিভিন্ন স্থানত জমা হৈ থকা পানী আৰু চাৰিওফালে গজি উঠা হাবি-জংঘলে বিদ্যালয়খনৰ পৰিৱেশ অধিক অস্বাস্থ্যকৰ কৰি তুলিছে । এনে পৰিৱেশত কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে নিৰাপদ আৰু স্বাভাৱিকভাৱে পাঠগ্ৰহণ কৰাটো কঠিন হৈ পৰিছে ।
বৰষুণ দিলে শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰলৈকে পানী সোমোৱাৰ ফলত বহু সময়ত আধাতে পাঠদান বন্ধ কৰিবলগীয়া হয় । আনকি শ্ৰেণীকোঠাত বহি পঢ়াৰ পৰিৱৰ্তে কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলে ঘৰমুৱা হ’বলগীয়া পৰিস্থিতিৰো সৃষ্টি হয় ।
ইফালে, বিদ্যালয়খনৰ এনে দুৰৱস্থাৰ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ত বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই চৰকাৰ আৰু স্থানীয় প্ৰশাসনক অৱগত কৰি আহিছে যদিও আজিলৈকে বিদ্যালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন বা পৰিৱেশ সুস্থ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই বুলি বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত তেওঁ আক্ষেপ কৰি কয়,"ইমান বৰষুণতো মই পঢ়াই থাকোঁ । বৰষুণ বেছি দিলে গোটেই পানী হৈ যায় । প্ৰায় ৮-৯ মাহ ধৰি এই অৱস্থা । খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াই এবাৰ চাই গৈছিল । বিধায়কো আহিছিল, কিন্তু ইয়াত নোসোমাল । যদি তেওঁলোকেই চাবলৈ নাহে, বোকা-পানী বুলি নোসোমাই আৰু কিমান অভিযোগ দিম ?"