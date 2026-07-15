ETV Bharat / state

চকুৰ কোণত বিৰিঙিছে এটোপ-দুটোপ মুকুতা ! দুই বৃদ্ধা আৰু এগৰাকী অসহায় যুৱতীৰ সংঘাতময় জীৱনগাথা...

এটা উৰুখা পঁজা ! এই পঁজাটোতেই থাকে তিনিটি প্ৰাণী ৷ ভগা ঘৰতে তিনিগৰাকী মহিলাই জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰামখন চলাই গৈছে ৷

Pathetic condition of a poor family in Guwahati
এটা উৰুখা পঁজা আৰু জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰাম (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 15, 2026 at 1:14 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

মাণিক কুমাৰ ৰায়

গুৱাহাটী: মানুহ কিমান অভাৱত পৰিলে যিকোনো সময়ত খহি পৰিব পৰা এটা ঘৰত বাস কৰিব পাৰে ! ঘৰ বুলি ক'লে ভুল হ'ব । কাৰণ নামতহে ঘৰটো আছে । দুৱাৰ-খিৰিকী বুলি একোৱেই নাই । কেইডালমান বাঁহৰ খুঁটিৰে হাউলি পৰা ঘৰটোক ৰখাই থোৱা হৈছে । ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ হ'লে কুঁজা হৈ সোমাব লাগে । এক কথাত বহি লৈহে ভিতৰলৈ সোমাব লাগে ।

কেইডালমান বাঁহৰ খুঁটাই ধৰি ৰখা ঘৰটো যিকোনো সময়ত পৰি যাব পাৰে । সংঘটিত হ'ব পাৰে ডাঙৰ অঘটন ! আসন্ন ভয়াৱহ বিপদৰ কথা জানিলেও কৰাৰ একো উপায় নাই । কাৰণ তেওঁলোকৰ হাতত বিকল্প কোনো উপায় নাই ।

চকুৰ কোণত বিৰিঙিছে এটোপ-দুটোপ মুকুতা ! (ETV Bharat Assam)

দুবেলা দুমুঠিৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰা তেওঁলোকৰ বাবে ঘৰটোলৈ চকু দিয়াৰ কথা মনলৈ নাহে । অভাৱে তেওঁলোকক কিদৰে থাকিবলৈ বাধ্য কৰাইছে সেয়া শব্দৰে প্ৰকাশ কৰাটো সম্ভৱ নহয় । দেখিলেহে সেই দুৰ্দশা আৰু দাৰিদ্ৰতাৰ স্বৰূপটো উপলব্ধি কৰিব পাৰি ।

এই প্ৰতিবেদন গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এটা পৰিয়ালৰ দুৰ্বিষহ জীৱনগাথাৰ আধাৰত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে । ভগা জুপুৰিতে তিনিগৰাকী মহিলাই জীৱনৰ বাস্তৱ সত্যৰে যুঁজ দিছে । তাৰে দুগৰাকী বৃদ্ধা আৰু অসুস্থ । একপ্ৰকাৰ শয্যাগত বুলিয়ে ক'ব পাৰি । জীয়াই থকাৰ সমল বুলিবলৈ একোৱে নাই ।

Pathetic condition of a poor family in Guwahati
মানুহ কিমান অভাৱত পৰিলে যিকোনো সময়ত খহি পৰিব পৰা এটা ঘৰত বাস কৰিব পাৰে ! (ETV Bharat Assam)

ভগা পঁজাটোত আছে কেৱল উৱলি যোৱা তৰ্জাৰ বেৰা । আচবাব বুলি একোৱে নাই । সকলোতে কেৱল দাৰিদ্ৰতাৰ চিহ্ন । মুঠৰ ওপৰত ঘৰটোৰ জৰাজীৰ্ণ পৰিৱেশ ভাষাৰে বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰি । বৰষুণ আহিলে ভঙা পঁজাটিৰ ভিতৰত একাঠু পৰ্যন্ত পানী হয় ।

পুৰুষ নথকা ঘৰখনৰ মূল আইতাগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে দুই পুত্র সন্তানৰ লগতে এমাহ পূৰ্বে অবিবাহিত কন্যাকো হেৰুৱাইছে । বৰ্তমান আইতাগৰাকীয়ে নিজৰ বৃদ্ধা আৰু অসুস্থ বোৱাৰী আৰু নাতিনীৰ সৈতে ঘৰটোত বাস কৰে । অৰুণোদয়ৰ ধন আৰু ৰেচনৰ চাউলখিনিয়েই হৈছে তেওঁলোকৰ জীৱন-জীৱিকাৰ সম্বল ।

Pathetic condition of a poor family in Guwahati
এটা উৰুখা পঁজা আৰু এটা কৰুণ কাহিনী (ETV Bharat Assam)

নাতিনীয়ে এখন কাপোৰৰ দোকানত কাম কৰি সামান্য উপাৰ্জন কৰি পৰিয়ালটোক সামান্য সকাহ দিয়ে । দাৰিদ্ৰতাৰ বাবে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰি পঢ়া বাদ দিলে নাতিনীয়ে ।

গুৱাহাটীৰ ভূতনাথ এলেকাৰ দুৰ্গা সৰোবৰ অঞ্চলত বাস কৰে এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে । এমাহ পূৰ্বে এই পৰিয়ালটোত চাৰিগৰাকী সদস্য আছিল । কিন্তু অসুস্থতাৰ বাবে আৰু ভাল চিকিৎসাৰ অভাৱত এগৰাকী সদস্যাৰ এমাহ পূৰ্বে মৃত্যু হয় । বৰ্তমান পৰিয়ালটোত তিনিগৰাকী মহিলা আছে।

Pathetic condition of a poor family in Guwahati
জীৱন সংগ্ৰামৰ এক কৰুণ কাহিনী (ETV Bharat Assam)

পৰিয়ালটোৰ সকলোতকৈ বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাগৰাকী হৈছে বিমলা তালুকদাৰ । আশীতিপৰ এইগৰাকী অসুস্থ বৃদ্ধাৰ বোৱাৰী হৈছে বীণা তালুকদাৰ । বিমলা তালুকদাৰৰ পুত্র তথা বীণা তালুকদাৰৰ স্বামীৰ প্ৰায় ১৫ বছৰ পূৰ্বে মৃত্যু হৈছিল । বীণা তালুকদাৰো বৃদ্ধা আৰু অসুস্থ । ভালদৰে খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে ৷

পৰিয়ালটোৰ তৃতীয়গৰাকী সদস্যা হৈছে বিমলা তালুকদাৰৰ নাতিনী তথা বীণা তালুকদাৰৰ কন্যা দুলুমণি তালুকদাৰ । সপোনৰ সন্ধানত দৌৰাৰ বয়সত দুলুমণি তালুকদাৰে ঘৰখনৰ গধূৰ দায়িত্ব ল'ব লগা হৈছে । আৰ্থিক দাৰিদ্ৰতাৰ বাবে দুলুমণি তালুকদাৰে মেট্ৰিকৰ দেওনা পাৰ হ'ব নোৱাৰিলে ।

এমাহ পূৰ্বে মৃত্যু হোৱা মহিলাগৰাকী আছিল বিমলা তালুকদাৰৰ কন্যা । নাম কুসুম তালুকদাৰ । অবিবাহিত কুসুম তালুকদাৰে টিউচন কৰি পৰিয়ালটোক কিছু সকাহ দিছিল । কিন্তু তেওঁৰ মৃত্যুৰ পাছত এতিয়া পৰিয়ালটোৰ অভাৱ-অনাটনৰ সীমা নোহোৱা হৈছে ।

উৱলি যোৱা আৰু যিকোনো সময়ত খহি পৰাৰ সম্ভাৱনা থকা ঘৰটোত তিনিগৰাকী মহিলাই এক সংঘাতময় জীৱন অতিবাহিত কৰি আহিছে । দুই বৃদ্ধাৰ অৰ্থাৎ আইতা আৰু মাতৃৰ একমাত্র নাতিনী আৰু কন্যাৰ ভৱিষ্যতক লৈ চিন্তা । কি হ'ব দুলুমণিৰ !

ই টিভি ভাৰতৰ আগত তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰিলে নিজৰ মনৰ দুখ-বেদনা । আইতা বিমলা তালুকদাৰৰ সৈতে কথা পতাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছিল যদিও তেওঁ ভালদৰে শুনা নাপায় । অৱশ্যে কথাৰ আদান-প্ৰদান ভালদৰে নহ’লেও কিন্তু তেওঁ বহু কথাই ব্যক্ত কৰিলে । বিশেষকৈ ঘৰটো ভাগি পৰিলে কি হ'ব তেওঁলোকৰ, নাতিনীৰ ভৱিষ্যৎ কি হ'ব ? এনেদৰে মনৰ বহু কথাই তেওঁ ব্যক্ত কৰে ।

আনহাতে বীণা তালুকদাৰে কয়, "দেখিছেই নহয়, কিদৰে আমি আছো । ঘৰটোত থাকিবলৈ ভয় লাগে । অৰুণোদয় পাওঁ আৰু ৰেচনৰ চাউল পাওঁ । ছোৱালীজনীয়েও কাম কৰে । যেনতেনে চলি আছো । চৰকাৰী ঘৰ এটা পালে ভাল হয় । অৱশ্যে ঘৰটো পালে থাকিবলৈহে হ'ব । চলিবলৈ আমাৰ বৰ কষ্ট । চৰকাৰে আমাৰ ফালে অলপ চালে ভাল আছিল । ছোৱালীজনীক ক'ৰবাত কিবা এটা দিব পাৰিলে ভাল আছিল । আৰ্থিকভাৱে কিছু সকাহ পালে আমি চলি থাকিব পাৰিলোহেঁতেন ।"

তেওঁ লগতে কয়, "ছোৱালীজনীক লৈ চিন্তা । কি হ'ব তাইৰ ভৱিষ্যৎ ! তাইক বিয়া দিব পাৰিলে ভাল আছিল । বিয়া দিয়াৰ পাছত ভগৱানে আমাক লৈ গ'লেই হয় । আমি নাথাকিলে জী-জোৱাই ইয়াতে থাকিব । সেই কথা আমি ভাবি ৰাখিছো । মই বৰ্তমান চলিব নোৱৰা হৈছো । শৰীৰ একেবাৰে বেয়া । তথাপিও কাম কৰিবই লাগিব । কৰি গৈছো, কিমানদিন পাৰিম নাজানো ।"

Pathetic condition of a poor family in Guwahati
জীৱনৰ উৰি যোৱা ৰং... (ETV Bharat Assam)

ইফালে দুলুমণি তালুকদাৰে কয়, "ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰিলে ভয় লাগে যদিও ভয় কৰিলে কি হ'ব । আইতা আৰু মাৰ লগত কষ্ট কৰি হ'লেও চলি আছো । মই ওচৰৰে দোকান এখনত কাম কৰি কিছু পইচা পাও । আইতা আৰু মায়ে অৰুণোদয় লাভ কৰে । তেনেদৰে আমি পৰিয়ালটো চলি আছো । বিয়া হ'লেও মই ইয়াতে থাকিম । মই গুচি গ'লে আইতা আৰু মাৰ কি হ'ব ? গতিকে বিয়া কৰিলেও ইয়াতে থাকিম । মোৰ বাহিৰে তেওঁলোকৰ কোনো নাই । চৰকাৰৰ পৰা কিবা এটা সংস্থাপন পালে ভাল আছিল । পঢ়া-শুনা ভালদৰে কৰিব নোৱাৰিলো । ভগৱানে চলাই নিছে আৰু আগলৈয়ো চলাই নিব ।"

লক্ষণীয় বিষয় যে সমাজৰ শেষৰজন ব্যক্তিলৈ চকু ৰখাৰ কথা কোৱা এই চৰকাৰখনৰ দিনতে এনেদৰে এটা পৰিয়ালে গুৱাহাটী মহানগৰীত কল্পনা কৰিব নোৱৰা অভাৱৰ মাজত জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছে । দৰিদ্ৰজনৰ বাবে কল্যণকামী চৰকাৰখনৰ বহু আঁচনি আছে । কিন্তু এই আঁচনিবোৰে ঢুকি পোৱা নাই মহানগৰীৰ এই পৰিয়ালটোক ।

(কেমেৰা পাৰ্ছন সঞ্জীৱ কুমাৰৰ সহযোগত)

লগতে পঢ়ক: অতীত মানেইতো মিঠা বিষাদ ! সময়ৰ সোঁতত হেৰাই যোৱা টাইপৰাইটাৰটোৱে এতিয়াও ধৰি ৰাখিছে এখন ঘৰ

TAGGED:

সংঘাতময় জীৱনগাথা
উৰুখা পঁজা
তিনি মহিলাৰ জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰাম
মহানগৰীত জীৱন সংগ্ৰাম
PATHETIC CONDITION OF A POOR FAMILY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.