বৃদ্ধাশ্ৰমৰ সলনি ত্যাগৰ আশ্ৰম হ'ব লাগে বুলি উল্লেখ পাটবাউসী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰৰ
বৃদ্ধাশ্ৰম হ'ল ল'ৰা-ছোৱালীৰ নৈতিক স্খলনৰ জলন্ত প্ৰমাণ ৷ ক'লে পাটবাউসী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ভাস্কৰজ্যোতি গোস্বামীয়ে ৷
Published : May 12, 2026 at 5:40 PM IST
মঙলদৈ: পুত্ৰ-পৰিয়ালৰ অত্যাচাৰৰ বাবে বহু সময়ত ঘৰ এৰিব লগীয়া হয় বহু দুৰ্ভগীয়া ককা-আইতাই ৷ সেইসকল দুৰ্ভগীয়া ককা-আইতাৰ শেষ আশ্ৰয় হৈ পৰে বৃদ্ধাশ্ৰম ৷ তেনে এক আশ্ৰম হৈছে গুৱাহাটী ধীৰেণপাৰাস্থিত তীর্থযাত্ৰা পৰিচালনা সমিতিৰ উদ্যোগত পৰিচালিত মঙলদৈৰ নিৰিবিলি বৃদ্ধাৱাস ৷
মঙলবাৰে নিৰিবিলি বৃদ্ধাৱাসত থকা ককা-আইতাসকলৰ সৈতে মত বিনিময়ৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ৷ উক্ত অনুষ্ঠানত পাটবাউসী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ভাস্কৰজ্যোতি গোস্বামী উপস্থিত থাকে ৷ বৃদ্ধাশ্ৰমত থকা ককা-আইতাসকলৰ সৈতে মত-বিনিময় কৰি বৃদ্ধাশ্ৰমৰ সলনি ত্যাগৰ আশ্ৰম হ'ব লাগে বুলি মতপোষণ কৰে পাটবাউসী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ গোস্বামীয়ে ।
তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "বৃদ্ধাশ্ৰম হ'ল ল'ৰা-ছোৱালীৰ নৈতিক স্খলনৰ জলন্ত প্ৰমাণ । নতুন প্ৰজন্মই মাক-দেউতাক বা বৃদ্ধসকলক সন্মান দিব জনা উচিত আৰু এইক্ষেত্ৰত সৰুৰে পৰা আমাৰ সন্তানসকলক নৈতিক শিক্ষা, আদৰ্শ আদি দিয়াৰ প্ৰয়োজন । সৰু বয়সতে যদি সন্তানক নীতি শিক্ষা আৰু আদৰ্শগত শিক্ষা দিয়া নহয় ভৱিষ্যতে আমি আৰু এনেকুৱা বৃদ্ধাশ্ৰম দেখিবলৈ পাম । ভোগবাদী চিন্তাৰ পৰা অকণমান দৃৰলৈ আহি আধ্যাত্মিকতাৰে আমাৰ হিন্দু সনাতন পৰম্পৰা আৰু আমাৰ শংকৰদেৱ, দামোদৰ দেৱ আদি গুৰু কেইজনাই দেখুৱাই যোৱা আদৰ্শৰে সঠিকভাৱে চলিলেই আমি নৈতিক স্খলনৰ পৰা ৰক্ষা পাম ৷"
পাটবাউসী সত্ৰলৈ বৃদ্ধাশ্ৰমৰ ককা-আইতাসকলক আমন্ত্ৰণ জনায় সত্ৰাধিকাৰ ভাস্কৰজ্যোতি গোস্বামীয়ে কয়, "ককা-আইতাসকলক আমাৰ পাটবাউসী সত্ৰলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আমাৰ সত্ৰত পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম দুবছৰ আগতে আৰম্ভ হৈছিল আৰু দুই-তিনিমাহৰ ভিতৰত সমাপ্ত হ'ব ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে আহি সত্ৰখনৰ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব, সেই ক্ষণত ককা-আইতাসকলক মই মোৰ ফালৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ জনাইছো । যেতিয়াই আইতা-ককাসকল যাব বিচাৰে যাব পাৰে, অকল আমাৰ সত্ৰখনেই নহয়, বৰপেটাত বহু সত্ৰ আছে, সেইবোৰো চাব পাৰিব । আমাৰ সত্ৰত ককা-আইতাসকল যিমান দিনলৈ থাকিব বিচাৰে থাকিব পাৰিব ৷"
লগতে পঢ়ক:জোনাইত কালভাৰ্ট নিৰ্মাণৰ নামত এমাহ ধৰি পথ বন্ধ, ৰাইজৰ হাহাকাৰ