পিতৃ-মাতৃৰ সন্ধান ওলাল কাজিৰঙাৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত আহত দেৱশিশুটিৰ
কাজিৰঙাৰ ৰঙাজানত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাটোত শিশুটিৰ পিতৃ-মাতৃ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।
Published : November 17, 2026 at 11:47 AM IST|
Updated : November 17, 2026 at 11:55 AM IST
কলিয়াবৰ : চিনেমাৰ দৰেই এটা কাহিনী । দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত এটি ঠিকনাবিহীন শিশুৰ পৰিচয় বিচাৰি সকলোৱে চিকিৎসালয়ত হাহাকাৰ কৰিছে । কোনেও নাজানে শিশুটিৰ পিতৃ-মাতৃ কোন ।
কাৰো জানিবলৈ উপায়ো নাই । কাৰণ কাজিৰঙাৰ ৰঙাজানত সংঘটিত ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত চৌদিশে মৃতদেহ দেখি কান্দোনৰ ৰোল উঠাত কোনোৱে শিশুটিৰ পিতৃ-মাতৃ যে অচেতন হৈ পৰি আছিল সেই কথা জনা নাছিল ।
কাজিৰঙাৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ পিছত সকলোৰে চকু সেমেকাই তোলা এক ঘটনা পোহৰলৈ আহে । বোকাখাতৰ শ্বহীদ কমলা মিৰি মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত এটি শিশুয়ে পিতৃ-মাতৃক বিচাৰি কান্দি থকাৰ পিছতেই পোহৰলৈ আহে এক হৃদয়বিদাৰক ঘটনা । সেই সময়ত কোনেও নাজানে শিশুটিৰ পৰিচয় বা পিতৃ-মাতৃ কোন ! পিতৃ-মাতৃ জীয়াই আছেনে নাই সেই কথাও কোনেও নাজানে ।
কোনো কোনোৱে শিশুটিৰ পিতৃ-মাতৃৰ মৃত্যু হোৱা বুলি ভাবিছিল যদিও যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ থকা একাংশ আঘাতপ্ৰাপ্ত যাত্ৰীৰ মতে শিশুটিৰ পিতৃ-মাতৃ আইচিউত ভৰ্তি হৈ আছে । সেই ধাৰণাই সত্য আছিল । অৱশেষত শিশুটিৰ পিতৃ-মাতৃৰ ঠিকনা ওলাল ।
কাজিৰঙাৰ ৰঙাজানত সংঘটিত ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাটোত দেৱশিশুটিৰ পিতৃ-মাতৃ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে । পূৰ্বতকৈ কিছু সুস্থ হোৱাত ভেণ্টিলেচনৰ পৰা আইচিইউলৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ পিছত মাতৃৰ পৰা সবিশেষ শিশুটিৰ বিষয়ে তথ্য লাভ কৰে । আনহাতে, কণমানি শিশুটি এতিয়াও বোকাখাতৰ শ্বহীদ কমলা মিৰি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছৰ নিৰীক্ষণতেই আছে ।
দুৰ্ঘটনাত পতিত অভিশপ্ত বাহনখনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা আঘাতপ্ৰাপ্ত শিশুটিৰ পিতৃ-মাতৃ কৰ্মসূত্ৰে ডিমাপুৰৰ বাসিন্দা । শিশুটিৰ মাতৃৰ ঘৰ কলিয়াবৰৰ হাতীগাঁও চাহ বাগিচাত । কলিয়াবৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত মিছা আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত হাতীগাঁও নিউ লাইনৰ সীতা কেছুমাৰ আৰু তুফান কেছুমাৰৰ জীয়ৰী নিকিতা গোৱালাৰ ডেৰ বছৰীয়া শিশুটিৰ পৰিচয় উদ্ধাৰৰ পিছতেই এই ঘৰখনত আৱেগিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ।
নিকিতাৰ বিবাহ হৈছিল ৰাহুল গোৱালাৰ সৈতে । ৰাহুল আৰু নিকিতা ডিমাপুৰত থাকে । ডিমাপুৰৰ পৰা গোলাঘাট হৈ কলিয়াবৰৰ যাত্ৰাপথত কাজিৰঙাৰ ৰঙাজানত সংঘটিত ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাটোত শিশুটিৰ পিতৃ-মাতৃ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।
শিশুটি আৰু পিতৃ-মাতৃৰ বিষয়ে খবৰ লাভ কৰাৰ পিছত হাতীগাঁৱৰ নিকিতাৰ পিতৃ-মাতৃৰ গৃহত এক আৱেগিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । শিশুটিৰ ককাকে যোৱা পূজাত নাতিয়েকলৈ আনি থোৱা নতুন কাপোৰ দেখুৱাই আৱেগিক হৈ পৰে । এই সন্দৰ্ভত শিশুটিৰ ককাকে কয়,"জী-জোঁৱায়ে আমাৰ ঘৰ তিনিমান বজাত পাব বুলি কৈছিল । জী-জোঁৱাই আৰু নাতি আহিব বুলি জানিব পাৰি মই মাছ-মাংস আনিছিলো । পলম হোৱা বাবে আমি তেওঁলোকক ফোন কৰিছিলো যদিও মোবাইলটো ৰিং হৈ আছিল ।"
প্ৰায় ৩ দিন ধৰি শিশুটিৰ কোনো অভিভাৱকৰ সন্ধান নোপোৱাত প্ৰশাসন আৰু সংবাদ মাধ্যমে শিশুটিৰ ফটো প্ৰচাৰ কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত একেখন ট্ৰেভেলাৰত যাত্ৰা কৰা এগৰাকী আহত সহযাত্ৰীয়ে দিয়া তথ্য অনুযায়ী আহত শিশুটিৰ পৰিচয় লাভ কৰাত সহায়ক হৈ উঠে ।
লগতে পঢ়ক:নিঠৰুৱা কণমানিৰ চকুপানী: মাকক বিচাৰি চিকিৎসালয়ত হাহাকাৰ
পৰিয়ালৰ চাৰিজন সদস্য জীয়াই আছে নে নাই নাজানে চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ ওভতা যুৱকে
কাজিৰঙাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ট্ৰেভেলাৰৰ মালিকক গ্ৰেপ্তাৰ, দুদিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ