দীপাৱলীৰ নিশা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত একাধিক অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা; লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি ভস্মীভূত
পোহৰৰ উৎসৱৰ আনন্দ ম্লান কৰি সাধাৰণ নাগৰিকৰ সপোনৰ বাসস্থান আৰু জীৱনৰ সমস্ত উপাৰ্জন নিমিষতে ছাই হৈ পৰিল ।
Published : November 9, 2026 at 10:52 AM IST
হায়দৰাবাদ : দীপাৱলীৰ আনন্দ-উল্লাসৰ মাজতেই দেওবাৰে নিশা ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত কেইবাটাও অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ পোহৰেৰে চৌদিশ উজ্বলি উঠা সময়তে যেন আন্ধাৰে আগুৰি ধৰিলে কেইবাটাও পৰিয়ালক ৷ আনন্দ-উল্লাসৰ মাজেৰে পালন কৰা দীপাৱলীৰ পৱিত্ৰ উৎসৱে অপৰিসীম কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাবে বিষাদ আৰু দুৰ্যোগ কঢ়িয়াই আনিলে।
বন্তিৰ শিখাৰ পৰা সূচনা ভয়াৱহ দুৰ্যোগৰ :
দীপাৱলীৰ আনন্দ নিমিষতে কাঢ়ি নিলে ক্ষেত্ৰীৰ নোৱাগাঁৱৰ এটা পৰিয়ালৰ সপোন ৷ নোৱাগাঁৱৰ নিবাসী প্ৰশান্ত পাটৰৰ ঘৰত সন্ধিয়া হঠাতে জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটে ৷ জুইৰ লেলিহান শিখাই নিমিষতে গোটেই ঘৰটোক ছানি ধৰে ৷
ঘটনাৰ সম্ভেদ লাভ কৰাৰ লগে লগে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত জুই নিৰ্বাপন কৰে যদিও ইতিমধ্যে ঘৰৰ সকলো সম্পত্তি আৰু আৱাসগৃহটো সম্পূৰ্ণৰূপে জুইত জাহ যায় ৷
প্ৰাথমিক তদন্তত জ্বলি থকা বন্তিৰ পৰাই অনাকাংক্ষিতভাৱে জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ।
সৰুপথাৰত অগ্নিকাণ্ড :
সৰুপথাৰৰ ৯ নং ৱাৰ্ডত সংঘটিত হোৱা এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত চিচিৰ দে নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ বাসগৃহটো নিমিষতে সম্পূৰ্ণৰূপে জুইত জাহ যায় । উৎসৱৰ আনন্দ-উল্লাস চলি থকাৰ সময়তেই হঠাতে সূত্ৰপাত হোৱা এই অগ্নিকাণ্ডই মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাত স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত হুৱাদুৱা লাগে । পৰিস্থিতি ভয়াৱহ হৈ পৰাৰ লগে লগে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীক খবৰ দিয়া হয় আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপন কৰে ।
অগ্নিকাণ্ডটো কেনেদৰে সংঘটিত হ'ল প্ৰকৃত কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও এই আকস্মিক দুৰ্ঘটনাই অঞ্চলটোৰ উৎসৱৰ আনন্দ ম্লান পেলোৱাৰ লগতে পৰিয়ালটোৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে । জুইত পৰিয়ালটোৰ লক্ষাধিক টকা সা-সম্পত্তি আৰু নথি-পত্ৰ জাহ যায় ।
যোৰাবাটৰ ১২ মাইলত অগ্নিকাণ্ড :
মহানগৰীৰ যোৰাবাটৰ ১২ মাইলস্থিত আমভেৰ গাঁৱত এটা বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে জুইত ভস্মীভূত হয় ৷ এই দুৰ্ঘটনাত ঘৰৰ ভিতৰত আৱদ্ধ হৈ থকা এজন বৃদ্ধ গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ।
প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, পৰিয়ালৰ লোকসকল ফটকা ক্ৰয় কৰিবলৈ বজাৰলৈ যোৱাৰ সময়তে এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় । স্থানীয় ৰাইজৰ সন্দেহ মতে, বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতেই এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ঘটে ।
ঘটনাটো সন্দৰ্ভত খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী আৰু আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হয় । তেওঁলোকৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত জুই নিৰ্বাপন কৰা হয় আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত ৰতন শৰ্মাক ততাতৈয়াকৈ উদ্ধাৰ কৰি উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
#WATCH | Jonai, Assam: Fire tenders reached the spot after a fire broke out in the Simen Chapori Commercial area https://t.co/0gCsydnZd5— ANI (@ANI) November 9, 2026
জোনাইৰ চিমেন চাপৰিত সাতখনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ভস্মীভূত :
জোনাইৰ চিমেন চাপৰিত দেওবাৰে সন্ধিয়া সাতখনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান সম্পূৰ্ণৰূপে জুইত জাহ যায় । অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাতৰ প্ৰকৃত কাৰণ বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও এটা গেৰেজৰ পৰাই জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি স্থানীয় ৰাইজে সন্দেহ কৰিছে ।
অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত কেইবালাখ টকাৰ সা-সম্পত্তি ভস্মীভূত হয় । জুইত এখন সোণাৰীৰ দোকান, এখন বেকাৰী, এখন চেলুন আৰু এখন ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীৰ দোকানকে ধৰি মুঠ সাতখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ যায় ।