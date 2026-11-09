ETV Bharat / state

দীপাৱলীৰ নিশা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত একাধিক অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা; লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি ভস্মীভূত

পোহৰৰ উৎসৱৰ আনন্দ ম্লান কৰি সাধাৰণ নাগৰিকৰ সপোনৰ বাসস্থান আৰু জীৱনৰ সমস্ত উপাৰ্জন নিমিষতে ছাই হৈ পৰিল ।

FIRE INCIDENT IN ASSAM ON DIWALI
দীপাৱলীৰ নিশা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সংঘটিত কেইবাটাও অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 9, 2026 at 10:52 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : দীপাৱলীৰ আনন্দ-উল্লাসৰ মাজতেই দেওবাৰে নিশা ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত কেইবাটাও অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ পোহৰেৰে চৌদিশ উজ্বলি উঠা সময়তে যেন আন্ধাৰে আগুৰি ধৰিলে কেইবাটাও পৰিয়ালক ৷ আনন্দ-উল্লাসৰ মাজেৰে পালন কৰা দীপাৱলীৰ পৱিত্ৰ উৎসৱে অপৰিসীম কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাবে বিষাদ আৰু দুৰ্যোগ কঢ়িয়াই আনিলে।

​বন্তিৰ শিখাৰ পৰা সূচনা ভয়াৱহ দুৰ্যোগৰ :

দীপাৱলীৰ আনন্দ নিমিষতে কাঢ়ি নিলে ক্ষেত্ৰীৰ নোৱাগাঁৱৰ এটা পৰিয়ালৰ সপোন ৷ নোৱাগাঁৱৰ নিবাসী প্ৰশান্ত পাটৰৰ ঘৰত সন্ধিয়া হঠাতে জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটে ৷ জুইৰ লেলিহান শিখাই নিমিষতে গোটেই ঘৰটোক ছানি ধৰে ৷

দীপাৱলীৰ নিশা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সংঘটিত কেইবাটাও অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা (ETV Bharat Assam)

ঘটনাৰ সম্ভেদ লাভ কৰাৰ লগে লগে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত জুই নিৰ্বাপন কৰে যদিও ইতিমধ্যে ঘৰৰ সকলো সম্পত্তি আৰু আৱাসগৃহটো সম্পূৰ্ণৰূপে জুইত জাহ যায় ৷

প্ৰাথমিক তদন্তত জ্বলি থকা বন্তিৰ পৰাই অনাকাংক্ষিতভাৱে জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ।

সৰুপথাৰত অগ্নিকাণ্ড :

সৰুপথাৰৰ ৯ নং ৱাৰ্ডত সংঘটিত হোৱা এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত চিচিৰ দে নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ বাসগৃহটো নিমিষতে সম্পূৰ্ণৰূপে জুইত জাহ যায় । উৎসৱৰ আনন্দ-উল্লাস চলি থকাৰ সময়তেই হঠাতে সূত্ৰপাত হোৱা এই অগ্নিকাণ্ডই মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাত স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত হুৱাদুৱা লাগে । পৰিস্থিতি ভয়াৱহ হৈ পৰাৰ লগে লগে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীক খবৰ দিয়া হয় আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপন কৰে ।

FIRE INCIDENT IN ASSAM ON DIWALI
দীপাৱলীৰ নিশা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সংঘটিত কেইবাটাও অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা (ETV Bharat Assam)

অগ্নিকাণ্ডটো কেনেদৰে সংঘটিত হ'ল প্ৰকৃত কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও এই আকস্মিক দুৰ্ঘটনাই অঞ্চলটোৰ উৎসৱৰ আনন্দ ম্লান পেলোৱাৰ লগতে পৰিয়ালটোৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে । জুইত পৰিয়ালটোৰ লক্ষাধিক টকা সা-সম্পত্তি আৰু নথি-পত্ৰ জাহ যায় ।

যোৰাবাটৰ ১২ মাইলত অগ্নিকাণ্ড​ :

মহানগৰীৰ যোৰাবাটৰ ১২ মাইলস্থিত আমভেৰ গাঁৱত এটা বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে জুইত ভস্মীভূত হয় ৷ এই দুৰ্ঘটনাত ঘৰৰ ভিতৰত আৱদ্ধ হৈ থকা এজন বৃদ্ধ গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ।

FIRE INCIDENT IN ASSAM ON DIWALI
দীপাৱলীৰ নিশা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সংঘটিত কেইবাটাও অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা (ETV Bharat Assam)

​প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, পৰিয়ালৰ লোকসকল ফটকা ক্ৰয় কৰিবলৈ বজাৰলৈ যোৱাৰ সময়তে এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় । স্থানীয় ৰাইজৰ সন্দেহ মতে, বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতেই এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ঘটে ।

​ঘটনাটো সন্দৰ্ভত খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী আৰু আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হয় । তেওঁলোকৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত জুই নিৰ্বাপন কৰা হয় আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত ৰতন শৰ্মাক ততাতৈয়াকৈ উদ্ধাৰ কৰি উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।

জোনাইৰ চিমেন চাপৰিত সাতখনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ভস্মীভূত :

জোনাইৰ চিমেন চাপৰিত দেওবাৰে সন্ধিয়া সাতখনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান সম্পূৰ্ণৰূপে জুইত জাহ যায় । অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাতৰ প্ৰকৃত কাৰণ বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও এটা গেৰেজৰ পৰাই জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি স্থানীয় ৰাইজে সন্দেহ কৰিছে ।

অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত কেইবালাখ টকাৰ সা-সম্পত্তি ভস্মীভূত হয় । জুইত এখন সোণাৰীৰ দোকান, এখন বেকাৰী, এখন চেলুন আৰু এখন ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীৰ দোকানকে ধৰি মুঠ সাতখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ যায় ।

লগতে পঢ়ক : দীপাৱলীৰ উৎসাহৰ মাজতে ৰাজধানী দিল্লীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড

অগ্নিকাণ্ডত শিশুসহ একেটা পৰিয়ালৰ চাৰিগৰাকীৰ মৃত্যু

জোতা কাৰখানাত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত ৪ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু, দুজনৰ অৱস্থা সংকটজনক

TAGGED:

FIRE INCIDENT IN ASSAM ON DIWALI
দীপাৱলীৰ নিশা অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা
সৰুপথাৰত অগ্নিকাণ্ড
ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ভস্মীভূত
গুৱাহাটী মহানগৰীত অগ্নিকাণ্ড

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.