ভাগিনীলৈ মামাৰ সহায়ৰ হাত! মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহানুভৱতাই হাঁহি বিৰিঙালে পঞ্চীৰ মুখত

ভাগিনীলৈ মামাৰ সহায়ৰ হাত! মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহানুভৱতাই হাঁহি বিৰিঙালে পঞ্চীৰ মুখত
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহানুভৱতাৰ বাবেই এক নতুন জীৱন লাভ কৰিছে নগাঁও জিলাৰ জুৰীয়াৰ পঞ্চী শইকীয়া নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
Published : August 27, 2026 at 10:03 PM IST
গুৱাহাটী: মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সহায়ে হাঁহি বিৰিঙাইছে নগাঁৱৰ এটি পৰিয়ালৰ মুখত ৷ নগাঁও জিলাৰ জুৰীয়াৰ পঞ্চী শইকীয়া নামৰ ছাত্ৰীগৰাকী যোৱা কিছুদিন ধৰি শাৰীৰিক অসুস্থতাৰে যুঁজি আছিল ৷ পৰিয়ালৰ আৰ্থিক স্থিতি মজবুত নোহোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত উপযুক্ত চিকিৎসাৰ পৰাও বঞ্চিত হৈছিল ছাত্ৰীগৰাকী ৷
অৱশেষত পঞ্চী আৰু তেওঁ পৰিয়ালে চিকিৎসাৰ বাবে সহায় বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আবেদন জনায় ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই খবৰ পোৱাৰ পাছতেই স্বাস্থ্য বিভাগক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতেই পঞ্চী শইকীয়াৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে ৷ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা পঞ্চীৰ চিকিৎসাৰ বাবে যাৱতীয় সকলো ব্যৱস্থা কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰা হয় ৷
A young student from Juria, Nagaon Prachi Saikia, had sought help through social media for advanced medical treatment. Taking note of her appeal, HCM Dr. @himantabiswa directed the Health Department to take immediate action.— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) August 27, 2026
Prachi is now undergoing treatment at Narayana… pic.twitter.com/HMSle9JnaD
সেই অনুসৰিয়েই এতিয়া বেংগালুৰুৰ নাৰায়ণা হৃদয়ালয়ত চিকিৎসা গ্ৰহণৰ বাবে সাজু হৈছে পঞ্চী ৷ স্বাস্থ্য বিভাগে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা পঞ্চীৰ চিকিৎসাৰ সকলো ব্যৱস্থা কৰি দিছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহানুভৱতাৰ বাবেই এক নতুন জীৱন লাভ কৰিছে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
নিজৰ কন্যাৰ চিকিৎসাৰ বাবে অৰ্থ যোগাৰ কৰিব নোৱাৰি হতাশ হৈ পৰা পৰিয়ালটোৱেও যেন এতিয়া এক ডাঙৰ সকাহ লাভ কৰিছে ৷ জুৰীয়াৰ এই পৰিয়ালটোলৈ সুখৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে মুখ্য়মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সহায়ে ৷
উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সহায়ৰ বাবে হাত পতা বহু দুৰ্গতক উদ্ধাৰ কৰাৰ দৃষ্টান্ত আছে ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা আন কোনো বিপদত পৰিয়েই হওক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত সহায়ৰ আহ্বান জনোৱা বহুজনে আজি সুন্দৰভাৱে জীৱন যাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
লগতে পঢ়ক: নামঘৰৰ লগত সম্পৰ্ক থকাসকলৰ জীৱন স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকিব: স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহল