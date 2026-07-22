নাবালক অৱস্থাতেই পিতৃত্ব ! বাল্যবিবাহৰ অভিযোগত পঞ্চায়ত সদস্য়ৰ পদ হেৰুৱালে আজিজুৰে

নাবালক অৱস্থাতেই পিতৃত্ব ! বাল্যবিবাহৰ অভিযোগত পঞ্চায়ত সদস্য়ৰ পদ হেৰুৱালে আজিজুৰে
বাল্য বিবাহত জড়িত থাকিও নথি জালিয়াতিৰে মনোনয়ন দাখিল কৰি ৱাৰ্ড সদস্য হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত বিপদত পৰিছে নগাঁৱৰ এগৰাকী নিৰ্বাচিত ৱাৰ্ড সদস্য ।
Published : July 22, 2026 at 8:40 PM IST
নগাঁও: ৰাজ্যৰ শাসনলৈ অহাৰ পাছৰ পৰাই বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন এনডিএ চৰকাৰে । বাল্য বিবাহ কৰোৱাৰ অভিযোগত বহু কেইগৰাকী ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এইখন চৰকাৰে ।
শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে অসম সম নাগৰিক সংহিতা বলৱৎ কৰিছে ৰাজ্যত ৷ ইয়াৰ অধীনত বাল্য বিবাহ, বহুবিবাহ আদি ৰোধ কৰাৰ বাবে কঠোৰ হৈছে চৰকাৰ ৷ কিন্তু ইমানৰ পাছতো যেন ৰাজ্যখনত সম্পূৰ্ণ বন্ধ হোৱা নাই বাল্য বিবাহ । আনকি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ সময়ত বাল্য বিবাহত জড়িত থকা প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন বাতিলৰ বাবেও দিয়া হৈছিল নিৰ্দেশনা ।
কিন্তু বাল্য বিবাহত জড়িত থাকিও নথি জালিয়াতিৰে মনোনয়ন দাখিল কৰি ৱাৰ্ড সদস্য হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত বিপদত পৰিছে নগাঁৱৰ এগৰাকী নিৰ্বাচিত ৱাৰ্ড সদস্য ।
বাল্য বিবাহত জড়িত থকাৰ অভিযোগত গাঁও পঞ্চায়তৰ ৱাৰ্ড সদস্যৰ পদ হেৰুৱালে নগাঁও জিলাৰ মহেৰিপাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্য আজিজুৰ ৰহমানে । জিলাখনৰ বগৰিগুৰী উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত উক্ত গাঁও পঞ্চায়তৰ ৪ নং ৱাৰ্ডৰ নিৰ্বাচিত সদস্যজনে নিৰ্বাচনৰ সময়ত নথি জালিয়াতি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাত জিলা আয়ুক্তই তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷
তদন্তত এই কথা স্পষ্ট হয় যে, তেওঁ নাবালক অৱস্থাতে এটি সন্তানৰ পিতৃ হৈছিল । নথি পৰীক্ষাত দেখা গ'ল যে তেওঁৰ জন্ম হৈছিল ১৯৯৯ চনৰ ৩১ জানুৱাৰীত, আৰু তেওঁৰ প্ৰথম সন্তানৰ জন্ম হৈছিল ২০১৬ চনৰ ৭ আগষ্টত ।
জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া, খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াৰ প্ৰতিবেদনৰ উপৰিও সহকাৰী আয়ুক্তৰ তদন্তত এই কথা স্পষ্ট হৈ পৰাত জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই জাৰী কৰা এক আদেশ মৰ্মে তেওঁৰ সদস্যপদ খাৰিজ কৰে । বৰ্তমান উক্ত ৱাৰ্ডটোৰ সদস্যৰ পদ খালী হৈ থকা বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: ৰাজপথত চলাবলৈ নিদিয়ে ই-ৰিক্সা, প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ শতাধিক চালকৰ