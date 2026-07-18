ETV Bharat / state

আপোনালোকে সেৱাৰ মনোভাৱেৰে কাম কৰক: পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিক আহ্বান অতুল বৰাৰ

ৰাইজৰ সেৱাৰ বাবে ওলাই অহা অসমৰ পঞ্চায়তৰ যুৱপ্ৰজন্মৰ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলক সজাগ আৰু সচেতন হৈ সেৱাৰ মনোভাৱেৰে কাম কৰাৰ আহ্বান জনালে অতুল বৰাই ।

Panchayat and Rural Development Minister Atul Bora visits Hatbor panchayat
কলিয়াবৰত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী অতুল বৰা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 18, 2026 at 9:19 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

কলিয়াবৰ: "অভিজ্ঞ বিষয়া-কৰ্মচাৰীয়ে বহু পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিক বিপথে পৰিচালিত কৰে । এনে নকৰিবলৈ কঠোৰ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে ।" –অতুল বৰা । পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সতীৰ্থ মন্ত্ৰী তথা কলিয়াবৰৰ স্থানীয় বিধায়ক কেশৱ মহন্তৰ সৈতে কলিয়াবৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত হাটবৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰে ।

এই পৰিদৰ্শন কালত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উন্নয়ন খণ্ডটোত চলি থকা উন্নয়নমূলক কাম-কাজ, বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনিৰ ৰূপায়ণৰ সম্পৰ্কে বুজ লোৱাৰ লগতে আগন্তুক পৰিকল্পনা আৰু উন্নয়নৰ লক্ষ্যসমূহৰ বিষয়েও বুজ লয় । লগতে জনসাধাৰণে চৰকাৰী আঁচনিৰ সুফল সময়মতে লাভ কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলক অধিক দায়িত্বশীলতা আৰু সমন্বয়ৰ সৈতে কাম কৰাৰ আহ্বান জনায় ।

কলিয়াবৰত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী অতুল বৰা (ETV Bharat Assam)

মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কয়,"পঞ্চায়তৰ সকলো কাম যাতে স্বচ্ছ হয়, তাৰ বাবে আমাৰ যি নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি, বিষয়া-কৰ্মচাৰী আছে, সকলোৱে মিলি তেনে দৃষ্টিভংগীৰে কাম কৰিব লাগিব । তেতিয়াহে আমি এক সুকীয়া গাঁৱৰ ছবি আমি সমগ্ৰ অসমতে দেখিবলৈ পাম । দেশৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ উন্নয়নৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পঞ্চায়তৰ জৰিয়তে নতুন নতুন আঁচনি মুকলি কৰিছে ।"

মন্ত্ৰী বৰাই কয়,"শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত দেশৰ পঞ্চায়ত বিষয়ক এক সন্মিলনত যোগদান কৰিছিলোঁ । দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত ৰূপায়ণ হৈ থকা পঞ্চায়তৰ আঁচনিসমূহৰ ৰূপায়ণৰ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হৈছিল । এইবাৰ অসমৰ বাজেটত পঞ্চায়ত বিভাগলৈ ৯,০০০ কোটি টকা আবণ্টন দিছে । যাতে গ্ৰামাঞ্চলৰ এক পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰোঁ ।"

বৰাই পুনৰ কয়,"পঞ্চায়তৰ কাম-কাজত ক্ষীপ্ৰতা আনিবলৈ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলক আধুনিক যুগৰ লগত খাপ খোৱাকৈ বিভিন্ন প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । আমনিত ইতিমধ্যে তেনে এক কেন্দ্ৰ আছে । এতিয়া কলিয়াবৰতো এটা পঞ্চায়তৰ আধুনিক সা-সুবিধালব্ধ এক কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ধন আবন্টন কৰা হৈছে যদিও ভূমিৰ অভাৱত হৈ উঠা নাছিল । এতিয়া স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ তৎপৰতাত সেই সমস্যা দূৰ হোৱাৰ দিশে । সেই কেন্দ্ৰটো নিৰ্মাণ হ'লে তথ্য-প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো কলিয়াবৰৰ পঞ্চায়ত আৰু পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকল লাভান্বিত হ'ব ।"

বৰ্তমান সময়ত পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ নৱ-প্ৰজন্মৰ আগ্ৰহ বঢ়াত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"পঞ্চায়তে পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিক বহুত ক্ষমতা আৰু কৰ্তৃত্ব দিছে আৰু বহুত শিক্ষিত যুৱক-যুৱতী পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধি হৈ আছে । কোনোবা ৱাৰ্ড মেম্বাৰ হৈছে, কোনোবা পঞ্চায়ত সভাপতি হৈছে, উপ-সভাপতি হৈছে, আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্যও বহুত পাইছোঁ । বহুত শিক্ষিত যুৱক-যুৱতী আছে । তেওঁলোকৰ মাননী যথেষ্ট কম । মই সেই কাৰণেই কৈছোঁ যে, আপোনালোকে সেৱাৰ মনোভাৱেৰে লওক ।"

আনহাতে, বিভাগীয় বিষয়া-কৰ্মচাৰীয়ে পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলক বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত বিপথে পৰিচালিত কৰে বুলি যি অভিযোগ দেখা যায়, সেই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"বিভাগৰ যিসকল বিষয়া-কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে অভিজ্ঞ হোৱা স্বত্বেও বহু পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিক বিপথে পৰিচালিত কৰে । সেয়ে সকলো পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিক সচেতন হ'বলৈ কৈছোঁ, যাতে আমাৰ কাম-কাজবোৰত স্বচ্ছতা থাকে । দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ যাতে আমি শুনিবলৈ নাপাওঁ ।"

তদুপৰি, কাৰিকৰী মঞ্জুৰীৰ নামত যথেষ্ট দুৰ্নীতিৰ অভিযোগৰ বিষয়ে সাংবাদিকৰ এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত অতুল বৰাই কয়,"ক'ত ক'ত এনেধৰণৰ সুৰুঙা লৈ কিছুমানে দুৰ্নীতিক প্ৰশ্ৰয় দিয়ে, সেইবোৰ যাতে নহয় সেই বিষয়ত মই চকু দিছোঁ । এই ক্ষেত্ৰত সংবাদ মাধ্যমেও প্ৰকৃত তথ্য দিয়ে, আমি নিশ্চিতভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিম ।"

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যোৱা ১ জুলাই, ২০২৬-ৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱা বিকশিত ভাৰত নিশ্চিত ৰোজগাৰ আৰু জীৱিকা অভিযানৰ অধীনত নিয়োজিত শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰী ৩০০ টকা নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ বিষয়ে কয়,"পূৰ্বতে এই মজুৰী কম হোৱাৰ বাবে বহু লোক আকৰ্ষিত নাছিল । আনহাতে, সামগ্ৰীৰ মূল্য পলমে লাভ কৰাটোও এটা ডাঙৰ সমস্যা আছিল । এতিয়া ভিবি-জি ৰাম জিত একে সময়তে লাভ কৰাত সেই অসুবিধা নাথাকিব ।"

নৱনিযুক্ত পঞ্চায়ত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পঞ্চদশ আৰু ষষ্ঠদশ বিত্তীয় আয়োগৰ পঞ্চায়তৰ আধৰুৱা কামসমূহ 'ভিবি-জি ৰাম জি'ৰ লগত মিলাই কৰিব পাৰি নেকি সেই বিষয়েও চিন্তা-চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰে ।

হাটবৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভানেত্ৰী, ৱাৰ্ড সদস্যৰ লগতে বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ লগত স্থানীয় পঞ্চায়তটোত চলি থকা বিভিন্ন আঁচনিৰ কাম-কাজৰ খতিয়ান লোৱা পিছতে সমীপতে থকা কলিয়াবৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াৰ কাৰ্যালয় আৰু কলিয়াবৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ও পৰিদৰ্শন কৰে ।

পৰিদৰ্শন কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"কলিয়াবৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ কাৰ্যালয়টো বহু পুৰণি । আমি এনেধৰণৰ কেইটামান কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লৈছোঁ । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত সমষ্টিৰ আকাৰ সলনি হ'ল, বহুকেইটা সমষ্টিত উন্নয়ন খণ্ডৰ কাৰ্যালয়ে নোহোৱাই হৈ গ'ল । এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বহুকেইটা ৰাজহ চক্ৰ ঘোষণা কৰিছে । গতিকে, এনে উন্নয়নৰ খণ্ড ক'ত ক'ত আছে, সেই দিশটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিশ্চিতভাৱে আগবাঢ়িম ।"

পৰিদৰ্শন কালত খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া, গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী আৰু পঞ্চায়তৰ অন্যান্য প্ৰতিনিধি তথা বিষয়ববীয়াসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ লগতে পঞ্চায়তৰ অধীনত চলি থকা উন্নয়নমূলক কাম-কাজ, বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনিৰ ৰূপায়ণ, জনসেৱাৰ মান আৰু স্থানীয় বিকাশ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন দিশ সম্পৰ্কে সবিশেষ বুজ লওঁ আৰু যাৱতীয় দিহা-নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে ।

নগাঁও জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া মনোজ কুমাৰ চিকাৰীয়া, কলিয়াবৰ সমজিলাৰ আয়ুক্ত ৰাজ বৰুৱা, খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া শিল্পা দত্ত, জিলা পৰিষদৰ সদস্য, কলিয়াবৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধি, জখলাবন্ধা গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধি প্ৰমুখ্যে অন্যান্য বিষয়ববীয়াসকল এই সময়ছোৱাত উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক: কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্কৰ ১২-১৫ কোটি টকাৰ হিচাপ লুকুৱাইছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে: বিজেপি নেতা

মৰিয়নীৰ ঘোঁৰাচৰা বৰবিলত অবৈধ বালি খনন; বন বিভাগৰ অভিযানত জব্দ তিনিটা যন্ত্ৰ

TAGGED:

মন্ত্ৰী অতুল বৰা
পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগ
কলিয়াবৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
MINISTER ATUL BORA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.