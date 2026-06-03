ETV Bharat / state

উচ্ছেদিত ভূমিত ৫০০০ নাহৰ পুলিৰে প্ৰতিষ্ঠা হ'ব 'জুবিন গাৰ্গ নাহৰ উদ্যান'

সৰুপথাৰৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে উৰিয়ামঘাটৰ হাতীডুবিত ৫ হাজাৰ নাহৰৰ পুলিৰে 'জুবিন গাৰ্গ নাহৰ উদ্যান' প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।

Zubeen Garg Nahor Park
উচ্ছেদিত ভূমিত ৫০০০ নাহৰ পুলিৰে প্ৰতিষ্ঠা হ'ব 'জুবিন গাৰ্গ নাহৰ উদ্যান' (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 3, 2026 at 8:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

সৰুপথাৰ: অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ উৰিয়ামঘাটত বিগত বৰ্ষত চলিছিল উজনি অসমৰেই বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান । বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ কৰি প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল চৰকাৰে । ইয়াৰ পিছতেই কেইবা হাজাৰ বিঘা ভূমি বেদখলমুক্ত কৰা হৈছিল । উৰিয়ামঘাটৰ এই উচ্ছেদিত ভূমিত এতিয়া নিৰ্মাণ হ'ব অসমৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ নামত নাহৰ উদ্যান ।

এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে সৰুপথাৰৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে । উৰিয়ামঘাটৰ হাতীডুবিত ৫ হাজাৰ নাহৰৰ পুলিৰে 'জুবিন গাৰ্গ নাহৰ উদ্যান' প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে । চলিত মাহতেই উদ্যানখনৰ কাম আৰম্ভ হ'ব বুলি বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে সংবাদ মাধ্যমক জানিবলৈ দিছিল । উৰিয়ামঘাটত ৫ হাজাৰ নাহৰৰ পুলিৰে জুবিন গাৰ্গ নাহৰ উদ্যান প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে ১০০ বিঘা মাটি নিৰ্বাচন কৰা হৈছে । সাজু কৰি তোলা হৈছে ৫ হাজাৰ নাহৰ পুলিও ।

উচ্ছেদিত ভূমিত ৫০০০ নাহৰ পুলিৰে প্ৰতিষ্ঠা হ'ব 'জুবিন গাৰ্গ নাহৰ উদ্যান' (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত ধনশিৰি মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি বিকাশ বৰাই কয়, "যিসমূহ স্থানত উচ্ছেদ কৰিলে, উচ্ছেদ কৰাৰ পাছত সেই স্থানসমূহত গছপুলি ৰোপণেৰে পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিবলৈ ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি কৈ আহিছিলোঁ । স্থানীয় বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়াই জুবিন গাৰ্গৰ নামত উৰিয়ামঘাটৰ হাতীডুবি অঞ্চলত প্ৰথম পৰ্যায়ত ৫০০০ নাহৰ পুলি ৰোপণ কৰা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । জুবিন গাৰ্গৰ নামত গছপুকি ৰোপণেৰে এই অঞ্চলটোত এটা পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, তাৰবাবে আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা তথা মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা বিধায়ক মহোদয়ক আদৰণি জনাইছোঁ ।"

তেওঁ লগতে কয়, "গোটেই অঞ্চলটোত এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি এক জাকতজিলিকা অঞ্চললৈ ৰূপান্তৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি স্থানীয় বিধায়কগৰাকীক অনুৰোধ জনাইছোঁ । এটা মোটা ধন আৱণ্টন কৰি নাহৰ পুলিৰ লগতে গোটেই অঞ্চলটোত এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব লাগে, যাতে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা এই অঞ্চললৈ মানুহ অহাৰ ব্যৱস্থা হওক, এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হওক । যিটো অঞ্চলত তেখেতে এই নাহৰ উদ্যান স্থাপন কৰিছে, সেই নাহৰ উদ্যানখন চাবৰ বাবে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানুহ অহাৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে আমি স্থানীয় বিধায়কগৰাকীক অনুৰোধ জনাইছোঁ ।"

লগতে পঢ়ক :বিশ্ব চাইকেল দিৱস: সুস্থ শৰীৰ আৰু সেউজ ধৰিত্ৰীৰ বাবে এক অপৰিহাৰ্য বাহন চাইকেল
লগতে পঢ়ক :চাৰি আসনযুক্ত স্কুটাৰ নিৰ্মাণ কৰি চৰ্চাত অতুল

TAGGED:

জুবিন গাৰ্গ নাহৰ উদ্যান
উৰিয়ামঘাটত উচ্ছেদ
বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন
ইটিভি ভাৰত অসম
ZUBEEN GARG NAHOR PARK

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.