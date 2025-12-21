জুবিন গাৰ্গৰ চৰিত্ৰহনন আৰু গৰিমা গাৰ্গৰ নিন্দাই চৰম সীমা পাইছেগৈ: পামী বৰঠাকুৰ
ক্ষোভিত জুবিন গাৰ্গৰ ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰ । সামাজিক মাধ্যমত বিশেষ প'ষ্ট কৰি অসমবাসীক জনালে আহ্বান ।
Published : December 21, 2025 at 11:49 AM IST
গুৱাহাটী: SIT য়ে আদালতত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু তদন্তৰ চাৰ্জশ্বীট দাখিলৰ পাছতেই সামাজিক মাধ্যমত বিভিন্নজনে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া । কোনো কোনো যেন নামি পৰিছে জুবিন গাৰ্গৰ চৰিত্ৰ হননত । এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে জুবিন গাৰ্গৰ ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰ । সকলোকে আহ্বান জনাই সামাজিক মাধ্যমত বিশেষ প'ষ্ট ড৹ পামী বৰঠাকুৰৰ ।
আক্ষেপেৰে বৰঠাকুৰে কয়,"সংযমী হৈ আছোঁ, দুৰ্বল নহয় !"
সামাজিক মাধ্য়মত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় উল্লেখ কৰে পামী বৰঠাকুৰে । প্ৰথমেই তেওঁ কয়,"এই কথাখিনি লিখিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ কাৰণ জুবিন গাৰ্গৰ চৰিত্ৰ হনন আৰু গৰিমা গাৰ্গৰ নিন্দাই চৰম সীমা পাইছেগৈ । যাৰ ফলত গৰিমা গাৰ্গ বাৰে বাৰে অসুস্থ হৈছে । কি আসুৰিক স্ফূৰ্তিৰ কাৰণে এইয়া মুখা পিন্ধা বন্ধু আৰু অনুৰাগীয়ে কৰিছে মই বুজাত অপাৰগ ।"
দ্বিতীয়তে তেওঁ কয়,"আমাৰ যুঁজ হৈছে ন্যায়ৰ যুঁজ, জুবিন গাৰ্গৰ বাবে ন্যায়ৰ যুঁজ, পৰচৰ্চা আৰু নিন্দাই ন্যায় নিদিয়ে । জুবিন গাৰ্গৰ বিকল্প নাই, তাক বিচাৰিও লাভ নাই, কিন্তু জুবিন গাৰ্গে যি সাহস আৰু মানৱীয়তাৰ বীজ প্ৰতিজন অসমীয়াৰ প্ৰাণত প্ৰতিষ্ঠা কৰি গ'ল সেই অলপ অলপ জুবিন গাৰ্গ নিজৰ মাজত জগাই তোলক, তেতিয়াহে অসম আৰু অসমীয়া বাচিব । জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পাব ।"
চাৰ্জশ্বীটৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি পামী বৰঠাকুৰে কয়,"গৰিমা গাৰ্গে Chargesheet খন লৈ সন্তুষ্ট হ'ল বুলি কেতিয়া ক'লে ? তেওঁ কৈছিল যে মূল অভিযুক্ত কেইজনক দিয়া Section আৰু sub-section কেইটা আমি ভাল পাইছোঁ । Chargsheet আমি এতিয়ালৈকে পঢ়িবলৈয়ে পোৱা নাই, যেতিয়া signature/seal মৰা copy পাম তেতিয়াহে পঢ়িম । সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টিৰ কথা নাই ইয়াত । SIT, Honourable CM আৰু মহামান্য ক'ৰ্টৰ ওপৰত আমাৰ আস্থা আছে আৰু এই আস্থাৰ মান ৰাখিব বুলিয়ে মানিছোঁ । নিজৰ স্থিতিত অটল আছোঁ ।"
গৰিমা গাৰ্গে কিয় FIR দিবলৈ ছিংগাপুৰলৈ যোৱা নাই, সেই কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "গৰিমা গাৰ্গ ছিংগাপুৰলৈ FIR দিবলৈ এই কাৰণেই যোৱা নাই যে জুবিন গাৰ্গৰ case টো আমাৰ পৰিয়ালৰ আৰু অসমবাসীৰ হৈ চৰকাৰে investigation কৰাইছে, অসমত আৰু ছিংগাপুৰটো । আকৌ বেলেগকৈ ছিংগাপুৰত গৰিমা গাৰ্গে investigation কৰাই দ্বিমত generate কৰাই কিবা লাভ হ'ব নেকি ? ছিংগাপুৰ পুলিচৰ investigation report দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত আৰু এতিয়াও দুইবাৰ একেই দিছে । জানুৱাৰী আৰু ফেব্ৰুৱাৰীৰ তদন্তৰ পিছত যদি একেই থাকে তেতিয়া justice for Zubeen Garg হ'ব নে justice denied হ'ব ? Guarantee কোনে দিব ?"
ছিংগাপুৰৰ প্ৰবাসী অসমীয়াৰ প্ৰতি আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰি পামী বৰঠাকুৰে কয়,"য়টত থকা ছিংগাপুৰৰ অসমীয়া কেইজন কোন 'breed' ৰ মই বুজি নেপালোঁ, SIT আৰু স্বয়ং CM এ বাৰম্বাৰ মতাৰ পিছতো গোটেইকেইজন অসমলৈ নাহিল সহযোগ কৰিবলৈ । যি দুজনমান আহিল তাৰে অভিমন্যু তালুকদাৰ বোলা জনে অকল হাঁহিয়ে থাকিল মেডিয়াৰ আগত ! জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু কি তেওঁৰ কাৰণে হাস্যজনক ? ইমান স্পৰ্ধা ! য়টত থকা গোটেইকেইজন আদালতৰ কাঠগৰাত আহি আমাক সত্য কওক ।"
"The Court will decide who is guilty and who is not based on facts and evidences, অভিযুক্তসকলক 'নিৰ্দোষী' বুলি আগতেই অপপ্ৰচাৰ নচলাব" বুলি আহ্বান জনাই জুবিন গাৰ্গৰ ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰে ।
সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চা কৰাসকলক সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ ভগ্নী বা পত্নী হোৱা সহজ নহয়, যিকুৰা জুই যোৱা তিনিমাহে জ্বলিছে তাৰ উত্তাপ আৰু বিষাদ তিলমানো কমা নাই, বৰঞ্চ বাঢ়িছেহে ! আপোনালোকে নুবুজিব । কাৰণ আপোনালোকৰ জীৱন এতিয়া normalised হৈ গৈছে, ফূৰ্তি কৰিছে, reel বনাইছে, বদনাম গাইছে... কিন্তু আমাৰ জীৱন স্থবিৰ হৈ গ'ল এটা তাৰিখত !"
শেষত পামী বৰঠাকুৰে লিখে,"জুবিন গাৰ্গ অসমৰ কাৰনে আশীৰ্বাদস্বৰূপে আহিছিল, আমি ভাগ্যবান ! তেওঁক উদযাপন কৰক সৃষ্টিৰ জৰিয়তে, মানৱীয়তাৰ জৰিয়তে.... কিন্তু ৰাজনীতি কৰি নহয় । Justice for Zubeen Garg প্ৰকৃত অনুৰাগী সকলেহে লিখিব, মুখা পিন্ধাবোৰে নহয় ।"