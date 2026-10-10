যদি জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাৰী সাৰি যায়, তেন্তে ন্যায় বুলি ৰাজ্যত থাকিল কি ?-গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ

যদি জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাৰী সাৰি যায়, তেন্তে ন্যায় বুলি ৰাজ্যত থাকিল কি ?-গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰত অভিযুক্তৰ জামিন লাভক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ আৰু পামী বৰঠাকুৰৰ ।
Published : October 10, 2026 at 10:43 PM IST
গুৱাহাটী: "এজনে হত্যা কৰিছে আৰু বাকীকেইজনে সহায় কৰিছে"-বিধানসভাৰ মজিয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা এই ঘোষণাত ভৰসা ৰাখি জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিগৰাকী শুভাকাংক্ষীয়ে ন্যায়ৰ অপেক্ষাত দিন কটাইছে । একেদৰে জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী তথা আত্মীয় স্বজনেও ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰতে ভৰসা কৰি অপেক্ষাৰত হৈ আছে । কিন্তু ইয়াৰ মাজতে জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰৰ প্ৰথমগৰাকী অভিযুক্তই জামিন লাভ কৰে ।
৯ অক্টোবৰত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰে বুলি বিশেষ ৰাজহুৱা অধিবক্তা জিয়াউল কামাৰে জানিবলৈ দিয়ে । ইয়াকে লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে জুবিন গাৰ্গৰ ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰে । গোচৰৰ অন্যতম অভিযুক্ত গায়িকা অমৃতপ্ৰভা মহন্তক চৰ্তসাপেক্ষে জামিন প্ৰদান কৰাৰ পিছতেই পামী বৰঠাকুৰ আৰু গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ।
চাৰ্জশ্বীটত সুৰুঙা ক’ত ?
জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ ঘটনাৰ পিছত গঠন হোৱা বিশেষ তদন্তকাৰী দল (SIT) আৰু ইয়াৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াক লৈ পামী বৰঠাকুৰে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।
বৰঠাকুৰে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি সামাজিক মাধ্যমত লিখে,"'এজনে হত্যা কৰিছে আৰু বাকীকেইজনে সহায় কৰিছে'- এই কথা বিধানসভাৰ মজিয়াত টেবুল ঢকিয়াই স্বয়ং অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল আৰু আমি সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস কৰিছিলো ! কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এনেই কথা নকয়, নিশ্চয় strong evidence আছে । সেই সহায় কৰা কেইজনৰ এজনে হঠাতে কেনেকৈ জামিন পালে ?"
|তেওঁ লগতে লিখে,"কি loophole আছিল Chargesheet ত যে ইমান sensitive case টোৰ অভিযুক্তই Bail পালে ? SIT investigation lead কৰা ৰ'জী কলিতাই accountability ল'বনে এতিয়া ? এই সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লাগে । আমি ন্যায়ৰ বাবে সদায় ন্যায় ব্যৱস্থাত বিশ্বাস কৰি আহিছোঁ আৰু কৰি যাম, কোনোধৰণৰ আইনী loophole এ যাতে জুবিন দাৰ ন্যায়ত বাধাৰ সৃষ্টি নকৰে ।"
কোনোপধ্যে এই পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰো-গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ
পামী বৰঠাকুৰৰ এই ফেচবুক প'ষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি জুবিন গাৰ্গ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিলে । তথ্য, প্ৰমাণত আঁসোৱাহ তথা সুৰঙা থকাৰ কথা উল্লেখ কৰি চৰকাৰক গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিলে ।
সামাজিক মাধ্যমত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে লিখে,"আমি একেবাৰে সাধাৰণ শান্তিপ্ৰিয় নাগৰিক.. কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশ যাতে সমাজখনত নঘটে, সেইয়াই সদায় বিচাৰিছোঁ .. ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰত আস্থা ৰাখি বহু ধৈৰ্য্যৰে আগবাঢ়িছো । নিজৰ মানুহজন, যি মোৰ পৃথিৱী, মোৰ জীৱনৰ সকলো.. তেওঁৰ লগত কি হৈছিল যোৱা বছৰৰ ১৯ছেপ্টেম্বৰ দিনটোত,সেই উত্তৰ পাবলৈকে অপেক্ষা কৰি আছোঁ নিজৰ ভিতৰত অহৰ্নিশ এখন যুদ্ধ লৈ ।"
অভিযুক্ত কেনেকৈ দোষমুক্ত হ'ল বুলি প্ৰশ্ন কৰি তেওঁ লিখে,"তাৰপিছতো, দোষী বুলি ইতিমধ্যে সকলো জনাৰ পিছতো হত্যাকাৰী দোষমুক্ত বুলি প্ৰমাণিত হয় কেনেকৈ ? তথ্য,প্ৰমাণত আঁসোৱাহ আৰু ছিদ্ৰবোৰ থাকে কেনেকৈ ? যদি জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাৰী সাৰি যায়, তেন্তে ন্যায় বুলি ৰাজ্যত থাকিল কি ? তাৰমানে,হত্যা, লুণ্ঠন, অপৰাধ আমাৰ ৰাজ্যৰ বাবে দেখোন একেবাৰে সহজ প্ৰবৃত্তি !"
এই যুঁজ ৰাইজৰ যুঁজ বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ লিখে,"এই Case টো কেৱল জুবিন গাৰ্গ অথবা পৰিয়ালৰ নহয় । জুবিন গাৰ্গ ব্যক্তিজনো কেৱল আমাৰ পৰিয়ালৰ নহয়.. সকলোৰে, প্ৰতিজন সঁচা অসমীয়াৰ আপোন তেওঁ.. আৱেগ আৰু স্বাভিমান তেওঁ ।
যদিও আমি পৰিয়ালৰ পৰা FIR দিছোঁ, এইটো case State Vs Accused ৰ । তাৰমানে সমগ্ৰ ৰাজ্য, চৰকাৰ-বিৰোধী আৰু সমগ্ৰ অসমবাসীৰ case.. ইয়াত যদি আমাৰ পক্ষ দুৰ্বল হয়, তেন্তে সেয়া জুবিন বা পৰিয়ালৰ পৰাজয় নহয়, সেয়া চৰকাৰ, বিৰোধী,ৰাজ্যবাসী আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ পৰাজয় হ'ব । আৰু আমি কোনোপধ্যে এই পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰো ।"
লগতে পঢ়ক : হিমাশ্ৰী বড়োৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু : অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰক্ষীৰ এছআইটি গঠন