পাকিস্তানী চোৰাংচোৱাক গোপন তথ্য যোগানৰ অভিযোগ : গুৱাহাটীত আৰু এজনক গ্ৰেপ্তাৰ
পাকিস্তানী চোৰাংচোৱাক গোপন তথ্য যোগানৰ অভিযোগত সাতগাঁৱৰ পৰা দুজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ । দুয়োজনে বিহাৰৰ বাসিন্দা ।
Published : October 5, 2026 at 8:12 PM IST
গুৱাহাটী : ভাৰতীয় নিৰাপত্তা বাহিনীৰ গোপন তথ্য পাকিস্তানী চোৰাংচোৱালৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ অভিযোগত গুৱাহাটীত আৰু এজনক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।
অসম আৰক্ষীয়ে বিশেষ টাস্ক ফ'ৰ্চে (এছটিএফ) সাতগাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । লোকজন বিহাৰৰ বেগুচৰাইৰ বাসিন্দা ৰিতেশ কুমাৰ সিং (৩৯) বুলি জানিব পৰা গৈছে । সাতগাঁৱৰ এটা ভাড়াঘৰৰ পৰা লোকজনক আটক কৰা হৈছিল আৰু জেৰাৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে যে ৰিতেশ কুমাৰ সিং চোৰাংচোৱা সম্পৰ্কীয় কাৰ্যকলাপত জড়িত আছিল । ভাৰতৰ নিৰাপত্তা বাহিনীৰ গোপন তথ্য পাকিস্তান ইণ্টেলিজেন্স অপাৰেটিভক (পিআইঅ') প্ৰেৰণ কৰিছিল বুলি আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে ।
চোৰাংচোৱা সম্পৰ্কীয় কাৰ্যকলাপত জড়িত থকা আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীৰ গোপন তথ্য পাকিস্তানক যোগান ধৰাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে ৰিতেশ কুমাৰ সিঙৰ বিৰুদ্ধে ০৯/২০২৬ নম্বৰত এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে ।
লক্ষণীয়ভাৱে দেশ বিৰোধী কাৰ্যকলাপত জড়িত থকাৰ অভিযোগ শনিবাৰে আন এজন বিহাৰৰ লোকক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল । বিহাৰৰ পূব চম্পাৰণৰ বাসিন্দা অভিষেক কুমাৰ সিঙক সাতগাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ।
তেজপুৰৰ ভাৰতীয় সেনাৰ গজৰাজ কৰ্পছৰ চোৰাংচোৱা তথ্যৰ ভিত্তিত এছটিএফয়ে শোণিতপুৰ জিলাৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সহযোগত চলোৱা অনুসন্ধানত অভিষেক কুমাৰ সিঙে দেশ বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত থকাৰ তথ্য লাভ কৰিছিল ।
সেই তথ্যৰ আধাৰতে শনিবাৰে নিশা মহানগৰীৰ সাতগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত গান্ধী নগৰত অভিযান চলাই অভিযুক্ত সিঙক এটা ভাড়াঘৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । ধৃত সিঙৰ পৰা অভিযানকাৰী দলে মোবাইল, ছীম কাৰ্ডসহ কেতবোৰ আপত্তিজনক নথি-পত্ৰ জব্দ কৰিছে ।
অভিষেক কুমাৰ সিঙৰ সৈতে আৰক্ষীয়ে ৰিতেশ কুমাৰকো আটক কৰিছিল । অভিযোগ অনুসৰি পাকিস্তানী চোৰাংচোৱাক তথ্য যোগানৰ ক্ষেত্ৰত ৰিতেশ কুমাৰে গোচৰৰ মূল অভিযুক্ত অভিষেকক সহায় কৰিছিল ।
সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । পাকিস্তানী চোৰাংচোৱা সংস্থাৰে জড়িত দুজনকৈ লোকক গুৱাহাটীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগে লগে বিভিন্ন মহলত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । আৰক্ষী বিভাগতো ব্যাপক তৎপৰতা দেখা গৈছে । আচলতে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য কি আছিল ? নিৰাপত্তা বাহিনীৰ কি তথ্য তেওঁলোকে পাকিস্তানক দিছিল ? এই সকলো তথ্য আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পিছত পোহৰলৈ আহিব ।
লগতে পঢ়ক :
সাৱধান ! পাকিস্তানী চোৰাংচোৱাৰ হৈ কাম কৰা দুজনক অসমত গ্ৰেপ্তাৰ