আনে কি ক’ব ! পাহিক এতিয়া আৰু টলাব নোৱাৰে এই ধাৰণাই

আনে কি ক’ব ! পাহিক এতিয়া আৰু টলাব নোৱাৰে এই ধাৰণাই
মাজুলীৰ স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী যুৱতী পাহি দাসৰ কথাখিনি পঢ়ক ৷ কৰ্মসংস্কৃতি ইয়াকেই বোলে ৷
Published : January 5, 2026 at 5:37 PM IST
মাজুলী : যুৱতীগৰাকীৰ নাম পাহি দাস । স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী এই যুৱতীগৰাকীয়ে চাকৰিৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে যদিও এতিয়া ঘৰত বহি সময় অতিবাহিত কৰাৰ পৰিৱৰ্তে আৰম্ভ কৰিলে এটা নতুন কাম ।
পুৱাই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহে কৰ্তব্য় সম্পাদনৰ বাবে । কাম কৰিবলৈ কোনো সংকোচবোধ নকৰে যুৱতীগৰাকীয়ে । পৰিয়ালৰ বোজা হৈ থকাত কৈ নিজেই কিবা এটা কৰিবলৈ মন থকা বাবেই আজি যুৱতীগৰাকীয়ে স্বাৱলম্বিতাৰ দেশে আগবাঢ়িছে ।
আজিৰ দিনত চৰকাৰী চাকৰি বা সংস্থাপনৰ পাছত দৌৰি হাজাৰ হাজাৰ যুৱক-যুৱতীয়ে নিজৰ ঘৰ-পৰিয়াল এৰি বহিঃৰাজ্যলৈ ঢাপলি মেলিছে; কিন্তু ইয়াৰ মাজতে মাজুলীৰ এইগৰাকী যুৱতীয়ে ব্যতিক্ৰমীভাৱে দেখুৱাইছে কৰ্মৰ নিদৰ্শন । তেওঁ কোনো ডাঙৰ কোম্পানীৰ বিষয়া নহয়, এগৰাকী ‘ডেলিভাৰী গাৰ্ল’ । মাজুলীৰ গড়মূৰ অঞ্চলত পাহি দাস এতিয়া এটি চিনাকি নাম হৈ পৰিছে । উচ্চশিক্ষিত হোৱাৰ পাছতো বহিঃৰাজ্যলৈ নগৈ নিজৰ জন্মভূমিতে কিবা এটা কৰাৰ হেঁপাহেৰে পাহি দাসে হাতত তুলি লৈছে ডেলিভাৰীৰ দায়িত্ব ।
প্ৰায় দুমাহ ধৰি পাহি ব্যস্ত হৈ পৰিছে এই কৰ্মত । পুৱা ৮:৩০ বজাতেই স্কুটীখন লৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহে পাহি । লক্ষ্য এটাই- স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে পৰিয়ালক সহায় কৰা । পাহিৰ এই যাত্ৰা কেৱল ডেলিভাৰীৰ কামতে সীমাবদ্ধ নহয়। কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজতো তেওঁ পুহি ৰাখিছে নিজৰ সপোন । কামৰ পৰা আজৰি পালেই পাহি ব্যস্ত হৈ পৰে চৰকাৰী চাকৰিৰ প্ৰস্তুতিত । কষ্টক ভয় নকৰা এইগৰাকী যুৱতীয়ে আজিৰ সমাজৰ তথাকথিত 'আনে কি ক’ব' মানসিকতাৰ পৰা বহুখিনি ওপৰত ।
পুৰুষৰ সমানে সমানে কান্ধত মোনা ওলোমাই গড়মূৰৰ অলিয়ে-গলিয়ে সামগ্ৰী বিলাই ফুৰা পাহি দাস আজি বহুজনৰ বাবে প্ৰেৰণা । এলাহ বিসৰ্জন দি কর্মসংস্কৃতিৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা পাহিয়ে প্ৰমাণ কৰিলে যে কোনো কামেই সৰু নহয়, যদিহে লক্ষ্যত থাকে অটল । এই সন্দৰ্ভত পাহিয়ে কয়, "নিজে চলাৰ লগতে ঘৰখনকো চলাবলৈ এই কাম আৰম্ভ কৰিছো । মোৰ উপাৰ্জনেৰেও ঘৰখনৰ সকাহ হৈছে । এই কামৰ লগতে পঢ়া আৰু চাকৰিৰ প্ৰস্তুতিও চলাবলগীয়া হৈছে । সকলোৱে কাম কৰিব লাগে । ছোৱালী হ'লেও সকলো কাম কৰিব পাৰি ।"