ETV Bharat / state

সুস্থ হৈ উঠিছে বিশিষ্ট উদ্ভাৱক পদ্মশ্ৰী উদ্ধৱ ভৰালী, বৰ্তমান আইচিইউতে ভৰালী

আইচিইউত চিকিৎসাধীন হৈ থাকিলেও ক্ৰমাত সুস্থ হৈ উঠিছে বিশিষ্ট উদ্ভাৱক পদ্মশ্ৰী উদ্ধৱ ভৰালী ৷

Padma Shri Udbhav Bharali
সুস্থ হৈ উঠিছে বিশিষ্ট উদ্ভাৱক পদ্মশ্ৰী উদ্ধৱ ভৰালী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 22, 2026 at 6:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড় : ক্ৰমাত সুস্থ হৈ উঠিছে বিশিষ্ট উদ্ভাৱক পদ্মশ্ৰী উদ্ধৱ ভৰালী ৷ বৰ্তমানো ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আইচিইউত চিকিৎসাধীন হৈছে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী পদ্মশ্ৰী উদ্ধৱ ভৰালী ।‌ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকৰ নিৰীক্ষণত থকা বিশিষ্ট উদ্ভাৱক গৰাকী ক্ৰমাৎ সুস্থ হৈ উঠিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে পদ্মশ্ৰী ভৰালীৰ কণিষ্ঠ ভগ্নীয়ে ৷

২১ জুনত লখিমপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ গৈ থকা অৱস্থাত গহপুৰৰ কলাবাৰীত এক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল বিশিষ্ট বিজ্ঞানীগৰাকী । দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত ভৰালীক দেওবাৰে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল ৷ কঁকাল, ৰাজহাড়ত গুৰুতৰভাবে আঘাত পোৱা বিশিষ্ট বিজ্ঞানীগৰাকী বৰ্তমান ক্ৰমাৎ সুস্থ হৈ উঠিছে ৷

সুস্থ হৈ উঠিছে বিশিষ্ট উদ্ভাৱক পদ্মশ্ৰী উদ্ধৱ ভৰালী (ETV Bharat Assam)

সোমবাৰে এই সন্দৰ্ভত চিকিৎসাধীন উদ্ধৱ ভৰালীৰ ভগ্নীয়ে কয়, "বৰ্তমান দাদা সুস্থ হৈছে । কথা পাতিব পৰা হৈছে । পিঠিত অলপ বিষ আছে তাক লৈ অলপ সমস্যা হৈছে, তাৰ বাবে চিটিস্কেন কৰিব ৷ লগতে অস্ত্ৰপ্ৰচাৰ কৰিব লাগিব নেকি সেই বিষয়ে চিকিৎসকে চাব ৷ ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভাল চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছে । তেওঁক বৰ্তমান আইচিইউতে চিকিৎসকৰ নিৰীক্ষণত ৰাখিছে ।‌ সকলোৰে পৰা সহায় যথেষ্ট সহায় লাভ কৰিছো ৷"

উল্লেখ্য যে, দেওবাৰে তীব্ৰ বেগত গুৱাহাটী অভিমুখে গৈ থাকোতেই বিশিষ্ট উদ্ভাৱকগৰাকী গহপুৰৰ কলাবাৰীত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল । তেওঁৰ নিজা এএছ ০৭ ৱাই ২৭২৫ নম্বৰৰ বাহনখনেৰে গৈ থকা অৱস্থাতে কলাবাৰীৰ ওচৰত ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত এজোপা গছত জোৰেৰে খুন্দা মাৰিছিল । তেওঁৰ বাহনখনে গছজোপাত ইমানেই প্ৰচণ্ড গতিত খুন্দিয়াইছিল যে বাহনখনৰ সন্মুখভাগ চূৰ্চুমৈ হৈ পৰে ।

লগতে পঢ়ক: বিশিষ্ট উদ্ভাৱক পদ্মশ্ৰী উদ্ধৱ ভৰালী পথ দুৰ্ঘটনাত আহত

TAGGED:

পদ্মশ্ৰী উদ্ধৱ ভৰালী
অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়
ডিব্ৰুগড়
ETV BHARAT ASSAM
UDBHAV BHARALI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.