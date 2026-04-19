বনৰ মাজত মই যে লুকাই আছিলোঁ, জুবিনে মোক বিচাৰি উলিয়ালে: উচুপি উঠিল জুবিনৰ মৰমৰ পখিলা বাইদেউ

বনৰ মাজত মই যে লুকাই আছিলোঁ, জুবিনে মোক বিচাৰি উলিয়ালে: উচুপি উঠিল জুবিনৰ মৰমৰ পখিলা বাইদেউ
জুবিন গাৰ্গক সুঁৱৰি আবেগিক পদ্মশ্ৰী পখিলা লেকথেপী । ক্ষেত্ৰীত মুকলি বিহু আৰু বাৰেৰহণীয়া লোকনৃত্য সমাৰোহত উজলিল অসমৰ সাতামপুৰুষীয়া সংস্কৃতি ।
Published : April 19, 2026 at 11:26 AM IST
সোণাপুৰ: "জুবিনৰ অন্তৰ আৰু মোৰ অন্তৰ লাগি থাকিল । তাৰ কথাবোৰ আজিও মোৰ অন্তৰত লাগি আছে । জুবিনৰ আত্মাই মোক বাৰে বাৰে মাতি আনিছে, টানি আনিছে ।"-প্ৰাণৰ শিল্পীক সুঁৱৰি উচুপি উঠিল বিশিষ্ট কাৰ্বি লোকশিল্পী পদ্মশ্ৰী পখিলা লেকথেপী । ক্ষেত্ৰীৰ ক’লামণি বাকৰিত অনুষ্ঠিত ৪৯তম মুকলি বিহু আৰু বাৰেৰহণীয়া লোকনৃত্য সমাৰোহত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি লোকশিল্পীগৰাকীয়ে জুৰিলে জুবিন গাৰ্গৰ যন্ত্ৰ এলবামত কণ্ঠদান কৰা এটি বিশেষ গীতৰ কলি । জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে কটোৱা মধুৰ সময় সুঁৱৰি আবেগিক হৈ পৰিল লেকথেপী ।
অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতত এক সুকীয়া পৰিচয় বহন কৰি অহা ডিমৰীয়াৰ ক্ষেত্ৰীৰ ঐতিহাসিক কলামণি বাকৰিত ৪ ব'হাগৰ দিনা বিহুৰ আনন্দ আৰু আৱেগৰ এক অপূৰ্ব মিলন ঘটিল । বহুব্ৰীহি গোষ্ঠী, ক্ষেত্ৰীৰ উদ্যোগত ৪৯তম বৰ্ষৰ বাবে আয়োজিত 'মঘাই ওজা-জয়ন্ত হাজৰিকা সোঁৱৰণী মুকলি বিহু আৰু বাৰেবৰণীয়া লোকনৃত্য সমাৰোহ' অতি উলহ-মালহেৰে সম্পন্ন হয় ।
সাংস্কৃতিক বিচিত্ৰতা আৰু লোকনৃত্যৰ সমাহাৰ:
অসমৰ দ্বিতীয়খন বৃহৎ মুকলি বিহু হিচাপে খ্যাত এই অনুষ্ঠানত শনিবাৰে বিয়লিৰে পৰা হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম ঘটে । ডিমৰীয়া অঞ্চলৰ ঐতিহাসিক লোকনৃত্য— বৰ ঢুলীয়া, তুলুলুৱাং, ভালুক ডকুৱা, ওৰলটনা আৰু জালিশৰা নৃত্যৰ প্ৰদৰ্শনে দৰ্শকক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰে । ইয়াৰ লগতে তিৱা, কাৰ্বি আৰু বড়ো আদি জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত নৃত্যই ক’লামণি বাকৰিক এক বাৰেৰহণীয়া ৰূপ দিয়ে । এই বৰ্ষৰ বিশেষ আকৰ্ষণ আছিল ৰেংমা নগা জনগোষ্ঠীৰ এটা দলৰ দ্বাৰা পৰিবেশিত লোকনৃত্য ।
পদ্মশ্ৰী পখিলা লেকথেপীৰ আৱেগিক ভাষণ:
সমাৰোহত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে পদ্মশ্ৰী পখিলা লেকথেপী । ভাষণ প্ৰসংগত তেওঁ সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰাৰ লগতে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ কথা উল্লেখ কৰি আৱেগিক হৈ পৰে । জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে গোৱা গীত পৰিবেশন কৰি তেওঁ দৰ্শকক আপ্লুত কৰে আৰু শিল্পীগৰাকীৰ বাবে উচিত ন্যায় প্ৰদানৰ দাবী জনায় ।
সাংবাদিকৰ আগত লোকশিল্পীগৰাকীয়ে কয়, "অসম তথা কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজে দিয়া উৎসাহ-উদ্দীপনাৰ ফলত আজি মই এই পৰ্যায়ত মই থিয় দিব পাৰিছোঁ । মই পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰিছোঁ । মোক যাতে পাহৰি নাযায়, মই যেন আপোনালোকৰ মাজতে জীয়াই থাকোঁ, জুবিন যেনেকৈ জীয়াই আছে, তেনেকৈ মই জীয়াই থাকিব বিচাৰিছোঁ ।"
জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বাবে উত্তাল ক’লামণি বাকৰি:
অনুষ্ঠানস্থলীত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি থকা ৰাইজৰ অগাধ মৰম স্পষ্টকৈ প্ৰতিফলিত হয় । সমবেত জনতাই 'জুবিনদাক ন্যায় লাগে', 'জয় জুবিন দা'আদি ধ্বনিৰে পৰিবেশ উত্তাল কৰি তোলে । ঢোল-পেঁপা, গগনা আৰু বিভিন্ন লোকবাদ্যৰ ঝংকাৰত ডিমৰীয়াৰ আকাশ-বতাহ মুখৰিত হৈ পৰে ।
বহুব্ৰীহি গোষ্ঠীৰ এই প্ৰচেষ্টাই অসমৰ বিলুপ্তপ্ৰায় লোকনৃত্যসমূহক পুনৰ উজ্জীৱিত কৰি তোলাৰ লগতে সামাজিক সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে । এই সমাৰোহে কেৱল মনোৰঞ্জন নহয়, বৰঞ্চ অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত একতা আৰু ভাতৃত্ববোধৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।