বনৰ মাজত মই যে লুকাই আছিলোঁ, জুবিনে মোক বিচাৰি উলিয়ালে: উচুপি উঠিল জুবিনৰ মৰমৰ পখিলা বাইদেউ

জুবিন গাৰ্গক সুঁৱৰি আবেগিক পদ্মশ্ৰী পখিলা লেকথেপী । ক্ষেত্ৰীত মুকলি বিহু আৰু বাৰেৰহণীয়া লোকনৃত্য সমাৰোহত উজলিল অসমৰ সাতামপুৰুষীয়া সংস্কৃতি ।

Padma Shri Pokhila Lekthepi became emotional remembering Zubeen Garg
ক্ষেত্ৰীত পদ্মশ্ৰী পখিলা লেকথেপী (ETV Bharat Assam)
Published : April 19, 2026 at 11:26 AM IST

সোণাপুৰ: "জুবিনৰ অন্তৰ আৰু মোৰ অন্তৰ লাগি থাকিল । তাৰ কথাবোৰ আজিও মোৰ অন্তৰত লাগি আছে । জুবিনৰ আত্মাই মোক বাৰে বাৰে মাতি আনিছে, টানি আনিছে ।"-প্ৰাণৰ শিল্পীক সুঁৱৰি উচুপি উঠিল বিশিষ্ট কাৰ্বি লোকশিল্পী ​পদ্মশ্ৰী পখিলা লেকথেপী । ক্ষেত্ৰীৰ ক’লামণি বাকৰিত অনুষ্ঠিত ৪৯তম মুকলি বিহু আৰু বাৰেৰহণীয়া লোকনৃত্য সমাৰোহত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি লোকশিল্পীগৰাকীয়ে জুৰিলে জুবিন গাৰ্গৰ যন্ত্ৰ এলবামত কণ্ঠদান কৰা এটি বিশেষ গীতৰ কলি । জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে কটোৱা মধুৰ সময় সুঁৱৰি আবেগিক হৈ পৰিল লেকথেপী ।

​অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতত এক সুকীয়া পৰিচয় বহন কৰি অহা ডিমৰীয়াৰ ক্ষেত্ৰীৰ ঐতিহাসিক কলামণি বাকৰিত ৪ ব'হাগৰ দিনা বিহুৰ আনন্দ আৰু আৱেগৰ এক অপূৰ্ব মিলন ঘটিল । বহুব্ৰীহি গোষ্ঠী, ক্ষেত্ৰীৰ উদ্যোগত ৪৯তম বৰ্ষৰ বাবে আয়োজিত 'মঘাই ওজা-জয়ন্ত হাজৰিকা সোঁৱৰণী মুকলি বিহু আৰু বাৰেবৰণীয়া লোকনৃত্য সমাৰোহ' অতি উলহ-মালহেৰে সম্পন্ন হয় ।

জুবিন গাৰ্গক সুঁৱৰি আবেগিক পদ্মশ্ৰী পখিলা লেকথেপী (ETV Bharat Assam)

​সাংস্কৃতিক বিচিত্ৰতা আৰু লোকনৃত্যৰ সমাহাৰ:

​অসমৰ দ্বিতীয়খন বৃহৎ মুকলি বিহু হিচাপে খ্যাত এই অনুষ্ঠানত শনিবাৰে বিয়লিৰে পৰা হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম ঘটে । ডিমৰীয়া অঞ্চলৰ ঐতিহাসিক লোকনৃত্য— বৰ ঢুলীয়া, তুলুলুৱাং, ভালুক ডকুৱা, ওৰলটনা আৰু জালিশৰা নৃত্যৰ প্ৰদৰ্শনে দৰ্শকক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰে । ইয়াৰ লগতে তিৱা, কাৰ্বি আৰু বড়ো আদি জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত নৃত্যই ক’লামণি বাকৰিক এক বাৰেৰহণীয়া ৰূপ দিয়ে । এই বৰ্ষৰ বিশেষ আকৰ্ষণ আছিল ৰেংমা নগা জনগোষ্ঠীৰ এটা দলৰ দ্বাৰা পৰিবেশিত লোকনৃত্য ।

Padma Shri Pokhila Lekthepi became emotional remembering Zubeen Garg
আবেগিক পদ্মশ্ৰী পখিলা লেকথেপী (ETV Bharat Assam)

​পদ্মশ্ৰী পখিলা লেকথেপীৰ আৱেগিক ভাষণ:

​সমাৰোহত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে পদ্মশ্ৰী পখিলা লেকথেপী । ভাষণ প্ৰসংগত তেওঁ সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰাৰ লগতে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ কথা উল্লেখ কৰি আৱেগিক হৈ পৰে । জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে গোৱা গীত পৰিবেশন কৰি তেওঁ দৰ্শকক আপ্লুত কৰে আৰু শিল্পীগৰাকীৰ বাবে উচিত ন্যায় প্ৰদানৰ দাবী জনায় ।

Padma Shri Pokhila Lekthepi became emotional remembering Zubeen Garg
ঝুমৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শন (ETV Bharat Assam)

সাংবাদিকৰ আগত লোকশিল্পীগৰাকীয়ে কয়, "অসম তথা কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজে দিয়া উৎসাহ-উদ্দীপনাৰ ফলত আজি মই এই পৰ্যায়ত মই থিয় দিব পাৰিছোঁ । মই পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰিছোঁ । মোক যাতে পাহৰি নাযায়, মই যেন আপোনালোকৰ মাজতে জীয়াই থাকোঁ, জুবিন যেনেকৈ জীয়াই আছে, তেনেকৈ মই জীয়াই থাকিব বিচাৰিছোঁ ।"

Padma Shri Pokhila Lekthepi became emotional remembering Zubeen Garg
ৰেংমা নগা জনগোষ্ঠীৰ এটা দলৰ দ্বাৰা পৰিবেশিত লোকনৃত্য (ETV Bharat Assam)

​জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বাবে উত্তাল ক’লামণি বাকৰি:

​অনুষ্ঠানস্থলীত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি থকা ৰাইজৰ অগাধ মৰম স্পষ্টকৈ প্ৰতিফলিত হয় । সমবেত জনতাই ​'জুবিনদাক ন্যায় লাগে', ​'জয় জুবিন দা'​আদি ধ্বনিৰে পৰিবেশ উত্তাল কৰি তোলে । ঢোল-পেঁপা, গগনা আৰু বিভিন্ন লোকবাদ্যৰ ঝংকাৰত ডিমৰীয়াৰ আকাশ-বতাহ মুখৰিত হৈ পৰে ।

Padma Shri Pokhila Lekthepi became emotional remembering Zubeen Garg
তিৱা নৃত্য প্ৰদৰ্শন (ETV Bharat Assam)

বহুব্ৰীহি গোষ্ঠীৰ এই প্ৰচেষ্টাই অসমৰ বিলুপ্তপ্ৰায় লোকনৃত্যসমূহক পুনৰ উজ্জীৱিত কৰি তোলাৰ লগতে সামাজিক সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে । ​এই সমাৰোহে কেৱল মনোৰঞ্জন নহয়, বৰঞ্চ অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত একতা আৰু ভাতৃত্ববোধৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

