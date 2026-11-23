'বনবাসী'ৰ কবি, কথাশিল্পী ইমৰান শ্বাহৰ আজি ৯৪ সংখ্যক ওপজা দিন
নৱ প্ৰজন্মক নতুন চিন্তাৰে আগবাঢ়িবলৈ অনুৰোধ পদ্মশ্ৰী ইমৰান শ্বাহৰ ৷
Published : November 23, 2026 at 2:21 PM IST
শিৱসাগৰ : অসমীয়া সাহিত্যৰ কথাশিল্পীখ্যাত পদ্মশ্ৰী ইমৰান শ্বাহৰ আজি ৯৪ সংখ্যক জন্মদিন । 'ৰামধেনু' যুগৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ গল্পকাৰ তথা অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ইমৰান শ্বাহৰ জন্মদিন উপলক্ষে বিভিন্নজনে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ।
এই বিশেষ দিনটোত সাহিত্যিকগৰাকীয়ে অসমৰ বৰ্তমানৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আৰু অসমীয়া সাহিত্যৰ ধাৰাক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে । নৱ-প্ৰজন্মৰ প্ৰতিও সাহিত্যিকগৰাকীয়ে বিশেষ আহ্বান জনাইছে ।
জন্মদিন উপলক্ষে ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীয়ে বৰ্তমানৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কয় যে বৰ্তমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ পৰীক্ষা ফলাফল দেখিলে তেওঁ যথেষ্ট আনন্দিত হয় ।
তেওঁ কয়, "শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সৈতে মই বৰ্তমান বিশেষভাৱে জড়িত নহয় । ১৯৯১ চনতে শিক্ষা বিভাগৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ । তাৰ পাছৰ সময়ছোৱাত শিক্ষা ক্ষেত্ৰখনত হোৱা পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে বিশেষ অৱগত নহয় । তথাপিও হয়তো ভালে হৈছে, কাৰণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল দেখিলে ভাল লাগে ।"
বৰ্তমান অসমীয়া সাহিত্যৰ ধাৰা কোন দিশে আগবাঢ়িছে বুলি সোধাত তেওঁ কয়, "সাহিত্যৰ ধাৰা কোন দিশে গৈছে বুলি ক'লে এটা উত্তৰ দিয়া কঠিন । কাৰণ ১০০ জন লেখকে নিজৰ নিজৰ দৃষ্টিভংগীৰে সাহিত্য সৃষ্টি কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত সমালোচকসকলে বহু বছৰৰ মূৰত সেই সাহিত্যকৰ্মসমূহ বিশ্লেষণ আৰু সংগ্ৰহ কৰি এটা ধাৰা নিৰ্ণয় কৰে । সেয়ে বৰ্তমানৰ সাহিত্যৰ ধাৰা সম্পৰ্কে তাৎক্ষণিকভাৱে কোনো সিদ্ধান্ত দিয়া উচিত নহয় । অৱশ্যে বৰ্তমানৰ যুৱ লেখকসকল কম-বেছি পৰিমাণে দায়বদ্ধ আৰু আধুনিক তথা উত্তৰ-আধুনিক চিন্তা-চেতনাৰে সাহিত্য সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস কৰিছে ।"
নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰতি নিজৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াই সাহিত্যিকগৰাকীয়ে কয় যে যুৱক-যুৱতীসকলে নিজৰ চিন্তা আৰু বিবেচনাৰে নিজস্ব বাট বিচাৰি উলিয়াব লাগে । ৯৪ বছৰীয়া এজন ব্যক্তিৰ কথা শুনাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি মন্তব্য কৰি তেওঁ নতুনকৈ চিন্তা কৰিবলৈ আৰু নতুন কাম কৰিবলৈ যুৱ প্ৰজন্মক আহ্বান জনায় ।
এই প্ৰসংগত ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ গীতৰ পংক্তি উদ্ধৃত কৰি তেওঁ যুৱ প্ৰজন্মক নতুন চিন্তাৰে আগবাঢ়িবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে ।
উল্লেখ্য ১৯৩৩ চনত শিৱসাগৰৰ ধাই আলিত জন্মগ্ৰহণ কৰা ইমৰান শ্বাহে ধাই আলিৰ ২ নং প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ শিৱসাগৰ চৰকাৰী হাইস্কুল, কটন কলেজ আৰু শিৱসাগৰ কলেজতো অধ্যয়ন কৰে । নৱম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা সময়তে ১৯৫১ চনত তেওঁৰ প্ৰথমখন কাব্য সংকলন 'বনবাসী' প্ৰকাশ পাইছিল ।
অসমীয়া সাহিত্যলৈ অনৱদ্য অৱদান আগবঢ়োৱা ইমৰান শ্বাহে এতিয়ালৈকে ৮ খন গল্প সংকলন, ১০ খন উপন্যাস, ২ খন প্ৰবন্ধ সংকলন, এখন জীৱনী, ৩ খন অনুদিত গল্পৰ গ্ৰন্থ, কেইবাখনো সম্পাদিত গল্প সংকলন, ৩ খন কাব্য সংকলন আৰু এখন গীতৰ গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছে ।
সাহিত্য সাধনাৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে ইমৰান শ্বাহে বিভিন্ন সময়ত বহু সন্মান আৰু বঁটা লাভ কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত অসম চৰকাৰৰ সাহিত্যিক পেঞ্চন, আজান পীৰ বঁটা, অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা, ছৈয়দ আব্দুল মালিক বঁটা, ৰংপুৰ গৌৰৱ বঁটা, বৰ অসম সমন্বয় বঁটা, সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা বঁটা আদি উল্লেখযোগ্য ।
২০২১ চনত ভাৰত চৰকাৰে তেওঁক দেশৰ চতুৰ্থ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান পদ্মশ্ৰী প্ৰদান কৰিছিল । ২০২৪ চনত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে তেওঁক সন্মানিত কৰিছিল ডি-লিট উপাধিৰে । একে বছৰতে তেওঁ মোজাম্মিল হক স্মাৰক মাতৃভাষা বঁটাও লাভ কৰিছিল ।
২০১২ চনত অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য সভাৰ বৰপেটা অধিৱেশনত সভাপতিৰ আসনত অধিষ্ঠিত হোৱা ইমৰান শ্বাহে অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰাললৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে বিশেষ স্বীকৃতি লাভ কৰি আহিছে ।
৯৪ বছৰ বয়সতো সাহিত্য, সমাজ আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ চিন্তা-চেতনাক লৈ নিজৰ স্পষ্ট মত প্ৰকাশ কৰা কথাশিল্পীগৰাকীৰ ওপজা দিনটোৱে শিৱসাগৰ তথা সমগ্ৰ অসমীয়া সাহিত্যপ্ৰেমী সমাজৰ বাবে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :
জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ ৰেঞ্জ ৰোভাৰখন সংৰক্ষণ হ’ব জুবিন ক্ষেত্ৰত, চাৰি বন্ধুৰ বিশেষ সিদ্ধান্ত