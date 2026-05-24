প্ৰতিশ্ৰুতি দিও চৰকাৰে কৰা নাই কাম, দুখে-ক্ষোভে তাঁতশাল এৰাৰ চিন্তা পদ্মশ্ৰী হেমপ্ৰভা চুতীয়াৰ

আশ্বাস দিয়াৰ বাহিৰে দহবছৰে চৰকাৰে একোৱেই নকৰিলে, ক্ষুব্ধ মৰাণৰ শিপিনী পদ্মশ্ৰী হেমপ্ৰভা চুতীয়াৰ ৷

তাঁতশালত আৰু নবহে মৰাণৰ শিপিনী পদ্মশ্ৰী হেমপ্ৰভা চুতীয়া (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 24, 2026 at 12:22 PM IST

ডিব্ৰুগড়: পদ্মশ্ৰী হেমপ্ৰভা চুতীয়াৰ নাম নুশুনা মানুহ হয়তো খুব কমেইহে ওলাব অসমত ৷ তাঁতশালত ধৰ্মগ্ৰন্থক বৰ্ণবস্ত্ৰৰ ৰূপ দি একপ্ৰকাৰৰ অসাধ্যকো সাধন কৰি তুলিছে মৰাণৰ হেমপ্ৰভা চুতীয়াই । গুৰু দুজনাৰ ৫ খনকৈ ধৰ্মগ্ৰন্থ তাঁতৰ শালত বৰ্ণবস্ত্ৰৰ ৰূপ দিবলৈ সক্ষম হৈছে শিপিনীগৰাকীয়ে । 'গুণমালা', 'নামঘোষা', 'শ্ৰীমদ্ভাগৱত গীতা' অসমীয়া, ইংৰাজী, সংস্কৃত ভাষাত বৈ উলিয়াই অসাধাৰণ সৃষ্টিৰ পৰিচয় দিয়া মৰাণৰ শিপিনী পদ্মশ্ৰী হেমপ্ৰভা চুতীয়া এতিয়া হতাশ হৈ পৰিছে । কিয়নো পাঁচখন বৰ্ণবস্ত্ৰৰ উপযুক্ত সংৰক্ষণৰ চিন্তাই চিন্তিত কৰি তুলিছে পদ্মশ্ৰী হেমপ্ৰভা চুতীয়াক ।

যাৰ বাবে বৰ্তমান ইংৰাজী আৰু হিন্দী ভাষাত বৈ থকা 'নামঘোষা'ৰ কাম আধাতে বন্ধ কৰি দিছে শিপিনীগৰাকীয়ে । তাঁতশালত বৰ্ণবস্ত্ৰৰ ৰূপত শিপিনীগৰাকীয়ে বৈ উলিওৱা ধৰ্মগ্ৰন্থসমূহ উপযুক্ত সংৰক্ষণৰ বাবে এটা বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানদণ্ডৰ সংগ্ৰহালয় নিৰ্মাণৰ বাবে অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক নিজে সাক্ষাৎ কৰি আবেদন জনাইছিল । দুয়োগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মৌখিকভাৱে আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিল যদিও বৰ্তমানলৈকে সেই আশ্বাস পূৰণৰ কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাত ক্ষোভ আৰু হতাশাত নিজৰ সৃষ্টিশীল কৰ্ম স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে হেমপ্ৰভা চুতীয়াই ।

শেহতীয়াকৈ অসম চৰকাৰৰ হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগৰ দ্বাৰা মৰাণৰ অভয়পুৰত থকা পদ্মশ্ৰী হেমপ্ৰভা চুতীয়াৰ বাসগৃহৰ কাষতে থকা ভূমিত এটা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আৰু সংগ্ৰহালয় নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে যদিও সেই সংগ্ৰহালয় এখন বৰ্ণবস্ত্ৰও নিৰাপদভাৱে ৰাখিবলৈ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ নহয় বুলি জানিবলৈ দিছে শিপিনীগৰাকীয়ে । সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে পদ্মশ্ৰী হেমপ্ৰভা চুতীয়াই অসমৰ সম্পদ এই বৰ্ণবস্ত্ৰসমূহ উপযুক্ত আৰু বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিৰে সংৰক্ষণৰ বাবে এটা অত্যাধুনিক সংগ্ৰহালয় নিৰ্মাণৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আহ্বান জনায় ৷

পদ্মশ্ৰী হেমপ্ৰভা চুতীয়াই বৈ উলিওৱা বৰ্ণবস্ত্ৰ (ETV Bharat Assam)

আক্ষেপ আৰু দুখ প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয়, "সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ পৰাই মই আবেদন জনাই আহিছোঁ । তেখেতলোকে তেতিয়াও আশ্বাস দিছিল এতিয়াও আশ্বাস দি আছে । কিন্তু কোনো পদক্ষেপ লোৱা দেখা নাই । চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ দিছে আৰু সৰু এটা কোঠা সংগ্ৰহালয়ৰ কাৰণে দিছে ।‌ পুথি কেইভাগ জাপি থ'লে নহ'ব মেলি থ’ব লাগিব তাৰ বাবে এই সৰু কোঠাতো যথেষ্ট নহয় । বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে থ'বলৈ এটা উন্নত মিউজিয়ামৰ প্ৰয়োজন । বৰ্তমান সৰু এটা আলমাৰিতে ধৰ্মগ্ৰন্থ কেইভাগ ৰাখিব লগা হৈছে, সেয়ে কেতিয়াবা মই চিন্তিত হওঁ ।"

পদ্মশ্ৰী হেমপ্ৰভা চুতীয়াই বৈ উলিওৱা বৰ্ণবস্ত্ৰ আলমিৰাত (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "এক দীঘলীয়া সময় চৰকাৰে কেৱল আশ্বাস দিয়েই থাকিল, কিন্তু কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে সেয়েহে পূৰ্বেতে যিদৰে একাগ্ৰতাৰে ধৰ্মগ্ৰন্থ বৈ উলিয়াইছিলোঁ, সেই একাগ্ৰতাৰে বৰ্তমান ব’ব পৰা নাই । নামঘোষাখন ইংৰাজী আৰু হিন্দীত বৈ উলিয়াবলৈ বিচাৰিছিলোঁ যদিও বোৱাৰ কাম আধাতে সামৰি ৰাখিছোঁ । পাঁচখনকৈ ধৰ্মগ্ৰন্থ বোৱাৰ পিছত মই সংৰক্ষণৰ কোনো ব্যৱস্থা নকৰিলে গতিকে পুনৰ ধৰ্মগ্ৰন্থ বৈ উলিয়াই নষ্ট কৰিব বিচৰা নাই । মই অসমৰ ৰাইজ তথা চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যে এই সৃষ্টিৰাজি যদি সঁচাই অসমৰ সম্পদ হয়, তেন্তে এই সৃষ্টিৰাজি সংৰক্ষণ হ'ব লাগিব ।"

পদ্মশ্ৰী হেমপ্ৰভা চুতীয়াই বৈ উলিওৱা বৰ্ণবস্ত্ৰ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখযোগ্য যে, হেমপ্ৰভা চুতীয়াৰ সৃষ্টিৰাজিৰ বাবে অসম চৰকাৰে ২০২১ বৰ্ষত অসম গৌৰৱ বঁ‌টা প্ৰদান কৰাৰ লগতে ২০২৩ বৰ্ষত ভাৰত চৰকাৰে পদ্মশ্ৰী বঁটাৰে সন্মানিত কৰিছিল । কিন্তু ইয়াৰ পাছতো বিগত দহ বছৰে বিজেপি চৰকাৰে মহাপুৰুষ গুৰুদুজনাৰ ধৰ্ম গ্ৰন্থসমূহক বৰ্ণবস্ত্ৰ ৰূপ দি যি সম্পদ সৃষ্টি কৰিলে তাক সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাক লৈ সচেতন ৰাইজৰ মাজতো বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে ।

