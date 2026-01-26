৯৬ বছৰ বয়সতো সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰসাৰ-প্ৰচাৰত ব্যস্ত পদ্মশ্ৰী হৰিচৰণ শইকীয়া

৯৬ বছৰ বয়সতো সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰসাৰ-প্ৰচাৰত ব্যস্ত পদ্মশ্ৰী হৰিচৰণ শইকীয়া
পদ্মশ্ৰী বঁটাপ্ৰাপকৰ নামৰ তালিকাত সংযোজন হৈছে লখিমপুৰৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সাধক হৰিচৰণ শইকীয়াৰ নাম । এই সন্মান লাভ কৰি নিজৰ অনুভৱ প্ৰকাশ ।
Published : January 26, 2026 at 6:58 PM IST
লখিমপুৰ : দেশৰ ৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত ঘোষণা কৰা হয় দেশৰ অসামৰিক বঁটাপ্ৰাপকসকলৰ নাম । এই বঁটাসমূহৰ ভিতৰত আছে পদ্ম বিভূষণ, পদ্মভূষণ আৰু পদ্মশ্ৰী বঁটা । এইবাৰ অসমৰ পৰা পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰিছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অৱদান আগবঢ়াই অহা পাঁচগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে ।
পদ্মশ্রী বঁটাপ্ৰাপকসকলৰ ভিতৰত আছে লখিমপুৰৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সাধক হৰিচৰণ শইকীয়া । লখিমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়াৰ গোঁসাইপুখুৰী নিবাসী, সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সাধক ৯৬ বছৰীয়া হৰিচৰণ শইকীয়াই এই বৰ্ষত পদ্মশ্ৰী সন্মান লাভ কৰে ৷ এই বঁটা লাভ কৰাৰ পিছত নিজৰ অনুভৱ প্ৰকাশ কৰিছে হৰিচৰণ শইকীয়াই ।
পদ্মশ্ৰী হৰিচৰণ শইকীয়াই নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰি সাংবাদিকৰ আগত কয়, "সৰুৰে পৰা মই সত্ৰতে ডাঙৰ-দীঘল হৈছিলোঁ । সেয়ে সৰুৰে পৰা সত্ৰীয়া সংস্কৃতি শিকিছিলোঁ । ডাঙৰ হোৱাৰ পাছত সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰচাৰ-প্ৰসাৰত ব্ৰতী হৈছিলোঁ । অসমৰ বাহিৰতো সত্ৰীয়া সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰিছিলোঁ । এসময়ত প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্রী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ আতিথ্য লাভ কৰিছিলোঁ । তেৱোঁ সন্তোষিত হৈছিল । বৰ্তমান পদ্মশ্রী বঁটা লাভ কৰি নিজকে ধন্য মানিছোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আমৃত্যু মই সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰসাৰতে ব্যস্ত হৈ থাকিম । নৱপ্ৰজন্মৰ জৰিয়তে সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ অধিক প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰাৰ মোৰ লক্ষ্য আছে ।"
আনহাতে, এই বঁটা লাভ কৰাৰ আনন্দ প্ৰকাশ কৰি তেওঁৰ জীয়াৰীয়ে কয়, "পুৰণা কমলাবাৰী সত্ৰত সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ শিক্ষা লৈ দেউতাই জাতি-বৰ্ণ-ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৰে মাজত সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰচাৰ কৰি আহিছে । দেউতাক এনেদৰে সন্মান দিয়াৰ বাবে মই চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।"
উল্লেখ্য যে মাজুলীৰ পুৰণা কমলাবাৰী সত্ৰত সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ আদিপাঠ গ্ৰহণ কৰা শইকীয়াই বিগত ২০১১ বৰ্ষত সংগীত নাটক একাডেমি সন্মানো লাভ কৰিছিল ৷ সত্ৰত থকা সময়তে দেশৰ ভিন ভিন প্ৰান্তত সত্ৰীয়া সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰা হৰিচৰণ শইকীয়াই পৰৱৰ্তী সময়ত লখিমপুৰ জিলাত সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰত মনোনিবেশ কৰিছিল ৷
সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে ৰোষেশ্বৰ শইকীয়া বৰবায়ন বঁটা আৰু গুণনিধি বঁটাও লাভ কৰিছে হৰিচৰণ শইকীয়াই ৷ ১৯৪৮ চনতে আকাশবাণীত বৰগীত পৰিবেশন কৰাৰ লগতে মহেশ্বৰ নেওগৰ সহযোগত দেশৰ ভিন ভিন প্ৰান্তত পঞ্চাশৰ দশকত সত্ৰীয়া নৃত্য-গীত পৰিবেশন কৰি তেওঁ সকলোৰে সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৷ শেহতীয়াকৈ পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰাত এইগৰাকী শতায়ুৰ দুৱাৰদলিত উপনীত হোৱা সংস্কৃতিৰ সাধকক সকলোৱে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ।