সুদীর্ঘ ৩০ বছৰকাল ৰেচম বিভাগত কৰ্মৰত হৈ পাট, মুগা আৰু এৰী শিল্পৰ বিকাশৰ বাবে অগ্রণী ভূমিকা পালন কৰি আহিছে ডঃ যোগেশ দেউৰীয়ে ।

Published : January 26, 2026 at 2:13 PM IST

গোৱালপাৰা : গোৱালপাৰা জিলাৰ দুধনৈৰ ডঃ যোগেশ দেউৰীলৈ প্ৰদান কৰা হৈছে ২০২৬ বৰ্ষৰ পদ্মশ্রী সন্মান । ডঃ যোগেশ দেউৰী হৈছে অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট এৰী আৰু ৰেচম বিভাগৰ বিশেষজ্ঞ । ভাৰত চৰকাৰৰ পদ্মশ্ৰী সন্মান লাভ কৰাৰ পিছত নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰে বিশিষ্ট ৰেচম বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে ।

গোৱালপাৰা জিলাৰ দুধনৈ সমজিলাৰ অন্তৰ্গত দৰংগিৰিৰ এৰী আৰু ৰেচমৰ বিশেষজ্ঞ তথা ৰেচম বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত সঞ্চালক হৈছে ডঃ যোগেশ দেউৰী । ভাৰত চৰকাৰৰ ২০২৬ বৰ্ষৰ পদ্মশ্রী সন্মান ডঃ যোগেশ দেউৰীক প্ৰদান কৰাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে সমগ্ৰ অসমৰ লগতে গোৱালপাৰা জিলাবাসীকো গৌৰৱান্বিত তথা উৎসাহিত কৰি তুলিছে । গোৱালপাৰা জিলাৰ কেন্দ্ৰীয় গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে পদ্ম বঁটাপ্ৰাপক ডঃ যোগেশ দেউৰী । উক্ত অনুষ্ঠানক বিশিষ্ট এৰী বিশেষজ্ঞগৰাকীক সম্বৰ্ধনাও জনোৱা হয় ।

এৰীক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰ স্বীকৃতি এয়া: পদ্মশ্ৰী ডঃ যোগেশ দেউৰী (ETV Bharat Assam)

পদ্মশ্ৰী সন্মান লাভ কৰাৰ পিছত নিজৰ অনুভৱ সন্দৰ্ভত ডঃ যোগেশ দেউৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "মই অতি সুখী, আনন্দিত আৰু মই খুব গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ । ২০২৬ চনৰ পদ্মশ্ৰী বঁটা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে মই এইকাৰণে বেছি গৌৰৱান্বিত যে মই যিটো বিভাগত চাকৰি কৰিছিলোঁ সেইটো হ'ল ৰেচম বিভাগ, এটা সৰু বিভাগ । গতি সেই সৰু বিভাগত কাম কৰিও মোক যিটো স্বীকৃতি দিলে ভাৰত চৰকাৰে, তাৰবাবে মই প্ৰথমে ভাৰত চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ । এয়াই নহয়,যোৱা ২০২২ চনতো অসম চৰকাৰে অসম চৰকাৰৰ যিটো তৃতীয় সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটা অসম গৌৰৱ বঁটাৰে বিভূষিত কৰিছে । তাৰবাবে পুনৰবাৰ মই অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ।"

তেওঁ লগতে কয়, "মই ডঃ যোগেশ দেউৰীৰৰ লগত এই ৰেচম শব্দটো, আমাৰ এৰী-মুগা অসমৰ এটা স্বাভিমান সেইটো যে ওপৰৰ পৰ্যায়লৈ উঠাই আনিছে তাৰবাবে চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ । মই যোৱা ২০২১ চনত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছোঁ । সুদীৰ্ঘ ১১ বছৰ মই সঞ্চালক হিচাপে আছিলোঁ বিটিচি কোকৰাঝাৰত । মই বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এইটো কাৰণে যে মই এৰীক মই বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিছোঁ, যিটো নেকি এৰীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম ।"

এই ক্ষেত্ৰত উদাহৰণ দাঙি ধৰি তেওঁ কয়, "এৰীৰ খাদ্য বৃক্ষ শিমলু আলু সেইটো মই পোহৰলৈ আনিছোঁ আৰু ছিল্কৰ সমগ্ৰ কামৰ বাবে মই কোকৰাঝাৰত এটা বড়োলেণ্ড ছিল্ক পাৰ্ক বুলি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ ।"

উল্লেখ্য যে সুদীর্ঘ ৩০ বছৰকাল ৰেচম বিভাগত কৰ্মৰত হৈ পাট, মুগা আৰু এৰী শিল্পৰ বিকাশৰ বাবে অগ্রণী ভূমিকা পালন কৰি আহিছে ডঃ যোগেশ দেউৰীয়ে । যোৱা ২০২১ চনৰ ৩১ মে'ত কোকৰাঝাৰৰ ৰেচম বিভাগৰ পৰা সঞ্চালক হিচাপে তেওঁ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে। তেওঁ চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতো উক্ত বিভাগতে চাৰি বছৰীয়া কাৰ্যকাল সমাপ্ত কৰে ।

তেওঁৰ প্ৰচেষ্টাত অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ এৰী আৰু ৰেচমক বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ডঃ দেউৰীয়ে অসমৰ পৰম্পৰাগত ৰেচম উদ্যোগক আধুনিক প্রযুক্তিৰে আগবঢ়াই নিয়াৰ যি প্রচেষ্টা কৰিছে আৰু ৰেচম শিল্পৰ দ্বাৰা আত্মনিৰ্ভৰশীলতা গঢ়ি তোলাত অগ্রণী ভূমিকা পালন কৰাৰ লগতে এই শিল্পৰ জৰিয়তে অৰ্থনীতিৰ বিকাশত বিশেষ অৱদান আগবঢ়াৱোৰ বাবে শেহতীয়াভাৱে ২০২২ চনত অসম চৰকাৰে তেওঁক 'অসম গৌৰৱ' বঁটাৰে সন্মানিত কৰিছে ।

'এৰী আমাৰ ভবিষ্যৎ আৰু মুগা আমাৰ আশা' হিচাপে বুকুত বান্ধি যি সেৱা তেওঁ আগবঢ়াই গৈছে তাৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে যোৱা ২০২৫ বৰ্ষত অসম চৰকাৰৰ জনজাতি পৰিক্ৰমা বিভাগে তেওঁক বিশেষভাৱে সম্বর্ধনা জনায় । উল্লেখ্য যে ডঃ যোগেশ দেউৰীয়ে ২০১৩ চনত ৰাষ্ট্ৰীয় ৰেচম বোৰ্ডৰ সহযোগত বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ ৰেচম বিভাগৰ উদ্যোগত তথা তেওঁৰ নেতৃত্বত মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতিকাষৰীয়া ৰংগিজৰা অঞ্চলৰ কোকলোং বনাঞ্চলত ৩০০ বিঘা মাটিত পৃথিৱীৰ প্ৰথম বন্য মুগাৰ অভয়াৰণ্য প্রতিষ্ঠা কৰি ৰেচম বিভাগত এক ইতিহাস ৰচনা কৰিছে ।

ৰেচম বিভাগৰ উন্নয়ন, সম্প্ৰসাৰণ, প্ৰচাৰ আৰু পলুপালকসকলৰ বাবে আর্থিক সবলতা অনা, জীৱন-জীৱিকাৰ পথ সুচল কৰাৰ উপৰি গৱেষক, আলোচক, লেখক হিচাপে দেশৰ ভিতৰতে নহয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়ত প্রতিষ্ঠা লাভ কৰি ডঃ যোগেশ দেউৰীয়ে দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে । তেওঁৰ অৱদানৰ স্বীকৃতিস্বৰূপেই ভাৰত চৰকাৰে ২০২৬ বৰ্ষৰ 'পদ্মশ্রী সন্মান' ডঃ যোগেশ দেউৰীলৈ আগবঢ়ায় ।

