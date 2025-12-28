ETV Bharat / state

১০ বছৰ বয়সৰ পৰাই মুখাশিল্পত জড়িত পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে বিভূষিত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী

চামগুৰি সত্ৰত পিতৃ ৰুদ্ৰকান্ত দেৱগোস্বামীৰ পৰাই অনুপ্ৰাণিত হৈ মুখাশিল্পৰে একাত্ম হৈছিল এইগৰাকী মুখাশিল্পী ।

Mask making artist Padma Shri awardee Hemchandra Goswami
চামগুৰি সত্ৰৰ মুখাশিল্প পদ্মশ্ৰী হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী (ETV Bharat Assam)
মাজুলী: মুখাশিল্প হ'ল অসমৰ এবিধ প্ৰাচীন লোককলা । মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে ভাওনাৰ বাবে পোন প্ৰথমে মুখাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল । এই মুখাশিল্প বুলি ক'লেই নদীদ্বীপ মাজুলীৰ চামগুৰি সত্ৰৰ কথাই পোন প্ৰথমে সকলোৰে মনলৈ আহে । এই চামগুৰি সত্ৰৰ মুখাশিল্পৰ সৈতে দীৰ্ঘদিন ধৰি জড়িত হৈ আছে পদ্মশ্ৰী হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী । ১০ বছৰ বয়সৰ পৰাই এই মুখাশিল্পৰ লগত তেওঁ জড়িত হৈ আহিছে ।

হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ পিতৃ ৰুদ্ৰকান্ত দেৱগোস্বামী এই মুখাশিল্পৰ সাধক আছিল । তেওঁৰ পিতৃৰ পৰাই অনুপ্ৰাণিত হৈ প্ৰথমে এই মুখাশিল্পৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে কয়, "এক কলা হিচাপে মুখাৰ এক ঐতিহ্য আছে । আজিৰ পৰা পাঁচশ বছৰ আগতে ১৫শ শতিকাত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই কলাক ভাওনাত স্থান দিলে । নৃত্য, গীত, বাদ্য কলাৰ সংযোগ কৰিলে ভাওনাত । সেইখনেই হ'ল চিহ্নযাত্ৰা । এই চিহ্নযাত্ৰাতেই স্বাভাৱিক মুখাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰা দুটা চৰিত্ৰ গুৰুজনাই দুখন মুখা তৈয়াৰ কৰি দুজনক পিন্ধাই প্ৰকাশ কৰিছিল ।"

চামগুৰি সত্ৰৰ মুখাশিল্প পদ্মশ্ৰী হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী (ETV Bharat Assam)

হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী য়ে কয়, "এয়াই হ'ল মুখাৰ ইতিহাস । ইয়াৰ পিছত এই গুৰু সংস্কৃতি সত্ৰ সমূহে আঁকোৱালি ল'লে আৰু আহি আহি আজিৰ সময় পালেহি । এই চামগুৰি সত্ৰই এই শিল্পক আদৰি ল'লে । এই সত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক চক্ৰপাণি আতাই ১৬৬৩ খীষ্ট্ৰাব্দত এই মুখা আৰম্ভ কৰিলে । ইয়াৰ পিছত প্ৰজন্মৰ পাছত প্ৰজন্ম এনেদৰে মুখাশিল্প প্ৰচলিত হৈ আহিছে । মুখাশিল্পৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ হৈছে, যাৰ কাৰণে মুখাশিল্প দৰ্শনৰ বাবে অহা পৰ্যটকৰ সংখ্যা বাঢ়িবলৈ ধৰিছে ।"

চামগুৰি সত্ৰলৈ পৰ্যটকৰ সোঁত :

তেওঁ কয়, "আজি পৰ্যটকসকলে মুখা চাবলৈ বিচাৰে, শিকিব বিচাৰে । মুখাশিল্পৰ বাবে বিখ্যাত এই চামগুৰি সত্ৰ এতিয়া পৰ্যটকসকলৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে । মুখাশিল্পৰ বাবে এটা ভাল খবৰ এয়ে যে যুৱ প্ৰজন্ম এই শিল্পৰ প্রতি যথেষ্ট আগ্ৰহী । মোৰ ভাল লগা সময় এতিয়া, কিয়নো যুৱ প্ৰজন্মৰ লগত জড়িত হৈ আছো । যুৱ প্ৰজন্মই মুখা শিকিছে, মুখা শিল্প শিকি ভাল পাইছে । এনেই নাথাকি যুৱ প্ৰজন্মৰ এইসকল কলাৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছে । কলা হ'ল মানুহৰ ভাব প্ৰকাশৰ এক মাধ্যম ।"

Mask making artist Padma Shri awardee Hemchandra Goswami
চামগুৰি সত্ৰৰ মুখাশিল্প পদ্মশ্ৰী হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী (ETV Bharat Assam)

যুৱ প্ৰজন্মৰ হাতত সুৰক্ষিত মুখাশিল্প :

পদ্মশ্ৰী হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে কয়, "যুৱ প্ৰজন্মৰ হাতত এই মুখাশিল্প সুৰক্ষিত । এই মুখাশিল্পৰ লগত কেৱল যুৱকসকলহে জড়িত এনে নহয়, বৰঞ্চ যুৱতী মহিলাসকলো এই শিল্পৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছে । এই মুখাশিল্প এসময়ত পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক বা সত্ৰ কেন্দ্ৰিক হৈ আছিল; কিন্তু আজি আৰু সেয়া হৈ থকা নাই । সত্ৰানুষ্ঠানৰ লগতে আজি গাঁৱতো এই মুখাশিল্পৰ প্ৰসাৰ হৈছে ।"

Mask making artist Padma Shri awardee Hemchandra Goswami
চামগুৰি সত্ৰৰ মুখাশিল্প পদ্মশ্ৰী হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী (ETV Bharat Assam)

মুখাশিল্পৰে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি :

ইফালে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে কয়, "এই শিল্পৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি । মুখাশিল্পৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ বিচাৰি পাব পাৰি । সময়ে আমাক সকলো ক'ব, ইয়াৰ মাজতে সময় বাগৰাৰ লগে লগে পৰিৱৰ্তন হয়েই । পৰিৱৰ্তনৰ জৰিয়তে হয়তো এই শিল্প আৰু আগবাঢ়ি যাব । মুখাশিল্প গুৰুজনাই ভাওনাত দিছিল আধ্যাত্মিক দিশেৰে, সেয়া আমাক সদায় লাগিব । এতিয়া নামঘৰৰ বাহিৰেও আন আন ঠাইতো মুখাৰ ব্যৱহাৰ হৈছে । আমাৰ হাতত সময় একেবাৰেই কম, গতিকে এই সময় কণ সকলোৱে সদব্য়ৱহাৰ কৰক ।"

