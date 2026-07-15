ETV Bharat / state

বুধবাৰে ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন হ'ব পদ্মশ্ৰী গীতা উপাধ্যায়ৰ শেষকৃত্য

পুৱাৰ পৰা নিশালৈ গীতা উপাধ্যায়ৰ বাসগৃহত অগণন গুণমুগ্ধৰ অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ৷ বুধবাৰে পুৱা ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ’ব বুলি জিলা আয়ুক্তই পৰিয়ালবৰ্গক জনায় ৷

padma awardee geeta upadhyay
গুণমুগ্ধৰ অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 15, 2026 at 12:03 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ: অসমীয়াৰ সমান্তৰালকৈ নেপালী ভাষাত সাহিত্য চৰ্চা কৰি অসমত ভাষিক-সাংস্কৃতিক সমন্বয়ৰ এক সুদৃঢ় ভেটি গঢ়ি তোলা, দুবাৰকৈ সাহিত্য অকাডেমি বঁটা লাভ কৰা, ভাৰত চৰকাৰৰ পদ্মশ্ৰী সন্মান আৰু শেহতীয়াকৈ অসম চৰকাৰৰ সতী সাধনী বঁটাৰে সন্মানিত বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা শিক্ষাবিদ গীতা উপাধ্যায়ৰ দেহাৱসানৰ খবৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যত শোকৰ ছাঁ পেলাইছে ।

সোমবাৰে নিশা প্ৰায় ৯.১৫ বজাত বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত তেওঁৰ দেহাৱসান ঘটে । আত্মীয়-স্বজনৰ একাংশ ৰাজ্যৰ বাহিৰত থকাৰ বাবে তেওঁলোক মঙলবাৰে নিশাহে তেজপুৰত উপস্থিত হ'ব । সেইবাবে বুধবাৰে পুৱা তেজপুৰৰ পৰোৱাস্থিত ৰাজহুৱা শ্মশানত ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে বিশিষ্টা মহিলাগৰাকীৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব ।

padma awardee geeta upadhyay
বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা পদ্মশ্ৰী গীতা উপাধ্যায় (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ পূৰ্বে তেজপুৰৰ চানমাৰীত থকা তেওঁৰ বাসগৃহত শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত বিশেষ ব্যৱস্থাৰে নশ্বৰ দেহ সংৰক্ষণ কৰি ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । মঙলবাৰে পুৱাৰে পৰাই তেজপুৰ তথা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অসংখ্য গুণমুগ্ধ, সাহিত্যপ্ৰেমী, বিভিন্ন সংগঠন আৰু অনুষ্ঠানৰ প্ৰতিনিধিসকলে গীতা উপাধ্যায়ৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণৰে তেওঁক অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰে ।

শোণিতপুৰৰ জিলা আয়ুক্ত আনন্দ কুমাৰ দাসে বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ নশ্বৰদেহত ফুলেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ৷ জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে প্ৰয়াত উপাধ্যায়ৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ, প্ৰাক্তন সাংসদ স্বৰূপ উপাধ্যায় আৰু পৰিয়ালৰ আন আন সদস্যসকলক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে । লগতে ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে তেওঁৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰাৰ যি সিদ্ধান্ত, সেয়া পৰিয়াবৰ্গক চৰকাৰৰ হৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে অৱগত কৰে ।

ইফালে মঙলবাৰৰ দিনটোত বাণ থিয়েটাৰৰ উপ-সভাপতি ভৱানন্দ দাস, সাধাৰণ সম্পাদক জিতুমণি দেৱচৌধুৰী, সম্পাদক পংকজ বৰুৱা, গ্ৰন্থাগাৰিক ভূপেন বৰুৱা, সেউজ কক্ষ পৰিচালক কিশোৰ শৰ্মা আৰু প্ৰাক্তন সংগীতাধিকাৰ জিণ্টু বৰঠাকুৰে পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণৰে গীতা উপাধ্যায়ক শেষ শ্ৰদ্ধা জনায় ৷ তাৰোপৰি অসমীয়া ক্লাব, তেজপুৰ সাহিত্য সভা, শোণিতপুৰ জিলা সাহিত্য সভা, তেজপুৰ জন সাংস্কৃতিক পৰিষদ, অসম সাহিত্য সভা, অসম নেপালী সাহিত্য পৰিষদ, বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন, ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা-কৰ্মী, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলেও তেওঁৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰে ।

padma awardee geeta upadhyay
ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন হ'ব পদ্মশ্ৰী গীতা উপাধ্যায়ৰ শেষকৃত্য (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, ১৯৩৯ চনৰ ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীত বিহালীৰ গাংমৌথানত জন্মগ্ৰহণ কৰা গীতা উপাধ্যায়ে ১৯৬৪ চনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰে । পিছত শিৱসাগৰ মহাবিদ্যালয়ত অধ্যাপনা কৰি অৱসৰৰ পাছত তেজপুৰৰ চানমাৰীত স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰিবলৈ লয় ৷

সাহিত্য আৰু অনুবাদ ক্ষেত্ৰলৈ আগবঢ়োৱা অসামান্য অৱদানৰ বাবে তেওঁ ২০০৭ চনত অসম লেখিকা সংস্থাৰ প্ৰবীণা শইকীয়া অনুবাদ বঁটা, ২০১১ চনত শিৱসাগৰ মহাবিদ্যালয়ৰ "সাহিত্য সুৱাসিত" সন্মান লাভ কৰে । ৭০ৰ দশকতে গীতা উপাধ্যায়ে এন ফ্ৰাংকৰ ডায়েৰী অসমীয়া আৰু নেপালী ভাষালৈ অনুবাদ কৰি বিশেষ কৃতিত্বৰ পৰিচয় দিছিল ।

২০১২ চনত ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কালজয়ী নাটক কাৰেঙৰ লিগিৰী নেপালী ভাষালৈ দৰবাৰ কে সুচাৰো নামেৰে অনুবাদ কৰি সাহিত্য অকাডেমিৰ অনুবাদ বঁটা লাভ কৰে । পুনৰ ২০১৬ চনত স্বাধীনতা সংগ্ৰামী ছবিলাল উপাধ্যায়ৰ জীৱন-দৰ্শনৰ আধাৰত ৰচিত জনমভূমি মেৰো স্বদেশ উপন্যাসৰ বাবে সাহিত্য অকাডেমিৰ মূল বঁটা লাভ কৰে । ২০২৫ চনত পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে বিভূষিত হৈ তেওঁ ৰাজ্যখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনে ।

অবিবাহিত, স্বল্পভাষী, অমায়িক আৰু মানৱতাবাদী গীতা উপাধ্যায়ে ১৯৮৭ চনত নেপালী ভাষাৰ ৰামায়ণ অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰে, যি অসম সাহিত্য সভাই প্ৰকাশ কৰে । শিশু সাহিত্যতো তেওঁৰ উল্লেখযোগ্য অৱদান আছে । তেওঁৰ ‘মা, মই ফাৰ্ষ্ট হ'লোঁ’ শীৰ্ষক এখন শিশু গ্ৰন্থ অসমীয়া আৰু নেপালী দুয়োটা ভাষাতে প্ৰকাশ পাইছিল ।

এগৰাকী দক্ষ সংগঠক হিচাপেও তেওঁ সদৌ অসম লেখিকা সংস্থা, অসম নেপালী সাহিত্য পৰিষদ আৰু অসম গোৰ্খা পৰিষদৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল । তেওঁৰ উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থসমূহৰ ভিতৰত এন ফ্ৰাংকৰ ডায়েৰী, সুবাসিত বতাহ, ভূমিপুত্ৰ, চিলাৰ দৰে উৰে মন, মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ, ৰাজদৰবাৰী সুচাৰে, এন ফ্ৰাংকৰ বাল্যকাল, মা মই ফাৰ্ষ্ট হ'লোঁ, ক'লা সূৰুজ, মুনা মদন, মোৰ আত্মকথা আৰু জনমভূমি মোৰ স্বদেশ বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য ।

লগতে পঢ়ক: অসমীয়া আৰু নেপালী ভাষাক একেই মৰমেৰে বুকুত সাবটি ৰখা পদ্মশ্ৰী গীতা উপাধ্যায়ৰ চিৰবিদায়

TAGGED:

গীতা উপাধ্যায়ৰ শেষকৃত্য
ৰাজ্যিক মৰ্যাদা
পদ্মশ্ৰী গীতা উপাধ্যায়ৰ দেহাৱসান
ইটিভি ভাৰত অসম
PADMA AWARDEE GEETA UPADHYAY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.