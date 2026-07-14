ETV Bharat / state

অসমীয়া আৰু নেপালী ভাষাক একেই মৰমেৰে বুকুত সাৱটি ৰখা পদ্মশ্ৰী গীতা উপাধ্যায়ৰ চিৰবিদায়

বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা পদ্মশ্ৰী গীতা উপাধ্যায়ৰ সোমবাৰে নিশা প্ৰায় ৯.১০ বজাত তেজপুৰৰ চানমাৰিস্থিত নিজা বাসগৃহত পৰলোকপ্ৰাপ্তি ঘটে ৷

GEETA UPADHYAY PASSES AWAY
পদ্মশ্ৰী গীতা উপাধ্যায়ৰ চিৰবিদায় (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 14, 2026 at 7:44 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ: ‘‘নেপালী আৰু অসমীয়া—দুয়োটাই মোৰ মাতৃভাষা।’’ এই গৌৰৱময় পৰিচয়ক জীৱনৰ আদৰ্শ হিচাপে লৈ সাহিত্য, শিক্ষা আৰু সমাজসেৱাৰ ক্ষেত্ৰত এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন কৰা পদ্মশ্ৰী, সাহিত্য অকাডেমি বঁটা প্ৰাপক বিশিষ্ট সাহিত্যিক, অনুবাদক আৰু শিক্ষাবিদ গীতা উপাধ্যায় আৰু আমাৰ মাজত নাই । তেওঁৰ প্ৰয়াণে অসম তথা ভাৰতীয় সাহিত্য জগতত এক অপূৰণীয় শূন্যতাৰ সৃষ্টি কৰিলে ।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা পদ্মশ্ৰী গীতা উপাধ্যায়ৰ সোমবাৰে নিশা প্ৰায় ৯.১০ বজাত তেজপুৰৰ চানমাৰিস্থিত নিজা বাসগৃহত পৰলোকপ্ৰাপ্তি ঘটে ৷ বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত অসুস্থতাত ভুগি থকা সাহিত্যিকগৰাকীৰ শাৰীৰিক অৱস্থাৰ অৱনতি ঘটত যোৱা ১০ জুলাইত তেজপুৰৰ দ্বাৰিকা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল ৷ তাত তেওঁ ইন্টেনছিভ কেয়াৰ ইউনিটত চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ পিছত সোমবাৰে বিয়লি চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি চানমাৰিৰ নিজা বাসভৱনলৈ নিয়া হয় যদিও আজি নিশা তেওঁৰ বিয়োগ ঘটে ৷

তেজপুৰ, বিহালী আৰু সমগ্ৰ শোণিতপুৰবাসীৰ বাবে গীতা উপাধ্যায় কেৱল এগৰাকী লেখিকাই নাছিল; তেওঁ আছিল ভাষা, সংস্কৃতি আৰু সম্প্ৰীতিৰ এক জীৱন্ত প্ৰতীক ৷ অসমীয়া আৰু নেপালী ভাষাৰ মাজত তেওঁ গঢ়ি তোলা সাহিত্যৰ সেতুৱে দুয়োটা ভাষাৰ পাঠকক ওচৰ চপাই আনিছিল ।

স্বাধীনতা সংগ্ৰামী ছবিলাল উপাধ্যায়ৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা গীতা উপাধ্যায়ে শৈশৱৰ পৰাই সাহিত্যৰ প্ৰতি গভীৰ অনুৰাগ গঢ়ি তুলিছিল । পিতৃ টংকনাথ উপাধ্যায়ৰ পৰা লাভ কৰা অনুপ্ৰেৰণাই তেওঁক অনুবাদ সাহিত্যৰ জগতলৈ আগবঢ়াই লৈ যায় । পিছলৈ সেই পথতেই তেওঁ জাতীয় স্বীকৃতি লাভ কৰি ভাৰতীয় সাহিত্যৰ ইতিহাসত এক উজ্জ্বল নাম হৈ পৰে ।

তেওঁৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ কৃতিত্ব আছিল ২০১২ চনত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ "কাৰেঙৰ লিগিৰী" নাটক অসমীয়াৰ পৰা নেপালীলৈ অনুবাদ কৰাৰ বাবে লাভ কৰা সাহিত্য অকাডেমি অনুবাদ বঁটা । ইয়াৰ পিছত "মেৰ’ স্বদেশ" উপন্যাসৰ বাবে সাহিত্য অকাডেমি বঁটা লাভ কৰি সাহিত্য অকাডেমিৰ দুটা পৃথক শাখাত সন্মান লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী নেপালী লেখিকা হিচাপে ইতিহাস ৰচনা কৰে ।

অনুবাদক হিচাপে গীতা উপাধ্যায়ৰ অৱদান অতুলনীয় । ভানুভক্ত ৰামায়ণৰ অসমীয়া অনুবাদ, নিৰূপমা বৰগোহাঞিৰ "অভিযাত্ৰী" নেপালীলৈ অনুবাদ, "এন ফ্ৰেংকৰ ডায়েৰী" অসমীয়া আৰু নেপালী ভাষালৈ ৰূপান্তৰ, লগতে বহু অসমীয়া আৰু নেপালী গ্ৰন্থৰ পৰস্পৰ অনুবাদৰ জৰিয়তে তেওঁ ভাষাৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি হৃদয়ৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছিল ।

সাহিত্যৰ উপৰিও তেওঁ এগৰাকী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হিচাপেও সমাদৃত আছিল । গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ৰাজনীতি বিজ্ঞানত স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা হিচাপে তেওঁ কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিছিল । শিৱসাগৰ কলেজৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগত সুদীৰ্ঘ সময় অধ্যাপনা কৰি অসংখ্য শিক্ষাৰ্থীৰ জীৱন গঢ়ি তুলিছিল উপাধ্যায়ে ।

সামাজিক ক্ষেত্ৰতো তেওঁ আছিল সমানেই সক্ৰিয় । নেপালী সাহিত্য পৰিষদ, অসম লেখিকা সন্থা আৰু ভাৰতীয় গোৰ্খা পৰিষদৰ অসম ৰাজ্যিক শাখাৰ দৰে বিভিন্ন সংগঠনৰ নেতৃত্ব দি ভাষা, সাহিত্য আৰু সামাজিক সম্প্ৰীতিৰ বাবে অহৰহ কাম কৰিছিল গীতা উপাধ্যায়ে ।

জীৱনৰ অন্তিম সময়ত বাৰ্ধক্যজনিত অসুস্থতাই তেওঁক শাৰীৰিকভাৱে দুৰ্বল কৰি তুলিলেও সাহিত্যৰ প্ৰতি তেওঁৰ ভালপোৱা আৰু সৃষ্টিশীল মনোভাৱ কেতিয়াও ম্লান হোৱা নাছিল । পদ্মশ্ৰী সন্মান ঘোষণাৰ পিছত তেওঁ কৈছিল, ‘‘মানুহে কাম কৰি যাব লাগে ।’’ এই সৰল বাক্যষাৰীয়েই তেওঁৰ সমগ্ৰ জীৱন-দৰ্শনক প্ৰতিফলিত কৰিছিল ।

উল্লেখযোগ্য যে, বিশ্বজুৰি বহুল পথিত এন ফ্ৰাংকৰ ডায়েৰী অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰা তথা দীঘলীয়া সময় অসমীয়া আৰু নেপালী সাহিত্যলৈ উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়োৱা তেজপুৰ নিবাসী প্ৰবীণ সাহিত্যিক গীতা উপাধ্যায়লৈ ৰাজ্য চৰকাৰে আগবঢ়াইছিল সতী সাধনী বঁটা ৷ ভালেসংখ্যক গ্ৰন্থৰ ৰচক সাহিত্যিকগৰাকীৰ ‘মেৰ’ স্বদেশ’ হৈছে এখন অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ নেপালী উপন্যাস, যাৰ বাবে তেওঁ ২০১৬ ত লাভ কৰিছিল সাহিত্য অকাডেমি বঁটা ।

তদুপৰি তেওঁ কথাঞ্জলি গল্প সংকলন, আমা মা ফাৰ্ষ্ট ভয়েঁ আদি শিশু উপযোগী উপন্যাসৰ লগতে কলা সুৰুজ, থলুৱা সন্তান আদিৰ দৰে গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ: জীৱনৰ কৰ্ম, অলকানন্দাকো তিৰৈতীৰ বদ্ৰী কেদাৰসন্ম, জীৱনলাই ফাৰ্কেৰা হেৰ্দা আদি গ্ৰন্থও ৰচনা কৰা সাহিত্যিকগৰাকীয়ে কৰ্মবীৰ ধন বাহাদুৰ সোণাৰ, কাৰেঙৰ লিগিৰীৰ নেপালী অনুবাদ ৰাজদৰবাৰকী সুসাৰীৰ উপৰিও অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছে আনন্দী গোপাল নামৰ মাৰাঠী উপন্যাস, বাসন্তী লস্কৰৰ সৈতে এন ফ্ৰাংকৰ ডায়েৰী, ভানুভক্তৰ ৰামায়ণ, মুনা-মদন আদিৰ দৰে প্ৰসিদ্ধ গ্ৰন্থ ৷

উল্লেখ্য যে দুবাৰকৈ সাহিত্য অকাডেমি বঁটা লাভ কৰাৰ লগতে দেশৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অন্যতম অসামৰিক সন্মান পদ্মশ্ৰী বঁটাৰে বিভূষিত হোৱা বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকী বিগত প্ৰায় এবছৰ ধৰি শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে বাসগৃহতে চিকিৎসাধীন হৈ আছিল ৷ নিজৰ মাতৃভাষা এটা নেপালী আৰু আনটো অসমীয়া বুলি কৈ অহা সাহিত্যিকগৰাকী দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামী ছবিলাল উপাধ্যায়ৰ নাতিনী ৷

১৯৩৯ ৰ ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীত বৰ্তমানৰ বিশ্বনাথ জিলাৰ গাংমৌথান গাঁৱত জন্ম গ্ৰহণ কৰা গীতা উপাধ্যায়ৰ পিতৃৰ নাম টংকনাথ উপাধ্যায় আৰু মাতৃৰ নাম ভাগিৰথী দেৱী ৷ উল্লেখ্য যে, তেজপুৰৰ প্ৰাক্তন সাংসদ স্বৰূপ উপাধ্যায়ৰ তেওঁ জ্যেষ্ঠ ভগ্নী ৷ আনহাতে শিৱসাগৰ মহাবিদ্যালয়ত দীৰ্ঘকাল অধ্যাপনা কৰি ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা হিচাপে ১৯৯৯ত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে গীতা উপাধ্যায়ে ৷

তেজপুৰৰ চানমাৰি নিবাসী এইগৰাকী সাহিত্যিকে শেহতীয়াকৈ স্মৃতি বিভ্ৰম ৰোগত আক্ৰান্ত হয় আৰু এবছৰে তেওঁ প্ৰায় শয্যাশায়ী অৱস্থাত আছিল ৷ তেওঁৰ বিয়োগৰ বাতৰি লাভ কাৰৰ লগে লগে শোণিতপুৰ প্ৰশাসন, বিধায়ক পৃথ্বিৰাজ ৰাভা, ঋতুবৰণ শৰ্মা, শোণিতপুৰ জিলা সাহিত্য সভা, তেজপুৰ সাহিত্য সভা, বাণ থিয়েটাৰ, অসমীয়া ক্লাব, তৰুণ অসম সংঘ, নটৰাজম কলামন্দিৰ, শোণিতপুৰ জাৰ্ণেলিষ্ট ইউনিয়ন, শোণিতপুৰ প্ৰেছ ক্লাৱ, জাফাৰ শোণিতপুৰ জিলা সমিতি আদি অনুষ্ঠানে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্য়মযোগে এক পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি সাহিত্যিকগৰাকীলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে ৷ পোষ্টত তেওঁ লিখিছে, ‘‘বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, অনুবাদক তথা ২০২৬ বৰ্ষৰ সতী সাধনী বঁটাপ্ৰাপক পদ্মশ্ৰীৰে সন্মানিত শ্ৰদ্ধাৰ গীতা উপাধ্যায় ডাঙৰীয়ানীৰ বিয়োগৰ খবৰ শুনি গভীৰভাৱে মৰ্মাহত হ'লোঁ । অসমীয়া আৰু নেপালী- উভয় ভাষাৰ সাহিত্যক সমৃদ্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে আগবঢ়োৱা অসামান্য অৱদান চিৰস্মৰণীয় হৈ ৰ'ব । সাহিত্যক জীৱনৰ সাধনা হিচাপে গ্ৰহণ কৰি তেখেতে সৃষ্টি কৰা কৃতি আৰু মূল্যবোধে ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মক সদায় অনুপ্ৰাণিত কৰি যাব । তেখেতৰ প্ৰয়াণে অসমৰ সাহিত্য জগতত এক অপূৰণীয় শূন্যতাৰ সৃষ্টি কৰিলে । তেখেতৰ বিদেহ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰি শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গ, আত্মীয়-স্বজন, গুণমুগ্ধলৈ মোৰ আন্তৰিক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ।’’

গীতা উপাধ্যায়ৰ প্ৰয়াণত অসমৰ সাহিত্য জগতে এগৰাকী সৃষ্টিশীল লেখিকা, অনুবাদক, শিক্ষাবিদ আৰু মানৱতাবাদী ব্যক্তিত্বক হেৰুৱালে । কিন্তু তেওঁ এৰি যোৱা গ্ৰন্থসম্ভাৰ, অনুবাদৰ ঐতিহ্য আৰু ভাষাৰ মাজত সম্প্ৰীতি স্থাপনৰ আদৰ্শ চিৰদিন জীয়াই থাকিব । দুটা মাতৃভাষাক সমানে বুকুত সাৱটি জীৱন কটোৱা গীতা উপাধ্যায়ৰ স্মৃতি অসমীয়া আৰু নেপালী সাহিত্যৰ ইতিহাসত চিৰ অম্লান হৈ ৰ'ব ।

লগতে পঢ়ক: সামৰিক মৰ্যাদাৰে শেষ বিদায় সেনা জোৱান অমৰেন্দ্ৰ ৰায়ক

TAGGED:

গীতা উপাধ্যায়
সাহিত্য অকাডেমি বঁটা
নেপালী সাহিত্য
LITERARY GEETA UPADHYAY
GEETA UPADHYAY PASSES AWAY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.