প্ৰত্যাহ্বান নেওচি আশাৰ ৰেঙণি : কলঙক পুনৰ বোৱতী কৰিবলৈ চৰকাৰৰ নতুন বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ
প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আশ্বাস আৰু বৈজ্ঞানিক পৰিকল্পনাৰে কলিয়াবৰৰ ঐতিহাসিক কলং নদী পুনৰুজ্জীৱিতকৰণ প্ৰকল্পই লাভ কৰিছে নতুন গতি ।
Published : October 28, 2026 at 9:16 AM IST
কলিয়াবৰ: মধ্য অসমৰ সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীৱনৰ দাপোন তথা কলিয়াবৰীয়া জনজীৱনৰ অভিন্ন অংগ কলং সুঁতি । ১৯৬৪ চনৰ ভয়াৱহ বানৰ পৰা নগাঁও চহৰক ৰক্ষা কৰিবলৈ হাতীমূৰাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু কলঙৰ সংযোগস্থলত মথাউৰি দিয়াৰ দিন ধৰিয়েই কলংপৰীয়া ৰাইজে এখন বোৱতী কলঙৰ সপোন বুকুত কঢ়িয়াই আহিছে ।
বিগত প্ৰায় ৬০ বছৰে মৃত আৰু প্ৰদূষিত নৈত পৰিণত হোৱা এই ঐতিহ্যমণ্ডিত নৈখনক পুনৰ প্ৰাণৱন্ত কৰি তুলিবলৈ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা ১৩৫.৪০ কোটি টকাৰ অভিলাষী 'কলং পুনৰুজ্জীৱিতকৰণ প্ৰকল্প'ই সময়ে সময়ে বিভিন্ন কাৰিকৰী প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখামুখি হৈছে । কিন্তু সকলো বাধাৰ মাজতো শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সক্ৰিয়তা আৰু আশ্বাসে কলংপৰীয়া ৰাইজৰ মনলৈ আনিছে এক নতুন আশাৰ ৰেঙণি ।
প্ৰকল্পৰ ইতিহাস আৰু প্ৰত্যাহ্বান:
দীৰ্ঘদিনীয়া আন্দোলনৰ অন্তত ২০১৩ চনৰ ১৭ ডিচেম্বৰত তদানীন্তন বিধায়ক কেশৱ মহন্তই বিধানসভাত কলঙক পুনৰ বোৱাই নিয়াৰ প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত ২০১৭ চনত জলসম্পদ মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব লৈ তেওঁ এই আঁচনিক গতি দিয়ে আৰু গুৱাহাটী আই আই টিৰ অধ্যাপক চন্দন মহন্তৰ নেতৃত্বত এখন বিশেষজ্ঞ সমিতি গঠন কৰা হয় । অৱশ্যে একে বছৰৰে আগষ্ট মাহত অহা ভয়াৱহ বানৰ বাবে এই পৰিকল্পনা কিছু থমকি ৰয় ।
পৰৱৰ্তী সময়ত, ২০২০ চনৰ ৩০ অক্টোবৰত ১০৮ গৰাকী আয়তীৰ মাংগলিক নিয়মেৰে এই প্ৰকল্পৰ আনুষ্ঠানিক শুভাৰম্ভ কৰা হৈছিল । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন প্ৰতিষ্ঠান 'WAPCOS'-ক ইয়াৰ কাৰিকৰী দায়িত্ব দিয়া হয় । উদ্দেশ্য আছিল হাতীমূৰাত এটা অত্যাধুনিক নিয়ন্ত্ৰিত শ্লুইচ গেট নিৰ্মাণ কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী নিয়ন্ত্ৰিত ৰূপত কলঙেৰে বোৱাই নিয়া ।
তদানীন্তন জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ উদ্যোগত কলঙৰ বুকুত ২.৮৫ কোটি টকা ব্যয়েৰে খনন কাৰ্যও চলোৱা হৈছিল । কিন্তু ২০২৪ চনৰ জুলাই মাহত হাতীমূৰা মথাউৰিৰ এটা অংশ ছিগি যোৱাত প্ৰকল্পটো পুনৰ এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মূখীন হয় ।
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নতুন পদক্ষেপ আৰু আশ্বাস:
মথাউৰি ছিগি যোৱাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজে স্থান পৰিদৰ্শন কৰি কলঙৰ পাৰৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ অধিক বিশেষজ্ঞৰ মতামত লোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । বৰ্তমান চৰকাৰে নদীখনৰ সামগ্ৰিক সুৰক্ষা আৰু বৈজ্ঞানিক ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে এটা উচ্চস্তৰীয় নামী প্ৰতিষ্ঠানক চূড়ান্ত গৱেষণাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে ।
বোৱতী কলং সন্দৰ্ভত স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কয়,"কলঙত খনন কৰি থকা হৈছে । পুনৰ কলঙক বোৱতী কৰাৰ বিষয়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও আমাক আশ্বাস দিছে । সেই ক্ষেত্ৰত বিশেষজ্ঞসকলে অধ্যয়ন কৰি এক প্ৰাককলন দাখিল কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে ।"
যুৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু শংকা
চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপক লৈ কলিয়াবৰৰ যুৱপ্ৰজন্ম আশাবাদী যদিও ভৱিষ্যতৰ সুৰক্ষাক লৈ তেওঁলোকৰ মনত কিছু শংকাও ঘনীভূত হৈছে । স্থানীয় কলংপৰীয়া যুৱক মণিকাঞ্চন ভূঞাই এই সন্দৰ্ভত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ।
তেওঁ কয়,"আমি এই প্ৰকল্পটোক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী । পূৰ্বতেও কলংখন বোৱতী হৈ আছিল, মানৱসৃষ্ট প্ৰযুক্তিৰে তাক বন্ধ কৰা হৈছিল । প্ৰকৃতিৰ বস্তু প্ৰকৃতিৰ দৰে বৈ যাবলৈ দিব লাগে । কিন্তু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই লক্ষ্য কৰিব লাগিব যাতে পূৰ্বৰ দৰে মেটেকা জমা হৈ বানৰ সৃষ্টি নহয় । কলঙৰ দুয়োপাৰে যি গাইড বান্ধ থাকিব, সেইটো বিজ্ঞানসন্মত উন্নত প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মাণ কৰিব লাগে যাতে ভৱিষ্যতে গৰাখহনীয়া হৈ আমাৰ মাটি জাহ নাযায় আৰু মানৱ জীৱনৰ কোনো ক্ষতি নহয় ।"
কেৱল এটা অভিযান্ত্ৰিক কাৰ্যই নহয়, কলং পুনৰুজ্জীৱিতকৰণ প্ৰকল্পটো মধ্য অসমৰ অৰ্থনীতি, পৰিৱেশ আৰু আৱেগৰ সৈতে সাঙোৰ খাই থকা এক ঐতিহাসিক অভিযান । প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বাবে কামৰ গতি কিছু মন্থৰ হ’লেও চৰকাৰৰ নতুন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীয়ে অতি সোনকালে কলঙক স্থায়ীভাৱে বোৱতী কৰি তুলিব বুলি এতিয়া আশা বুকুত বান্ধিছে প্ৰতিজন কলিয়াবৰবাসীয়ে ।