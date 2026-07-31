আগষ্টৰ ১ তাৰিখেই হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত সোমাব অৰুণোদয়ৰ ধন, বানাক্ৰান্ত মহিলাই পাব ২৫০০ কৈ

আগষ্টৰ ১ তাৰিখেই হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত সোমাব অৰুণোদয়ৰ ধন, বানাক্ৰান্ত মহিলাই পাব ২৫০০ কৈ
বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলৰ মহিলা হিতাধিকাৰীয়ে ২৫০০ কৈ টকা আৰু বানৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত নোহোৱা ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তৰ মহিলা হিতাধিকাৰীয়ে ১২৫০ টকাকৈ লাভ কৰিব ।
By ANI
Published : July 31, 2026 at 8:14 AM IST
গুৱাহাটী: অসমৰ ৩৭.১ লাখ মহিলাই প্ৰতিমাহৰ ১০ তাৰিখে লাভ কৰা অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন এইবাৰ মাহৰ ১ তাৰিখেই লাভ কৰিব । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহস্পতিবাৰে ঘোষণা কৰে যে আগষ্ট মাহৰ ১ তাৰিখে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন মহিলাসকলৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব । তেওঁ জনোৱা মতে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলৰ মহিলা হিতাধিকাৰীয়ে ২৫০০ কৈ টকা আৰু বানৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত নোহোৱা ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তৰ মহিলা হিতাধিকাৰীয়ে পূৰ্বৰ দৰেই ১২৫০ টকাকৈ লাভ কৰিব ।
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয় যে চৰকাৰে যোগ্য হিতাধিকাৰীৰ বেংক একাউণ্টত পোনপতীয়াভাৱে এই ধনৰাশি প্ৰদান কৰিব । ‘‘আগষ্ট মাহৰ ১ তাৰিখে আমি অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন প্ৰদান কৰিম । ৩৭.১ লাখ মাতৃ আৰু ভগ্নীয়ে ১২৫০ টকাকৈ লাভ কৰিব । বানাক্ৰান্ত অঞ্চলৰ বাবে এই ধনৰাশিৰ পৰিমাণ হ’ব ২৫০০ টকা । এই আঁচনিত সহায়ৰ প্ৰয়োজন হোৱা সকলৰ বাবে আমি অৰুণোদয় সহায়কো নিয়োগ কৰিম ।’’ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ৷
তেওঁ লগতে কয় যে বানাক্ৰান্ত শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাট জিলাৰ হিতাধিকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ পুনৰুদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে এই মাহত ২৫০০ টকা লাভ কৰিব ।
‘‘আগষ্ট মাহটো অসমৰ বাবে এক বিশেষ মাহ হ’ব । কিয়নো আমাৰ জনসাধাৰণৰ সেৱাৰ বাবে কেইবাটাও কল্যাণমূলক কাৰ্যসূচীয়ে নতুন গতি লাভ কৰিব এই মাহত ৷’’ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয় ৷
এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্য়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যোৱা বুধবাৰে দিছপুৰৰ পৰা সকলো জিলা আয়ুক্তৰ সৈতে ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সযোগে মিলিত হয় । ‘‘আগষ্ট মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত আমি নিযুত মইনা আৰু নিযুত বাবুৰ বাবে আবেদন পত্ৰ বিতৰণ আৰম্ভ কৰিম । অক্টোবৰ মাহত ৫ লাখৰো অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ৩০০ কোটিৰো অধিক টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখিছোঁ, যিয়ে তেওঁলোকক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব ।’’ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ৷
তেওঁ লগতে ঘোষণা কৰে যে ৰাজ্য চৰকাৰে ১০ আগষ্টৰ পৰা ৰাজসাহায্যযুক্ত ৰেচন আঁচনি পুনৰুজ্জীৱিত কৰিব, যাৰ অধীনত ৭০ লাখৰো অধিক হিতাধিকাৰীয়ে বিনামূলীয়া ৰেচনৰ সৈতে মাত্ৰ ১০০ টকাত ১ কেজি মছুৰ দাইল আৰু ১ কেজি চেনিৰ লাভ কৰিব ।
সকলো কল্যাণমূলক আঁচনিৰ ৰূপায়ণ নিশ্চিত কৰাৰ লগতে হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে এক নিৰৱচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিবলৈ প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
উল্লেখ্য যে অৰুণোদয় আঁচনিখন ২০২০ চনত আৰম্ভ কৰা অসম চৰকাৰৰ এক বৃহৎ কল্যাণমূলক কাৰ্যসূচী, য’ত কম আয়ৰ পৰিয়ালক প্ৰত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তৰ (ডিবিটি)ৰ জৰিয়তে মাহিলী আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হয় ৷ পৰিয়ালৰ এগৰাকীকৈ মহিলাই লাভ কৰে এই আঁচনিৰ সুবিধা ।
লগতে পঢ়ক: বানে ক্ষতিসাধন কৰা প্ৰতিটো নামঘৰৰ মেৰামতিৰ বাবদ ১,৫০,০০০ টকাৰ অন্তৱৰ্তীকালীন অনুদান : বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত ফেচবুক লাইভত মুখ্যমন্ত্ৰী