অসম আৰক্ষীত ব্যাপক ৰদবদল; মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তা বিষয়াকে ধৰি ডেৰকুৰিৰো অধিক বিষয়াক বদলি

অসম আৰক্ষীত ব্যাপক ৰদবদল; মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তা বিষয়াকে ধৰি ডেৰকুৰিৰো অধিক বিষয়াক বদলি
মাহাতো অমিতকুমাৰ সিদ্ধিপ্ৰসাদক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক (ছিকিউৰিটি I) হিচাপে বদলি কৰা হৈছে ।
By PTI
Published : October 7, 2026 at 5:57 PM IST
গুৱাহাটী : অসম আৰক্ষীৰ বিষয়া পৰ্যায়ত ব্যাপক সালসলনি ঘটোৱা হৈছে । এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰদবদলত অসম আৰক্ষীৰ উপ-আয়ুক্ত, বেটেলিয়ন কমাণ্ডেণ্টকে ধৰি বিভিন্ন পদবীৰ ৩৫ জনৰো অধিক বিষয়াক বদলি কৰা হৈছে ৷
মঙলবাৰে এই সন্দৰ্ভত অধিসূচনা জাৰি কৰা হয় ।
উল্লেখ্য যে বদলি হোৱাসকলৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এগৰাকী নিৰাপত্তা বিষয়াও আছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জনপ্ৰিয়তা ৰাইজৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে । সকলোৱে তেওঁক মামা সম্বোধন কৰি কাষ চাপিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু তেওঁ আগবাঢ়ি যায় ৷ প্ৰতিখন ৰাজহুৱা সভাত তেওঁৰ জনতাৰ সৈতে অন্তৰংগ আলাপ-মিলাপ বৃদ্ধি পাইছে ৷
Mama Power https://t.co/Z7ASb3OUZv— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 4, 2026
এনে সময়ত তেওঁৰ জনমুখী স্বভাৱে বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ নিৰাপত্তাত নিয়োজিত বিষয়া তথা জোৱানসকলকো মাজে সময়ে আহুকালত পেলাই আহিছে । কিয়নো যিকোনো যাত্ৰাপথত বা জনসভাত তেওঁ সততে নিৰাপত্তা বেষ্টনী বা প্ৰট'কল ভংগ কৰি ৰাইজৰ সৈতে একাকাৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হয় ।
When the audience is so special and so eager to listen to your vision, you know we are headed the right way! Today during my campaign for #NagaonBypoll, the enthusiasm of the people reflected that @BJP4Assam will script history this time. https://t.co/f5guchIQ5G— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 3, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ব্যক্তিত্ব আৰু ৰাইজৰ সৈতে একাত্ম হোৱা স্বভাৱৰ ফলত বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীসকলৰ বাবে এক প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে । ইয়াৰ উপৰি তেওঁৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটোও এই ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ আছে । সেয়ে তেওঁৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অধিক কটকটীয়া আৰু সুৰুঙা নথকা কৰাৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে ।
তাৰ মাজতে বুধবাৰে অহা এক নিৰ্দেশনা অনুসৰি, মাহাতো অমিতকুমাৰ সিদ্ধিপ্ৰসাদক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক (ছিকিউৰিটি I) হিচাপে বদলি কৰা হৈছে । ইয়াৰ পূৰ্বে এই দায়িত্বত আছিল উৎপল ভূঞা । বৰ্তমান উৎপল ভূঞাক গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্তালয়ৰ ডিচিপি (সীমান্ত)ৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে ।
অধিসূচনাত কোৱা হৈছে যে ২৩নং অসম আৰক্ষী বেটেলিয়ন (এপিবিএন) চিলনীৰ কমাণ্ডেণ্ট নিৰ্মল বৈশ্যই গুৱাহাটীৰ অগ্নিনিৰ্বাপক আৰু জৰুৰীকালীন সেৱাৰ উপ-সঞ্চালক হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব আৰু তেওঁৰ ঠাইত ৬নং অসম কমাণ্ডো বেটেলিয়ন (নগৰীয়া অভিযান আৰু আইন-শৃংখলা)ৰ কমাণ্ডেণ্ট আনন্দ টকবীক নিযুক্তি দিয়া হ'ব ।
বৰপেটাৰ এছএছপি (এফআৰআৰঅ’) হিচাপে নিযুক্তি পোৱা ইফতাখৰ আলীৰ ঠাইত গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্তালয়ৰ ডিচিপি (প্ৰট’কল) হিচাপে শ্ৰীভূমিৰ ১৫নং এপিবিএনৰ কমাণ্ডেণ্ট গীতাঞ্জলি দলেক বদলি কৰা হৈছে ।
অন্যান্য বদলিসমূহৰ ভিতৰত আছে বিশ্বনাথৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক (মুখ্য কাৰ্যালয়), দেৱৰ্ষি চৌধুৰীক ১৫নং এপিবিএনৰ কমাণ্ডেণ্ট হিচাপে দায়িত্ব দিয়া হৈছে । তেওঁৰ ঠাইত বজালীৰ এএছপি (মুখ্য কাৰ্যালয়) অমিত ৰাজ চৌধুৰীক নিযুক্তি দিয়া হৈছে ।
কেন্দ্ৰীয় ডেপুটেচনৰ পৰা উভতি আহি ভাৰ্গৱ সঞ্জীৱন গোস্বামীক কোকৰাঝাৰৰ এএছপি (মুখ্য কাৰ্যালয়) হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে । বুধবাৰে অসম আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা সংবাদ মাধ্যমক প্ৰদান কৰা অধিসূচনাত এই কথা প্ৰকাশ ।