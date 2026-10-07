ETV Bharat / state

অসম আৰক্ষীত ব্যাপক ৰদবদল; মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তা বিষয়াকে ধৰি ডেৰকুৰিৰো অধিক বিষয়াক বদলি

মাহাতো অমিতকুমাৰ সিদ্ধিপ্ৰসাদক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক (ছিকিউৰিটি I) হিচাপে বদলি কৰা হৈছে ।

Assam Police officers reshuffle
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ANI)
author img

By PTI

Published : October 7, 2026 at 5:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : অসম আৰক্ষীৰ বিষয়া পৰ্যায়ত ব্যাপক সালসলনি ঘটোৱা হৈছে । এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰদবদলত অসম আৰক্ষীৰ উপ-আয়ুক্ত, বেটেলিয়ন কমাণ্ডেণ্টকে ধৰি বিভিন্ন পদবীৰ ৩৫ জনৰো অধিক বিষয়াক বদলি কৰা হৈছে ৷

মঙলবাৰে এই সন্দৰ্ভত অধিসূচনা জাৰি কৰা হয় ।

Assam Police officers reshuffle
অসম আৰক্ষীত ব্যাপক ৰদবদল (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে বদলি হোৱাসকলৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এগৰাকী নিৰাপত্তা বিষয়াও আছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জনপ্ৰিয়তা ৰাইজৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে । সকলোৱে তেওঁক মামা সম্বোধন কৰি কাষ চাপিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু তেওঁ আগবাঢ়ি যায় ৷ প্ৰতিখন ৰাজহুৱা সভাত তেওঁৰ জনতাৰ সৈতে অন্তৰংগ আলাপ-মিলাপ বৃদ্ধি পাইছে ৷

এনে সময়ত তেওঁৰ জনমুখী স্বভাৱে বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ নিৰাপত্তাত নিয়োজিত বিষয়া তথা জোৱানসকলকো মাজে সময়ে আহুকালত পেলাই আহিছে । কিয়নো যিকোনো যাত্ৰাপথত বা জনসভাত তেওঁ সততে নিৰাপত্তা বেষ্টনী বা প্ৰট'কল ভংগ কৰি ৰাইজৰ সৈতে একাকাৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হয় ।

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ব্যক্তিত্ব আৰু ৰাইজৰ সৈতে একাত্ম হোৱা স্বভাৱৰ ফলত বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীসকলৰ বাবে এক প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে । ইয়াৰ উপৰি তেওঁৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটোও এই ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ আছে । সেয়ে তেওঁৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অধিক কটকটীয়া আৰু সুৰুঙা নথকা কৰাৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে ।

তাৰ মাজতে বুধবাৰে অহা এক নিৰ্দেশনা অনুসৰি, মাহাতো অমিতকুমাৰ সিদ্ধিপ্ৰসাদক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক (ছিকিউৰিটি I) হিচাপে বদলি কৰা হৈছে । ইয়াৰ পূৰ্বে এই দায়িত্বত আছিল উৎপল ভূঞা । বৰ্তমান উৎপল ভূঞাক গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্তালয়ৰ ডিচিপি (সীমান্ত)ৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে ।

অধিসূচনাত কোৱা হৈছে যে ২৩নং অসম আৰক্ষী বেটেলিয়ন (এপিবিএন) চিলনীৰ কমাণ্ডেণ্ট নিৰ্মল বৈশ্যই গুৱাহাটীৰ অগ্নিনিৰ্বাপক আৰু জৰুৰীকালীন সেৱাৰ উপ-সঞ্চালক হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব আৰু তেওঁৰ ঠাইত ৬নং অসম কমাণ্ডো বেটেলিয়ন (নগৰীয়া অভিযান আৰু আইন-শৃংখলা)ৰ কমাণ্ডেণ্ট আনন্দ টকবীক নিযুক্তি দিয়া হ'ব ।

Assam Police officers reshuffle
অসম আৰক্ষীত ব্যাপক ৰদবদল (ETV Bharat Assam)

বৰপেটাৰ এছএছপি (এফআৰআৰঅ’) হিচাপে নিযুক্তি পোৱা ইফতাখৰ আলীৰ ঠাইত গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্তালয়ৰ ডিচিপি (প্ৰট’কল) হিচাপে শ্ৰীভূমিৰ ১৫নং এপিবিএনৰ কমাণ্ডেণ্ট গীতাঞ্জলি দলেক বদলি কৰা হৈছে ।

অন্যান্য বদলিসমূহৰ ভিতৰত আছে বিশ্বনাথৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক (মুখ্য কাৰ্যালয়), দেৱৰ্ষি চৌধুৰীক ১৫নং এপিবিএনৰ কমাণ্ডেণ্ট হিচাপে দায়িত্ব দিয়া হৈছে । তেওঁৰ ঠাইত বজালীৰ এএছপি (মুখ্য কাৰ্যালয়) অমিত ৰাজ চৌধুৰীক নিযুক্তি দিয়া হৈছে ।

Assam Police officers reshuffle
অসম আৰক্ষীত ব্যাপক ৰদবদল (ETV Bharat Assam)

কেন্দ্ৰীয় ডেপুটেচনৰ পৰা উভতি আহি ভাৰ্গৱ সঞ্জীৱন গোস্বামীক কোকৰাঝাৰৰ এএছপি (মুখ্য কাৰ্যালয়) হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে । বুধবাৰে অসম আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা সংবাদ মাধ্যমক প্ৰদান কৰা অধিসূচনাত এই কথা প্ৰকাশ ।

লগতে পঢ়ক :অসমত বিৰল প্ৰজাতিৰ ঘঁৰিয়াল : লোহিত-ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সংগমস্থলীত আশাৰ ছবি
লগতে পঢ়ক :অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক পদলৈ পদোন্নতি স্বৰ্ণকন্যা লাভলীনাক

TAGGED:

ASSAM POLICE
অসম আৰক্ষী
অসম আৰক্ষীত ৰদবদল
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ASSAM POLICE OFFICERS RESHUFFLE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.