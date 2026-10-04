২৫০ টা ৰো অধিক বন্যহস্তীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’লৱেৰ, AI সহায়ত সম্ভৱপৰ

২৫০ টা ৰো অধিক বন্যহস্তীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’লৱেৰ, AI সহায়ত সম্ভৱপৰ
বনৰীয়া হাতীক ৰে’ল লাইনৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিবলৈ মৌমাখিৰ শব্দ ব্যৱহাৰ উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’লৱেৰ ৷
By PTI
Published : October 4, 2026 at 7:21 PM IST
গুৱাহাটী : বিগত ৯ মাহত উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’লৱেৰ অধীনত থকা এলেকাসমূহত প্ৰায় ২৫০ টাতকৈও অধিক হাতীক ৰে’লৰ খুন্দাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিছে । দেওবাৰে এই কথা উল্লেখ কৰিছে উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’লৱে কৰ্তৃপক্ষই ৷
এনএফআৰৰ মুখ্য মুখপাত্ৰ কপিনঞ্জল কিশোৰ শৰ্মাই জানিবলৈ দিয়া মতে, চলিত বছৰৰ জানুৱাৰীৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈকে ৰে’ল কৰ্মচাৰীসকলৰ সঠিক সময়ৰ পদক্ষেপৰ বাবে আলিপুৰদুৱাৰ, ৰঙিয়া, লামডিং আৰু তিনিচুকীয়া সংমণ্ডলত ২৫৫ টা হাতীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰিলে ।
শৰ্মাই কয় যে, এনএফআৰৰ প্ৰযুক্তি চালিত ব্যৱস্থা, সতৰ্কতা অৱলম্বন আৰু বন বিভাগৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ৰ ফলতে এই সফলতা সম্ভৱ হৈ উঠিছে । লগতে অতি স্পৰ্শকাতৰ এলেকাসমূহত হাতী আৰু ৰে’লৰ মাজত হ’বলগীয়া সংঘৰ্ষ ৰোধ কৰিবলৈ এনএফআৰে কেইবাটাও সক্ৰিয় আৰু প্ৰযুক্তিভিত্তিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।
এনএফআৰৰ বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয়,"ডিষ্ট্ৰিবিউটেড একোষ্টিক চিষ্টেম (DAS) আৰু এআই (AI)ৰ চালিত বিশেষ প্ৰযুক্তিৰ দ্বাৰা ৰে’ল লাইনৰ ওচৰত হাতীৰ চলাচলৰ বিষয়ে সতৰ্কবাণী পোৱা বাবে উপযুক্ত সময়ত উচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব পৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰে ৷"
Creating Corridors of Safety! In most of Assam's Elephant corridors along railway lines, @assamforest personnel are always on guard to allow safe passage to gentle giants 🐘 This morning in Hojai was no different where a high-speed train was alerted, saving precious lives🐘😊 https://t.co/n1APOA1EPq— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 19, 2026
তেওঁ লগতে কয়,"অন্য প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থাসমূহৰ ভিতৰত আছে হাতী প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিশাৰ ভাগত আৰু সাময়িকভাৱে ৰে’লৰ গতিবেগ সীমিত কৰা, পহৰা ব্যৱস্থা বৃদ্ধি কৰা, ৰে’ল কৰ্মচাৰীসকলক সজাগ কৰা, সতৰ্কতামূলক সংকেত ফলক স্থাপন কৰা, জোপোহা-বন আদি চাফা কৰা আৰু বন বিভাগৰ সৈতে সমন্বয় ৰক্ষা কৰা ।"
এনএফআৰৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কয়,"বনৰীয়া হাতীক ৰে’ল লাইনৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিবলৈ সংবেদনশীল স্থানসমূহত মৌমাখিৰ ডাঙৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা ‘প্লেন বি’ (Plan Bee) ব্যৱস্থাও স্থাপন কৰা হৈছে । বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষিত চলাচলৰ সুবিধাৰ্থে আৰু হাতীক ৰে’ল লাইনৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিবলৈ এনএফআৰে চিহ্নিত স্থানসমূহত আণ্ডাৰপাছ (underpass) নিৰ্মাণৰ কামো হাতত লৈছে।"
লগতে পঢ়ক: কামাখ্যা-গুৱাহাটী তৃতীয় ৰে'লপথ প্রকল্পকে আদি কৰি আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কাম ত্বৰান্বিত কৰাৰ লক্ষ্য ৰে'লৱেৰ