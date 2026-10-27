থানাৰ বাৰান্দাত মোবাইলৰ দ’ম, ক’ৰ পৰা আহিল ইমানবোৰ মোবাইল ?
এটা দুটা নহয় দুই হাজাৰৰো অধিক মোবাইল ফোনেৰে ভৰি পৰিছে এখন আৰক্ষী থানা । পিছে ক'ৰ পৰা আহিল এই মোবাইল ফোনবোৰ ।
Published : October 27, 2026 at 9:36 PM IST
গোলাঘাট: দেশৰ এনে কিছু বজাৰ আছে, য'ত অসংখ্য মোবাইল ফোন মোকলাই দিয়ে আৰু সস্তা দামতে গ্ৰাহকে ক্ৰয় কৰি লৈ যায় । এনে বজাৰবোৰত বিভিন্ন কোম্পানীৰ মোবাইল ফোন পোৱা যায়, যি পুনৰ ব্যৱহাৰৰ উপযোগী । তেনে বজাৰ আপুনি হয়টো সামাজিকমাধ্যম বা নিজ চকুৰেও প্ৰত্যক্ষ কৰিছে । ঠিক তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ যদি আৰক্ষী থানাত দেখা যায়, কেনে লাগিব পাৰে ?
আৰক্ষী থানা নহয় যেন, ম'বাইল ফোনৰ এখন বজাৰহে । ইমানেই ম'বাইল ফোন আছে, থ'বলৈ ঠাই নোহোৱাত সেয়া বস্তাত ভৰাইহে থ'বলগীয়া হৈছে । আইফোনৰ পৰা দামী দামী কোম্পানীৰ মোবাইল ফোনলৈ, প্ৰায় দুই হাজাৰৰো অধিক মোবাইল ফোন মোকলাই ৰখা হৈছে আৰক্ষী থানা চৌহদত ।
এই চকু কঁপালত উঠা দৃশ্য গোলাঘাট সদৰ আৰক্ষী থানাত পৰিলক্ষিত হয় । থানা চৌহদৰ মজিয়াত পৰি আছে দ'মে দ'মে ম'বাইল ফোন । কিন্তু এই মোবাইল ফোনবোৰ ক'ৰ পৰা আৰু কেনেকৈ আহিলে ? শুনিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব ।
পশ্চিমবংগৰ চোৰৰ দলৰ ত্ৰাস
শেহতীয়াকৈ চুবুৰীয়া ৰাজ্য পশ্চিমবংগৰ পৰা অহা এটা ছয়জনীয়া মোবাইল ফোন চোৰৰ দলে গোলাঘাট জিলাত থিতাপি লৈ মোবাইল ফোন চুৰি কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছিল । এই খবৰ লাভ কৰি গোলাঘাট সদৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মিন্টু সন্দিকৈয়ে নগৰখনৰ ২ নং ৰে’লগেটৰ সমীপত ৰফিকুদ্দিন আহমেদ নামৰ এজন লোকৰ বাসগৃহত অভিযান চলায় । এই অভিযানতে আৰক্ষীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ চুৰি মোবাইল ফোন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
ছয় অভিযুক্তক আটক
উক্ত বাসগৃহত ভাড়াতীয়া হিচাপে থকা পশ্চিমবংগৰ ছজন লোকক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে । আটকাধীন লোককেইজন হৈছে আলী মহম্মদ, ছাইদুৰ শ্বেইখ, ৰচিদুৰ আলী, মিলন শ্বেইখ, মোৰচালিম শ্বেইখ আৰু আতাউৰ ৰহমান । উদ্ধাৰ হোৱা ম'বাইল ফোনসমূহৰ ভিতৰত একাধিক সম্পূৰ্ণ ম'বাইল ফোন থকাৰ লগতে বাকীসমূহ মোবাইলৰ বিভিন্ন যন্ত্ৰাংশ বুলি আৰক্ষীয়ে সদৰী কৰে ।
ইয়াৰ উপৰি, অভিযানস্থলীৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কাঁহ-পিতলৰ বাচন-বৰ্তনো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । প্ৰায় ২০০০তকৈও অধিক মোবাইল ফোন উদ্ধাৰৰ এই ঘটনাই গোলাঘাটত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে । উদ্ধাৰ হোৱা সামগ্ৰীসমূহৰ প্ৰকৃত উৎস আৰু ঘটনাৰ সৈতে আটকাধীন লোককেইজনৰ সম্পৰ্ক সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্তই পৰৱৰ্তী সময়ত অধিক তথ্য পোহৰলৈ আনিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
এই সম্পৰ্কে গোলাঘাট সদৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া মিন্টু সন্দিকৈয়ে কয়, ‘‘আমি এক গোপন সূত্ৰৰ পৰা খবৰ লাভ কৰিছিলোঁ যে গোলাঘাট নগৰৰ ২ নং ৰে'ল গেটৰ ওচৰত এটা ভাড়াঘৰত কিছুমান লোকে বৃহৎ পৰিমাণৰ চুৰি মোবাইল মজুত কৰি থৈছে । সেই অনুসৰি ৰফিকুদ্দিন আলীৰ ভাড়াঘৰত তালাচী চলাই ভালেসংখ্যক মোবাইল ফোন জব্দ কৰাৰ লগতে ছয় জন লোকক কৰায়ত্ত কৰা হৈছে । কৰায়ত্ত কৰা আটাইকেইজনৰ ঘৰ পশ্চিমবংগত । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে থকা বাসগৃহত কাঁহ পিতলৰ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু এই সকলোবোৰ চুৰি সামগ্ৰী বুলি অনুমান কৰা হৈছে আৰু তদন্তৰ পাছতহে প্ৰকৃত তথ্য পোহৰলৈ আহিব ।’’