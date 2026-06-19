ETV Bharat / state

বৰপেটাত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত দুজনৰ মৃত্যু

বৰপেটাত জাপানী এনকেফেলাইটিছৰ লগতে ডেংগু আৰু মেলেৰিয়াৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ।

Outbreaks of Japanese encephalitis along with dengue and malaria in Barpeta
ৰপেটাত জাপানী এনকেফেলাইটিছৰ লগতে ডেংগু আৰু মেলেৰিয়াৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 19, 2026 at 6:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বৰপেটা : ৰাজ্যজুৰি উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ আৰু একিউট এনকেফেলাইটিছ ছিণ্ড্ৰম । কেইবাখনো জিলাত ইতিমধ্য়ে কেইবাজনো লোকে এই ৰোগত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে । ইয়াৰ মাজতে বৰপেটা জিলাতো প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে জাপানী এনকেফেলাইটিছৰ লগতে ডেংগু আৰু মেলেৰিয়াৰ ।

বিগত কেইবাদিনত জিলাখনত দুজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাত আতংকিত হৈ পৰিছে জনগণ । এই তথ্য় সদৰী কৰিছে জিলাখনৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক ডাঃ ভূপেন বৰাই ।

যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক ডাঃ ভূপেন বৰা (ETV Bharat Assam)

শুকুৰবাৰে জিলাখনৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকগৰাকীয়েই সংবাদ মাধ্য়মৰ আগত কয়, "বৰ্তমানলৈকে জিলাখনত চাৰিজন লোক জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হোৱাটো নিশ্চিত কৰা হৈছে । আক্ৰান্তসকলৰ ভিতৰত দুজনৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটিছে । ইয়াৰ উপৰি ১৮ জন লোক জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ সদৃশ লক্ষণযুক্ত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে ।"

ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু হ্ৰাস কৰাৰ লক্ষ্যৰে জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে বিভিন্ন প্ৰতিষেধক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে বুলি কয় যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক ডাঃ বৰাই ।

এই ব্যৱস্থাসমূহৰ ভিতৰত ধোঁৱা (ফগিং) দিয়া, ঔষধযুক্ত আঠুৱা, আক্ৰান্ত লোকসকলৰ দ্ৰুত স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা আৰু ৰাইজৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধিৰ কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰাখিছে বুলি যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকগৰাকীয়ে কয় । এই ভাইৰাছজনিত ৰোগে মস্তিস্কত প্ৰদাহ সৃষ্টি কৰি গুৰুতৰ স্নায়বিক জটিলতা, পক্ষাঘাত তথা মৃত্যুৰ কাৰণ হ’ব পাৰে বুলি স্বাস্থ্য সঞ্চালকগৰাকীয়ে সকীয়াই দিছে।

ডাঃ বৰাই লগতে কয় যে বৰপেটা জিলাত বৰ্তমানলৈকে ১০ জন লোক ডেংগু ৰোগত আৰু ৪ জন লোক মেলেৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈছে । স্বাস্থ্য বিভাগে ৰাইজক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে জ্বৰ, মূৰৰ বিষ, বমি ভাব বা অন্য কোনো অস্বাভাৱিক উপসৰ্গ দেখা দিলে অতি শীঘ্ৰে নিকটৱৰ্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত পৰীক্ষা কৰাবলৈ অনুৰোধ জনাইছে।

লগতে পঢ়ক:জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ কেনেকৈ হয় স্বাস্থ্য় মন্ত্ৰীয়ে বুজালে

গুৱাহাটীত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছে লৈছে সংহাৰী ৰূপ: এজন আক্ৰান্তৰ মৃত্যু

গুৱাহাটীত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত এজন

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
ডেংগু
জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ
মেলেৰিয়া
JAPANESE ENCEPHALITIS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.