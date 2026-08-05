বানৰ পাছত নাজিৰাত ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ: একেটা পৰিয়ালৰে দুজন লোকৰ জ্বৰত মৃত্যু
বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত কেইবাগৰাকী লোক জ্বৰ, ডায়েৰীয়াত আক্ৰান্ত ।
Published : August 5, 2026 at 11:57 AM IST
নাজিৰা: ১৯ জুলাইৰ ভয়াৱহ বানে তচনচ কৰা বৃহত্তৰ নাজিৰা সমজিলাৰ প্ৰতিটো অঞ্চলৰ সকলো পৰিয়াললৈ নামি আহিছে দুদৰ্শা । নাজিৰাৰ ভিন্ন প্ৰান্তত পানী শুকাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যদিও বহুলোকে ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা পলস আঁতৰাব পৰা নাই । প্ৰায় ১ৰ পৰা ৩ ফুট পৰ্যন্ত পলসে পুতিছে ঘৰসমূহ ।
পানী শুকুৱাৰ লগে লগে সকলোৱে নিজৰ ঘৰখন চাফ-চিকুণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যদিও বৰ্তমান নাজিৰাত বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বানে দেখা দিছে । অঞ্চলটোত বিভিন্ন ৰোগে গা কৰি উঠিছে ।
বহুজন হঠাৎ জ্বৰ,পানীলগা, ডায়েৰীয়াত আক্ৰান্ত হৈছে । ইয়াৰ মাজতে নাজিৰা হুলাংকাটনী গাঁৱৰ একেটা পৰিয়ালৰ দুজনকৈ ব্যক্তি জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছে । একেটা পৰিয়ালৰে দুজন ব্যক্তিৰ মৃতদেহ সৎকাৰ কৰিবৰ বাবেও এতিয়া ঠাইৰ অভাৱ হৈছে ।
চাৰিওফালে পানী-পলসৰ বাবে বোকাময় হৈ পৰিছে । গাঁওখনৰ ৪২ বছৰীয়া মন্টু গগৈ বানপানী হোৱাৰ তিনিদিন পিছতে জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈছিল । বানৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ যাব পৰা নাছিল । শেহতীয়াকৈ তেওঁ চিকিৎসকৰ কাষ চাপে যদিও তেওঁক বচাব পৰা নগ'ল । মন্টু গগৈয়ে দুটা পুত্ৰ সন্তানৰ লগতে পত্নীক এৰি থৈ গ'ল ।
ইপিনে, মন্টু গগৈৰ পৰিয়ালৰে অন্য এজন ভাতৃ ৫২ বছৰীয়া ভাগ্য গগৈৰো জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হয় । ভাগ্য গগৈয়ে মাতৃ, পত্নীৰ লগতে একমাত্ৰ পুত্ৰ সন্তানক এৰি থৈ যায় । দুয়োজনকে লিগিৰী পুখুৰীস্থিত কৰ্মশ্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছিল যদিও দুয়োজনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত মৃতকৰ আত্মীয় দিগন্ত গগৈয়ে কয়, "বানপানী অহাৰ পিচত মন্টু গগৈৰ অসুখ হৈছিল । সোমবাৰে তেওঁক কৰ্মশ্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ লৈ গৈছিলো । চিকিৎসকে তেওঁক এটা চেলাইন দিব বুলি কৈছিল যদিও ৰেফাৰ নকৰিলে । চেলাইন দিয়াৰ পিছতেই মানুহজন বেহুচ হৈ পৰে । তেওঁলোকে মানুহজনৰ মৃত্য়ু হোৱাৰ পিছতহে ৰেফাৰ দিয়ে ।"
লগতে পঢ়ক:উজনিৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চললৈ চিকিৎসক-ঔষধ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে: নলবাৰীত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহল
বানৰ পিছত ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ সম্ভাৱনা : ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনৰ উদ্যোগত বিশেষ স্বাস্থ্য শিবিৰ