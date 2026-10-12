আকৌ আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ : ৰুগীয়া গাহৰিৰ মাংস বিক্ৰী
খোৱাঙত পুনৰ আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰ সদৃশ ৰোগৰ আতংক ।
Published : October 12, 2026 at 3:36 PM IST
মৰাণ : বিজ্ঞানসন্মত আৰু পৰম্পৰাগত গাহৰি পালন কৰি গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি শক্তিশালী কৰাৰ লগতে আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ পথ মুকলি কৰি আহিছিল বহু শিক্ষিত যুৱক-যুৱতীয়ে । তেনে এটা পৰিৱেশত গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি ভাঙি দুৰ্বল কৰি পেলাইছে আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱে ।
ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰে । আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে উদ্যমী কৃষকৰ মাজত । বহুতৰ সপোন আৰু কষ্টৰ ধন শেষ কৰি দিছে আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰে ।
ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাঙত পুনৰ আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰ সদৃশ ৰোগে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে । খোৱাঙৰ বিভিন্ন স্থানত অস্বাভাৱিকভাৱে নিতৌ মৃত্যুমুখত পৰিছে শ শ গাহৰি ।
গাহৰিৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যুক লৈ গাহৰি পালকসকল দিশহাৰা হৈ পৰিছে । জিলাখনৰ লেজাই, কোটোহা, বোকাহোলা, বাঘটলী-বাঁহনিপথাৰ, নাহৰণি, হালধিবাৰী, সাৰুৱাছিগাকে ধৰি বহু গাঁৱত এই ৰোগৰ প্ৰাৰ্দুভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।
আক্ৰান্ত গাহৰি দুই-তিনিদিন নোখোৱাকৈ থাকে আৰু পিছত মৃত্যু হয় । ইয়াৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে মৃত আৰু ৰুগীয়া গাহৰিৰ মাংস বিভিন্ন বজাৰত কম দামত বিক্ৰী কৰি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । এই অভিযোগৰ পিছতেই ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগে বিভিন্ন বজাৰলৈ গৈ তেজৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছে ।
পৰীক্ষাগাৰত আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰ পজিটিভ ধৰা পৰিলেই গাহৰি বিক্ৰীত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিব ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনে । এই কথা সদৰী কৰিছে ডিব্ৰুগড় জিলা আয়ুক্তই । মন কৰিবলগীয়া যে এই ৰোগত আক্ৰান্ত গাহৰিবিলাকৰ মাংস বজাৰৰ লগতে ৰাজহুৱা স্থানত মুকলিকৈ বিক্ৰীৰ ফলতেই ৰোগ অধিক দ্ৰুতগতিত সংক্ৰমিত হৈছে ।
আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰ কি ?
আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰ হৈছে এক মাৰাত্মক ভাইৰাছজনিত ৰোগ ৷ ছোৱাইন ফ্লু আৰু আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰ সম্পূৰ্ণ পৃথক ৰোগ ৷ বহুতেই একে ৰোগ বুলি ভাবে । এইবিধ অ-জুনটিক ভাইৰাছজনিত ৰোগ । ইয়াৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত গাহৰিৰ কম সময়ৰ ভিতৰতেই মৃত্যু হয় ৷ অৱেশ্যে এই ভাইৰাছ মানুহৰ বাবে ক্ষতিকাৰক নহয় ৷ ২০২০ চনৰ মে’ত অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ধৰা পৰাৰ পিছৰে পৰা একাধিক ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত এই ভাইৰাছ বিয়পি পৰিছে ।
চিকিৎসা কৰিও ৰক্ষা নপৰিল
কষ্টৰে গাহৰি পালন কৰি আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব বিচৰা এজন গাহৰি পালকৰ গাহৰি কেইটাৰ মৃত্যু হোৱাৰ পাছত কয়, "ফাৰ্মত ১৫ টাকৈ ডাঙৰ গাহৰি আছিল । গোটেই কেইটাই মৰি থাকিল । আমাৰ অঞ্চলটোৰ প্ৰায়বোৰ লোকৰ গাহৰিৰ মৃত্যু হৈছে । ৰোগ আৰম্ভ হওঁতেই বিভাগক খবৰ দিয়াত চিকিৎসক আহি বেজী দিছিল যদিও ভাল নহ'ল । চিকিৎসকে এই ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পৰা নাযায় বুলিহে ক'লে । এই ৰোগ হ'লে গাহৰিয়ে দানা খাবলৈ মন নকৰে আৰু গাৰ ৰং সলনি হয় ।"
ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ আশ্বাস আয়ুক্তৰ
ডিব্ৰুগড় জিলাখনত গাহৰিৰ মৃত্যুৰ ঘটনাক লৈ ডিব্ৰুগড় জিলা আয়ুক্ত বিক্ৰম কৈৰীয়ে কয়, "পশু চিকিৎসা বিভাগে এই খবৰ জিলা প্ৰশাসনক অৱগত কৰিছে । ৰুগীয়া গাহৰি বিচাৰি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে নিধন কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । পূৰ্বে বিভাগে নিধন কৰা গাহৰিৰ ক্ষতিপূৰণ ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে ।"
ৰাইজক সহযোগিতা কৰিবলৈ আহ্বান জনাই জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয়, "ৰোগৰ লক্ষণ দেখা দিলেই পশু চিকিৎসকক অৱগত কৰিব লাগে । পশু চিকিৎসা বিভাগে নিধন কৰা গাহৰিৰ ক্ষতিপূৰণ ৰাইজে লাভ কৰিব । ৰাইজে সহযোগিতা কৰিলেহে এই ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা পাব পৰা যাব ।"
লগতে পঢ়ক:আমেৰিকাত জৰুৰীকালীন অৱস্থা: সৰুআইৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পোৱাত বিষম পৰিস্থিতি
জলাতংক ৰোগত বিশ্বত বছৰি ৫৯ হাজাৰ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায়; এইকেইটা ভ্ৰান্ত ধাৰণা জানি লওক