ডুমডুমাত আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ: জিলা প্ৰশাসনৰ জৰুৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ
কোনো ব্যক্তিয়ে এই আদেশ উলংঘা কৰিলে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ধাৰা ২২৩ ৰ অধীনত আইনী ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব ।
Published : June 9, 2026 at 7:37 PM IST
তিনিচুকীয়া: তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমা সম-জিলাৰ ৰূপাই চাইডিং ঔগুৰি গাঁৱত আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰ(ASF) ধৰা পৰাৰ পিছত জিলা প্ৰশাসনে তৎকালীনভাৱে ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । জিলা আয়ুক্ত তথা জিলা দণ্ডাধীশ সুমিত ছাত্তাৱানে মঙলবাৰে এই সন্দৰ্ভত দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা আইন ২০০৫ ৰ অধীনত এক আদেশ জাৰি কৰি কেতবোৰ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে ।
এই নিষেধাজ্ঞা অনুসৰি ডুমডুমা সম-জিলাৰ ঔগুৰি গাঁৱক আফ্ৰিকান চোৱাইন ফিভাৰৰ কেন্দ্ৰস্থল হিচাপে বিবেচনা কৰি অঞ্চলটোৰ এক কিল’মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ এলেকাক সংক্ৰমিত এলেকা আৰু ১০ কিল’মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ পৰ্যন্ত এলেকাক নিৰীক্ষণ এলেকা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে ।
ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্য পৰিকল্পনা অনুসৰি ৯, ১০ আৰু ১১ জুনত সংক্ৰমিত অঞ্চলত গাহৰি কালিং কৰা হ'ব । এই প্ৰক্ৰিয়া পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগৰ বিষয়াৰ উপস্থিতিত সম্পন্ন কৰা হ'ব আৰু সম্পূৰ্ণ তথ্য সংৰক্ষণ কৰা হ'ব । এই নিষেধাজ্ঞা ৩০ দিনৰ বাবে প্ৰযোজ্য হোৱাৰ লগতে উক্ত সময়ছোৱাত ডুমডুমা সম-জিলাৰ সকলো গাহৰি মাংসৰ বিপণি বন্ধ থাকিব । ডুমডুমাৰ পৰা অন্য জিলা তথা অৰুণাচল প্ৰদেশলৈ গাহৰি মাংস অথবা গাহৰি মাংসৰ সামগ্ৰীৰ প্ৰেৰণ সম্পূৰ্ণ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে । তদুপৰি দোকান বা বজাৰত গাহৰি মাংসৰ বিক্ৰীও নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ।
উল্লেখযোগ্য যে, এই ৰোগবিধ মানুহৰ দেহলৈ সংক্ৰমিত নহয়, কিন্তু গাহৰিৰ বাবে অতি সংক্ৰামক আৰু মাৰাত্মক । সেয়ে ৰাইজক আতংকিত নহ'বলৈ আৰু এই ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ বাবে প্ৰশাসনক সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে । আনহাতে, কোনো ব্যক্তিয়ে এই আদেশ উলংঘা কৰিলে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ধাৰা ২২৩ ৰ অধীনত আইনী ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব । ইয়াৰোপৰি ৰাইজে এইক্ষেত্ৰত পশুপালন বিভাগৰ হেল্পলাইন নম্বৰ ১৯৬২ আৰু জিলা নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ নম্বৰ ০৩৭৪-২৩৩১০০০ ত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ।
লগতে পঢ়ক: মূল্যবৃদ্ধি আৰু নগৰীয়া বান: কি ক'লে নতুনকৈ দায়িত্ব পোৱা বিভাগীয় মন্ত্রী কৌশিক ৰায়ে ?