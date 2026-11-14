নিঠৰুৱা কণমানিৰ চকুপানী: মাকক বিচাৰি চিকিৎসালয়ত হাহাকাৰ
কাজিৰঙাৰ কঁহৰাৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণৰক্ষা পৰা দুবছৰীয়া শিশুটি বোকাখাত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন, এতিয়াও সন্ধান ওলোৱা নাই পিতৃ-মাতৃৰ ।
Published : November 14, 2026 at 10:13 PM IST
গোলাঘাট: 'ৰাখে হৰি মাৰে কোনে ?'-কাজিৰঙাৰ কঁহৰাৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ এখন ছবিয়ে প্ৰথমেই এই কথাকেই মনলৈ আনে । ২৬ জনৰো অধিক লোকে এই শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱালে । এতিয়াও বহুকেইজন যাত্ৰীৰ সংকটজনক অৱস্থা । ইয়াৰ মাজতে আপোনাৰ, মোৰ সকলোৰে চকু সেমেকাই তোলা এক ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ।
বোকাখাতৰ শ্বহীদ কমলা মিৰি মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত মাত্ৰ দুবছৰীয়া এটি শিশুয়ে পিতৃ-মাতৃক বিচাৰি কেৱল কান্দিছে । শিশুটিৰ কঁপালত এক আঘাতৰ দাগ । শিশুটিক চিকিৎসক-নাৰ্ছে চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ লগতে কোলাত লৈ ওমলাইছে ।
নাৰ্ছৰ কোলাতে নিচুকনি শুনি শুইছে, সাৰ পাই আকৌ মাতৃৰ উমাল কোলা বিচাৰি হাহাকাৰ কৰি উঠিছে । কিন্তু শিশুটিয়ে হয়টো বুজিয়েই পোৱা নাই যে তাৰ সন্মুখত এক অনিশ্চিত ভৱিষ্যত ৰৈ আছে । সি মাথ মাতৃৰ উম বিচাৰিছে ।
এয়া কাজিৰঙাৰ কঁহৰাত সংঘটিত শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাৰ অন্যতম কৰুণ ছবি । দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনৰ কোনোবা এটা কোনত চিটিকি পৰি থকা শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল । আঘাতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সেই হাহাকাৰময় সময়তে ততাতৈয়াকৈ দুবছৰীয়া শিশুটিক বোকাখাতৰ শ্বহীদ কমলা মিৰি মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ।
কিন্তু এতিয়া এক ভয়ংকৰ সমস্যাই দেখা দিছে । শিশুটিৰ পৰিচয়, পিতৃ-মাতৃ কোন এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই । কোনো কোনোৰ মতে শিশুটিৰ পিতৃ-মাতৃৰ মৃত্যু হৈছে, ইফালে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালক চিকিৎসাধীন হৈ থকা একাংশ আঘাতপ্ৰাপ্ত যাত্ৰীৰ মতে তেওঁলোক আইচিউত ভৰ্তি হৈ আছে । কিন্তু এই পৰ্যন্ত শিশুটিৰ পৰিয়ালৰ প্ৰকৃত পৰিচয় নিশ্চিত হোৱা নাই ।
বৰ্তমান অসামৰিক চিকিৎসালয়খনতে চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছৰ তত্ত্বাৱধানত শিশুটিৰ চিকিৎসা অব্যাহত আছে । ইফালে, শিশুটিৰ পিতৃ-মাতৃ দুৰ্ঘটনাত নিহত হোৱা বুলি আশংকা কৰা হৈছে যদিও তেওঁলোকৰ পৰিচয় এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই । শিশুটিৰ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্য বা আত্মীয়-স্বজনৰ সন্ধান লাভৰ বাবে প্ৰশাসনে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে । শিশুটিৰ পৰিচয় নিশ্চিত কৰিব নোৱাৰিলে পৰৱৰ্তী সময়ত শিশু কল্যাণ সমিতিৰ জৰিয়তে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও জানিব পৰা গৈছে ।
এটি কণমানি শিশুৰ জীৱনৰ এনে কৰুণ পৰিস্থিতিয়ে সকলোৰে হৃদয় স্পৰ্শ কৰিছে । পিতৃ-মাতৃৰ সান্নিধ্যৰ পৰা হঠাতে আঁতৰি আহি অচিনাকি পৰিৱেশত চিকিৎসালয়ৰ বিচনাত সময় কটাবলগীয়া হোৱা শিশুটিৰ পৰিয়ালৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰাটো এতিয়া অতি জৰুৰী হৈ পৰিছে । বৰ্তমান শিশুটি সুস্থ অৱস্থাত আছে । কোনো লোকে যদি শিশুটিৰ পৰিচয় লাভ কৰে তেন্তে শ্বহীদ কমলা মিৰি মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয় তথা বোকাখাত মহকুমা প্ৰশাসনৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।