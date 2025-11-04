প্ৰাণৰ শিল্পীৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত জমা হোৱা লক্ষাধিক গামোচাৰ কি হ'ব ?

ETV Bharat / state

জুবিন গাৰ্গলৈ আগবঢ়োৱা গামোচা সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিব অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানে (ETV Bharat Assam)
Published : November 4, 2025 at 4:43 PM IST

সোণাপুৰ: অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ শেষ শয়নৰ স্থানত নিতৌ শ শ অনুৰাগীয়ে ভিৰ কৰি আজি প্ৰায় দুটা মাহে জনাই আহিছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।

ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা অনুৰাগীয়ে প্ৰাণৰ শিল্পীক কায়িকভাৱে লগ নাপালেও তেওঁৰ শেষ শয়নস্থলীৰ সন্মূখত সভক্তিৰে মূৰ দোৱাই জনাইছে প্ৰণাম ।

জুবিন গাৰ্গলৈ আগবঢ়োৱা গামোচা সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিব অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানে (ETV Bharat Assam)

এনেদৰে দৈনিক জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হোৱা অনুৰাগীয়ে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধা আৰু মৰমেৰে আগবঢ়াইছে তেওঁৰ বহু প্ৰিয় সামগ্ৰী । এনে সামগ্ৰীৰ ভিতৰত পিতলৰ বৃহৎ বৃহৎ বন্তি, কিতাপ, ফুটবল, বাঁহী, গীতাৰ, শিল্পীৰ বিভিন্ন ভংগীমাত উঠা ফটো, টুপী, খাৰু, ঘড়ী, চেইন, পোচাক ইত্যাদিৰে ভৰি পৰিছে প্ৰাণৰ শিল্পীৰ শেষ শয়নৰ স্থান ।

Organizers will be able to preserve the Gamucha presented to Zubeen Garg by his fans
জুবিন ক্ষেত্ৰত এগৰাকী অনুৰাগী (ETV Bharat Assam)
Organizers will be able to preserve the Gamucha presented to Zubeen Garg by his fans
ভিন্নজনে জুবিন ক্ষেত্ৰত প্ৰদান কৰিছে গামোচা (ETV Bharat Assam)

অসমীয়া সংস্কৃতি আৰু সন্মানৰ প্ৰতীক গামোচা । জুবিনক্ষেত্ৰলৈ দৈনিক শ্ৰদ্ধা-ভক্তি জনোৱা অনুৰাগীয়ে মৰমতে আগবঢ়োৱা গামোচাই চুইছে এতিয়া লাখৰ ঘৰত । যি হয়তো হ'ব পাৰে অন্য এক অভিলেখ ।

থ'বলৈ ঠাই নোহোৱা লক্ষাধিক গামোচা এতিয়া কি কৰা হ'ব এই সম্পৰ্কত সংবাদ মাধ্যমক ডিমৰীয়া সমজিলা আয়ুক্ত বিশ্বজিৎ শইকীয়াই জনালে ।

Organizers will be able to preserve the Gamucha presented to Zubeen Garg by his fans
জুবিন ক্ষেত্ৰত গোট খোৱা গামোচাৰ পাহাৰ (ETV Bharat Assam)

সমজিলাৰ আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালৰ পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত জমা হোৱা গামোচাসমূহ যদি কোনো অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানে স্মৃতি হিচাপে তেওঁলোকৰ ঠাইত সংৰক্ষণ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকক এই গামোচা প্ৰদান কৰা হ'ব । প্ৰথম পৰ্যায়ত দল-সংগঠন, অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানৰ মাজত বিতৰণ কৰা হ'ব এই গামোচা ।"

Organizers will be able to preserve the Gamucha presented to Zubeen Garg by his fans
প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীলৈ এনেদৰেও আগবঢ়াইছে গামোচা (ETV Bharat Assam)
Organizers will be able to preserve the Gamucha presented to Zubeen Garg by his fans
পাহাৰসদৃশ গামোচা অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানক সংগ্ৰহৰ বাবে দিয়াৰ সিদ্ধান্ত (ETV Bharat Assam)

আয়ুক্তগৰাকীয়ে আৰু কয়, "অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানসমূহে চীল-মোহৰ মাৰি কোনো লোকক কৰ্তৃত্ব দিলে তেওঁলোককো গামোচা দিয়া হ'ব । মঙলবাৰে দিনৰ ১০ বজাৰ পৰা ৩ বজালৈ বিতৰণ কৰিবলগীয়া গামোচাসমূহ অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানসমূহে নিজা নিজা স্থানত স্মৃতিৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিব লাগিব ।" এয়া এক ভাল পদেক্ষপ বুলি ক'লে বহু অনুৰাগীয়ে ।

