প্ৰাণৰ শিল্পীৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত জমা হোৱা লক্ষাধিক গামোচাৰ কি হ'ব ?
সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত গামোচাই লৈছে সৰু পাহাৰৰ ৰূপ । অনুষ্ঠান-প্ৰতিস্থানে স্মৃতিৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিব এই গামোচা ।
Published : November 4, 2025 at 4:43 PM IST
সোণাপুৰ: অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ শেষ শয়নৰ স্থানত নিতৌ শ শ অনুৰাগীয়ে ভিৰ কৰি আজি প্ৰায় দুটা মাহে জনাই আহিছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।
ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা অনুৰাগীয়ে প্ৰাণৰ শিল্পীক কায়িকভাৱে লগ নাপালেও তেওঁৰ শেষ শয়নস্থলীৰ সন্মূখত সভক্তিৰে মূৰ দোৱাই জনাইছে প্ৰণাম ।
এনেদৰে দৈনিক জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হোৱা অনুৰাগীয়ে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধা আৰু মৰমেৰে আগবঢ়াইছে তেওঁৰ বহু প্ৰিয় সামগ্ৰী । এনে সামগ্ৰীৰ ভিতৰত পিতলৰ বৃহৎ বৃহৎ বন্তি, কিতাপ, ফুটবল, বাঁহী, গীতাৰ, শিল্পীৰ বিভিন্ন ভংগীমাত উঠা ফটো, টুপী, খাৰু, ঘড়ী, চেইন, পোচাক ইত্যাদিৰে ভৰি পৰিছে প্ৰাণৰ শিল্পীৰ শেষ শয়নৰ স্থান ।
অসমীয়া সংস্কৃতি আৰু সন্মানৰ প্ৰতীক গামোচা । জুবিনক্ষেত্ৰলৈ দৈনিক শ্ৰদ্ধা-ভক্তি জনোৱা অনুৰাগীয়ে মৰমতে আগবঢ়োৱা গামোচাই চুইছে এতিয়া লাখৰ ঘৰত । যি হয়তো হ'ব পাৰে অন্য এক অভিলেখ ।
থ'বলৈ ঠাই নোহোৱা লক্ষাধিক গামোচা এতিয়া কি কৰা হ'ব এই সম্পৰ্কত সংবাদ মাধ্যমক ডিমৰীয়া সমজিলা আয়ুক্ত বিশ্বজিৎ শইকীয়াই জনালে ।
সমজিলাৰ আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালৰ পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত জমা হোৱা গামোচাসমূহ যদি কোনো অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানে স্মৃতি হিচাপে তেওঁলোকৰ ঠাইত সংৰক্ষণ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকক এই গামোচা প্ৰদান কৰা হ'ব । প্ৰথম পৰ্যায়ত দল-সংগঠন, অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানৰ মাজত বিতৰণ কৰা হ'ব এই গামোচা ।"
আয়ুক্তগৰাকীয়ে আৰু কয়, "অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানসমূহে চীল-মোহৰ মাৰি কোনো লোকক কৰ্তৃত্ব দিলে তেওঁলোককো গামোচা দিয়া হ'ব । মঙলবাৰে দিনৰ ১০ বজাৰ পৰা ৩ বজালৈ বিতৰণ কৰিবলগীয়া গামোচাসমূহ অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানসমূহে নিজা নিজা স্থানত স্মৃতিৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিব লাগিব ।" এয়া এক ভাল পদেক্ষপ বুলি ক'লে বহু অনুৰাগীয়ে ।