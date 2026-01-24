ETV Bharat / state

নাথ-যোগী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠনৰ দাবী; সমস্য়া সমাধান নহ'লে নিৰ্বাচনত দিব প্ৰত্য়ুত্তৰ

৪০ হাজাৰৰো বেছি ভোটাৰ আছে নাথ যোগীৰ । উপেক্ষা নকৰিবলৈ চৰকাৰক সকীয়নি ।

Nath Yogi Autonomous Council demand
স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠনৰ দাবী নাথ যোগী সংগঠনৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 24, 2026 at 9:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত ৰাজ্যত শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈছে অসমৰ অন্যতম খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ নাথ যোগী । ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত উপেক্ষিত হৈ আহিছে বুলি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি অসমৰ নাথ যোগীসকলে আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলে ।

শনিবাৰে গুৱাহাটীৰ চচলস্থিত ধৰ্ণাস্থলীত অসম প্ৰাদেশিক যোগী সন্মিলনী, সদৌ অসম নাথ যোগী যুৱ পৰিষদ, অসম প্ৰাদেশিক যোগী মহিলা সন্মিলনী, অসম যোগী পুৰোহিত সন্মিলনী, নাথ সাহিত্য সভা, নাথ যোগী জাতীয় পৰিষদ আৰু সদৌ অসম নাথ যোগী ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত প্ৰায় ডেৰ শতাধিক নাথ যোগীয়ে তেওঁলোকৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাসমূহ সমাধানৰ দাবীত আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।

স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠনৰ দাবী নাথ যোগী সংগঠনৰ (ETV Bharat Assam)

অসমৰ নাথ যোগীসকলৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত নাথ যোগী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠন কৰা আৰু অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ সকলক সংৰক্ষিত শ্ৰেণীৰ অধিকাৰ তথা ভূমিৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

এই সন্দৰ্ভত অসম প্ৰাদেশিক যোগী সন্মিলনীৰ সভাপতি ধীৰেন নাথ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক গুনজিৎ কুমাৰ নাথে কয়, "অসমৰ প্ৰাচীনতম খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ নাথ যোগীসকলৰ ভূমিৰ অধিকাৰ অক্ষুন্ন থাকিব লাগিব । ইতিমধ্যে ১৯৯৮ চনত অসমৰ নাথ যোগীসকলক অসম চৰকাৰে সংৰক্ষিত শ্ৰেণীৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে; কিন্তু যিখন অধিসূচনাৰ যোগেদি এই মৰ্যাদা প্ৰদান কৰি থৈছিলে, সেই অধিসূচনাখনৰ কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে বহু জিলাৰ আয়ুক্তই মানি ল'ব নিবিচাৰে । গতিকে আমি এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছো সেই অধিসূচনাখন অতি সোনকালে সংশোধন কৰি পূৰ্ণাংগ ৰূপত এনেধৰণৰ ক্ষমতা দিয়ক যাৰ জৰিয়তে অসমৰ ভূমিত বসবাস কৰি নাথ যোগীসকলৰ নিজৰ ভূমি নিজৰ অধিকাৰত থাকে। ইয়াক যাতে কোনেও কাঢ়ি ল'ব নোৱাৰে ।"

Nath Yogi Autonomous Council demand
স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠনৰ দাবী নাথ যোগী সংগঠনৰ (ETV Bharat Assam)

নেতাদ্বয়ে পুনৰ কয়, "অসমৰ নাথ যোগীসকল ৰাজনৈতিকভাৱে এটা উপেক্ষিত জনগোষ্ঠী । ভাৰতাৰ পিচত আজিলৈকে মাত্ৰ আমাৰ ৭ গৰাকী বিধায়ক অসম বিধানসভালৈ নির্বাচিত হৈছে । আমি বিচাৰিছো অসমৰ নাথ যোগীসকলে নিজৰ মানুহখিনিক নিজে আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে এখন উপগ্ৰহীয় ভিত্তিত এখন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ লাগে । যিখন পৰিষদৰ দাবী আমি ২০১২ চনৰ পৰা কৰি আহিছো । সেই দাবী শক্তিশালী হৈ আহিছে । যোৱা ২৫ ডিচেম্বৰৰ পৰা অহৰহ নাথ যোগীসকলে আন্দোলনৰ পথত ভৰি দিছে । ই চলি থাকিব । অসম চৰকাৰে যদি আমাৰ দাবীসমূহ মানি নলয় আৰু আলোচনালৈ নামাতে তেন্তে জ্বলিয়েই থাকিব ।"

"২০২৬ৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন হ'বলৈ গৈ আছে । সেই নিৰ্বাচনত অসমৰ কেইবাটাও এনেকুৱা সমষ্টি আছে । সেই সমষ্টিত নাথ যোগীসকলে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা লৈ আছে । আমাৰ ৪০ হাজাৰৰো বেছি ভোটাৰ আছে । সেই সমষ্টিত নাথ যোগী প্ৰাৰ্থীৰ বাবে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে বিশেষকৈ বিজেপি দলে সংৰক্ষিত কৰিব লাগে । অহা বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত যাতে নাথ যোগীসকলৰ বিধায়ক শূণ্য নহয় ।" তেওঁলোকে এইদৰে কয় ।

লগতে পঢ়ক:নলবাৰীত উৰুকাত অ'বি বি শিক্ষকৰ ২৪ ঘণ্টীয়া অনশন

বিহুৰ দিনাও ১০৮ মৃত্যুঞ্জয় কৰ্মচাৰী সন্থাৰ অনশন চলিয়ে থাকিল

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
NATH YOGI PROTEST IN GUWAHATI
ASSAM NATH YOGI STUDENTS UNION
প্ৰাদেশিক যোগী সন্মিলনী
NATH YOGI AUTONOMOUS COUNCIL DEMAND

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.