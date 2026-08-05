জৈৱিক চাবোনেৰে গা ধুৱাই বানাক্ৰান্তৰ ছালৰ যতন লোৱাৰ প্ৰয়াস এগৰাকী উদ্যমী মহিলাৰ

জৈৱিক চাবোনেৰে গা ধুৱাই বানাক্ৰান্তৰ ছালৰ যতন লোৱাৰ প্ৰয়াস এগৰাকী উদ্যমী মহিলাৰ
বানপীড়িত ১০০ পৰিয়ালৰ মাজত বিতৰণৰ বাবে প্ৰস্তুত জৈৱিক চাবোন । লগতে থাকিব প্ৰাথমিক চিকিৎসা সামগ্ৰীৰে এটা 'ফাৰ্ষ্ট এইড কিট' । ববিতা বড়াৰ বিশেষ পদক্ষেপ ।
Published : August 5, 2026 at 2:12 PM IST
কুলগীতা সাউদ
গুৱাহাটী : উজনি অসমৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ ফলত বিপৰ্যস্ত হৈ পৰিছে হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়ালৰ জীৱন-জীৱিকা । এই দুৰ্যোগৰ কঠিন মুহূৰ্তত বানপীড়িত লোকসকলক সহায় কৰিবলৈ যিয়ে যেনেকৈ পাৰিছে তেনেদৰে আগবাঢ়ি আহিছে ।
সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে দেশ তথা বিদেশৰো সামাজিক সংগঠন আৰু ব্যক্তিবিশেষে বানপীড়িত ৰাইজক সহায় কৰাৰ বাবে হাত উজান দিছে । বহু দল-সংগঠন, ব্যক্তিবিশেষে খাদ্য, খোৱাপানী, কাপোৰ, ঔষধ, শিশুখাদ্য, বাচন-বৰ্তন আদিৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । কিছুমানে আকৌ অস্থায়ীভাৱে হ'লেও মূৰৰ ওপৰত এখন চালিৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে ।
আনহাতে, বহু স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন, সামাজিক সংস্থা, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, শিক্ষানুষ্ঠান, যুৱক-যুৱতী আৰু সাধাৰণ নাগৰিকেও নিজ নিজ সামৰ্থ্য অনুসৰি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে । কেৱল বৃহৎ সংগঠনেই নহয়, বহু সাধাৰণ মানুহেও নিজৰ দৈনিক উপাৰ্জনৰ পৰা এটকা-দুটকাকৈ ৰখা সাঁচতীয়া ধনৰ গাঁঠি খুলি তাৰ পৰা সামান্য হ'লেও সহায় আগবঢ়াই বানপীড়িত লোকসকলৰ দুখ-কষ্ট লাঘৱ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে ।
ইয়াৰ মাজতে গুৱাহাটীৰ এগৰাকী মহিলাই গ্ৰহণ কৰিছে এক বিশেষ পদক্ষেপ । যিহেতু বান পৰৱৰ্তী সময়ত বিভিন্ন ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটে, তাৰ বাবে চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰয়োজনীয় ঔষধ-পাতি আৰু চিকিৎসা সেৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । সামাজিক সংগঠন তথা ব্যক্তিৰ ফালৰ পৰাও এই ক্ষেত্ৰত যথাসাধ্য সাহায্য আগবঢ়াইছে ।
বানৰ সময়ত বা বানোত্তৰ পৰিৱেশত আন আন ৰোগৰ সমান্তৰালকৈ বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত এক অন্যতম ৰোগ হৈছে চৰ্মৰোগ । এই চৰ্মৰোগৰ পৰা হ'ব পৰা বিপদৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গুৱাহাটীৰ এইগৰাকী মহিলাই গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ পদক্ষেপ । বানপীড়িত ১০০ পৰিয়ালৰ মাজত বিতৰণ কৰাৰ বাবে নিজে প্ৰস্তুত কৰিছে জৈৱিক চাবোন ।
মহানগৰীৰ নুনমাটিৰ ৰাধাগোবিন্দ বৰুৱা নগৰৰ বাসিন্দা ববিতা বড়াই বিগত চাৰি-পাঁচদিনৰ পৰা নিমপাত, হালধি, এলোভেৰা, গাখীৰ আৰু মৌৰে ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰি আহিছে এই জৈৱিক চাবোন ।
এই সন্দৰ্ভত ববিতা বড়া গগৈয়ে কয়, "উজনি অসমক বানে জুৰুলা কৰিছে । আমি আৰ্থিকভাৱে যিমান পাৰোঁ অনুদান আগবঢ়াই আহিছোঁ । ইয়াৰ উপৰি নিজাকৈ কিবা এটা কৰাৰ খুব ইচ্ছা আছিল । মোৰ ঘৰ যিহেতু শিৱসাগৰত, সেয়েহে বানপীড়িত অঞ্চলত কেনেকুৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে সেয়া গম পাই আছোঁ ।"
মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয়, "মানুহবোৰৰ খুব বেমাৰ হৈছে । ছালৰ ৰোগ, জ্বৰ, ডায়েৰিয়া আদি হৈছে । মই যিহেতু স্বাস্থ্য খণ্ডৰ লগত জড়িত, সেয়েহে স্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত কাম কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "কেইবাবছৰ ধৰি জৈৱিক চাবোন প্ৰস্তুত কৰি আহিছোঁ । সেয়ে বানপীড়িত ১০০ পৰিয়ালৰ বাবে ঔষধি গুণসম্পন্ন হালধি, নিমপাত, তুলসী, নেমুৰে চাবোন প্ৰস্তুত কৰাৰ লগতে শিশুৰ বাবে গাখীৰ আৰু মৌৰে চাবোন প্ৰস্তুত কৰিছোঁ । শিশুৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা চাবোনবোৰ আকৰ্ষণীয় আকাৰত বনাইছোঁ, যাতে দেখিলে তেওঁলোকৰ মুখলৈ এটা হাঁহি আহে । কিয়নো মানুহবোৰ মানসিকভাৱে দুৰ্বল হৈ আছে ।"
প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ সামগ্ৰী প্ৰদান কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "মোৰ প্ৰথম লক্ষ্য হৈছে ১০০ টা পৰিয়াল । এই পৰিয়ালকেইটাক চাবোনখিনি দিয়াৰ লগতে মোৰ কেইগৰাকীমান ভাইটি-ভণ্টিয়ে মোক সহায় কৰিছে এটা প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ কিট বনাবলৈ, যিখিনি চিকিৎকৰ পৰামৰ্শ নোলোৱাকৈও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি । তদুপৰি কিছু ঔষধ লৈছোঁ, যিসকলে তাত স্বাস্থ্য শিবিৰ আয়োজন কৰিব তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিম । সামগ্ৰীখিনি লৈ মই শুকুৰবাৰে শিৱসাগৰলৈ ৰাওনা হ'ম ।"
(ভিডিঅ' সাংবাদিক সঞ্জীৱ কুমাৰৰ সহযোগত)