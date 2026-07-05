উৎপাদন আছে কিন্তু বজাৰ-সংৰক্ষণৰ অভাৱ, লোকচানৰ সন্মুখীন ডিমা হাছাওৰ কৃষক
সঠিক বজাৰ আৰু সংৰক্ষণৰ অভাৱত প্ৰতিদিনে নষ্ট হৈছে সাধাৰণ কৃষকৰ ফচল । যাৰ বাবে শীতলীকৰণ ভঁৰাল আৰু উপযুক্ত মঞ্চৰ দাবী জনাইছে ৰাইজে ।
Published : July 5, 2026 at 4:13 PM IST
হাফলং : সম্প্ৰতি সমস্যাত পৰিছে ডিমা হাছাও জিলাৰ সাধাৰণ কৃষকসকল । বিশেষকৈ হাফলঙৰ সমীপৱৰ্তী গাঁওসমূহৰ মহিলা কৃষকসকল সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে । কাৰণ সঠিক বজাৰ আৰু সংৰক্ষণৰ অভাৱত নষ্ট হৈছে তেওঁলোকে বহু কষ্টৰে জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৰা শাক-পাচলি । কৃষকসকলে সতেজ শাক-পাচলি হাফলঙৰ সাপ্তাহিক বজাৰলৈ আনি বিমুখ হ'বলগীয়া হৈছে ।
উৎপাদনৰ শীৰ্ষ সময়ছোৱাত বজাৰত শাক-পাচলিৰ অত্যধিক যোগান হোৱাৰ ফলত মূল্য যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে । ফলস্বৰূপে বহু কৃষকে অতি কম মূল্যতে সামগ্ৰীবোৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে । আনহাতে বিক্ৰী নোহোৱা শাক-পাচলি ঘৰলৈ ওভতাই লৈ যাবলগীয়াও হয় । তেনে পৰিস্থিতিত কেতিয়াবা সেইবোৰ নষ্ট হৈ যায় ।
আচলতে ডিমা হাছাওত উৎপাদিত শাক-পাচলি বিশেষভাৱে সমাদৃত । শাক-পাচলিৰ সতেজতা, উৎকৃষ্টমান আৰু পুষ্টি গুণৰ বাবে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সচেতন গ্ৰাহকৰ মাজত অধিক সমাদৃত হৈ উঠিছে জিলাখনৰ জৈৱিক শাক-পাচলি । কিন্তু উপযুক্ত শীতলীকৰণ ভঁৰাল নথকাৰ ফলত কৃষকসকলে বজাৰৰ অনুকূল পৰিস্থিতিলৈ অপেক্ষা কৰি উৎপাদিত সামগ্ৰী সংৰক্ষণ কৰাৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে ।
ইফালে জিলাখনত জৈৱিক কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলৰ অৱদান বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য । উৎপাদনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বজাৰত বিক্ৰীলৈকে তেওঁলোকৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণে একেদৰে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি শক্তিশালী কৰাৰ লগতে বহু পৰিয়ালৰ উপাৰ্জনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎস হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
স্থানীয় খেতিয়ক আৰু সচেতন মহলৰ মতে হাফলঙত এটা আধুনিক শীতলীকৰণ ভঁৰাল স্থাপন কৰিলে শস্য চপোৱাৰ পিছত হোৱা লোকচান যথেষ্ট হ্ৰাস পাব । খেতিয়কসকলে উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ উচিত মূল্যও পাব আৰু অধিক সংখ্যক মহিলাই জৈৱিক কৃষিৰ সৈতে জড়িত হ'বলৈ উৎসাহিত হ'ব ।
উল্লেখ্য যে ডিমা হাছাওত এটা শীতলীকৰণ ভঁৰাল স্থাপনৰ দাবী দীৰ্ঘদিনীয়া । এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় লোকে কয়, "জিলাখনৰ প্ৰায় ৭৫ শতাংশ লোক ঝুম খেতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল । এই সময়ত শাক-পাচলি যথেষ্ট উৎপাদন হৈছে । কিন্তু কৃষকসকলে এই সকলো পাচলি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে । সেইবোৰ পুনৰ ঘৰলৈ ওভতাই লৈ যাবলগীয়া হয় । কেতিয়াবা সেইবোৰ নষ্ট হয় । এটা শীতলীকৰণ ভঁৰাল নিৰ্মাণ কৰিলে যথেষ্ট সুবিধা হ'ব ।"
একেদৰে ডিমা হাছাও জিলাৰ শাক-পাচলিবোৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক পদক্ষেপ গ্ৰহণৰো তেওঁ দাবী জনাই । এই সন্দৰ্ভত কয়, "পৰ্যটকসকলে ইয়ালৈ আহিলে পাচলি ক্ৰয় কৰি লৈ যায় । জৈৱিকভাৱে কৰাৰ বাবে ইয়াৰ শাক-পাচলি তেওঁলোকে পছন্দ কৰে । শাক-পাচলি যথেষ্ট উৎপাদন হোৱাৰ এই সময়ত যদি কৃষকসকলক চৰকাৰে এখন মঞ্চ দিয়ে তেতিয়া তেওঁলোক উপকৃত হ'লহেঁতেন । যদিও স্থানীয় কৃষক বা ব্যৱসায়ীৰ পৰা শাক-পাচলি ক্ৰয় কৰি বাহিৰলৈ পঠিয়াব পৰা যায় তেতিয়া স্থানীয় কৃষক আৰু ব্যৱসায়ী উপকৃত হোৱাৰ লগতে বাহিৰৰ লোকে স্বাস্থ্যসন্মত শাক-পাচলি খাব পাৰিব ।"
অতি শীঘ্ৰে এই দিশত ফলপ্ৰসূ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি প্ৰয়োজনীয় আন্তঃগাঁথনি গঢ়ি তুলিবলৈ স্থানীয় লোকসকলে দাবী জনাইছে । এনে ব্যৱস্থাই জিলাখনৰ জৈৱিক কৃষিখণ্ডক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে স্থানীয় কৃষকসকলৰ আৰ্থ-সামাজিক অৱস্থাৰ উন্নয়নত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰিব বুলিও তেওঁলোকে আশা কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : ৰঙাপাৰাৰ বৰজুলি বনৰীয়া ধান সংৰক্ষিত এলেকালৈ 'জৈৱ বৈচিত্ৰ্য ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ'ৰ স্বীকৃতি