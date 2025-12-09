কমলাৰ বাবে বিখ্যাত এখন গাঁৱত আজি কৃষকৰ হতাশা
চৰাইৰ আত্মহত্যাৰ পৰিঘটনাৰে সমৃদ্ধ গাঁওখন এসময়ত বিখ্য়াত আছিল কমলা টেঙাৰ লগতে আনাৰসৰ বাবে । পিচে আজি....
Published : December 9, 2025 at 12:56 PM IST
হাফলং: উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ ৰাজ্য অসমৰ অনুপম সৌন্দৰ্যৰ ভঁৰাল ডিমা হাছাও জিলা ৷ এই পাহাৰীয়া জিলাখনৰ জাতিংগাত চৰাইৰ আত্মহত্যাৰ পৰিঘটনাৰ বহুল প্ৰচাৰে সমগ্ৰ বিশ্বৰেই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল ৷ এই অঞ্চলটো আন এক কাৰণতো বিখ্য়াত আছিল । পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ লগতে সোৱাদযুক্ত কমলা টেঙাৰ বাবেও আছিল বিখ্য়াত । দেখিলেই সকলোৱে ক'ব পাৰিছিল এয়া ডিমা হাছাওৰ বিখ্য়াত গাঁওখনৰ কমলা টেঙা বুলি । এতিয়া আৰু সেই গৌৰৱ নাই ।
এসময়ত এই গাঁওখন কমলা আৰু আনাৰস খেতিৰ বাবে পৰিচিত আছিল । লাহে লাহে বিভিন্ন কাৰণত দুয়োবিধ ফলৰেই উৎপাদন হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিলে । তথাপি জিলাখনৰ মাজেদি পাৰ হৈ যোৱা বাটৰুৱাই নয়ন জুৰাই পাহাৰৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্যৰ লগতে গছত ওলমি থকা কমলা টেঙা চায় । এতিয়া খেতিয়কসকলে কমলা খেতি কৰি লোকচানৰ সন্মুখীন হোৱা বাবে অন্য় খেতিৰ প্ৰতিহে আগ্ৰহান্বিত হৈছে ।
কি কাৰণে এনে হৈছে সেই বিষয়ে জানিব বিচৰাত এগৰাকী কৃষকে জানিবলৈ দিয়ে যে এতিয়া আৰু আগৰ দৰে জাতিংগাত কমলা উৎপাদন নোহোৱাৰ মূল কাৰণ হৈছে কমলা গছত পোকৰ আক্ৰমণ । তেওঁ কয়, "এতিয়া কমলা খেতি কৰাৰ পিছত দুই-তিনি বছৰ কমলা উৎপাদন হয় । ইয়াৰ পিছত কমলাৰ খেতি নষ্ট কৰে পোকে ।" খেতিয়কজনে আৰু কয় যে তেওঁৰ পিতৃ থকাৰ সময়তে তেওঁলোকৰ কমলা বাগানত গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে কমলা উৎপাদন হৈছিল । এই কমলা শিলচৰ আৰু কৰিমগঞ্জলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল । তেতিয়া লাভো হৈছিল ।
তেওঁ কয়, "এতিয়া তেনে ধৰণৰ উপাৰ্জন নহয় । এতিয়া যিখিনি কমলা উৎপাদন হয় সেয়া তেওঁলোকে নিজে খোৱাৰ বাবেই পৰ্যাপ্ত নহয় । এতিয়া যিমান কমলা উৎপাদন হয় সেয়া স্থানীয় বজাৰত বিক্ৰী কৰা হয় । কিয়নো দুই-তিনি বছৰ কমলা উৎপাদন হোৱাৰ পিছত পোকৰ কাৰণে কমলা গছৰ পৰা পৰি নষ্ট হয় । যাৰ বাবে ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে ।" এতিয়া তেওঁ কমলা খেতিতকৈ পৰিয়ালৰ ভৰণ-পোষণৰ বাবে আনাৰস, পাণ, আদা আৰু হালধিৰ খেতি কৰিব লগা হৈছে । কৃষকগৰাকীয়ে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কয়, "কমলা খেতি কৰি আমি যেনেদৰে ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছো, তাৰ পিছতো চৰকাৰে আমাক কোনো সহায় কৰা নাই । পোকৰ প্ৰকোপৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ কৃষি বিভাগৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ঔষধ আদি পোৱা নাই ।"
উল্লেখ্য় যে এসময়ত জাতিংগাত উৎপাদন হোৱা কমলা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানলৈ ৰপ্তানি কৰা হৈছিল । জাতিংগাৰ পৰা কমলা বাহিৰলৈ ৰপ্তানি কৰি খেতিয়কসকল লাভাৱান্বিত হৈছিল । আজি এই খেতিয়কসকল বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে । এতিয়া জাতিংগাত কমলা আগৰ দৰে উৎপাদন নোহোৱা বাবে কৃষকসকলে আনাৰস,পাণৰ খেতি কৰি পৰিয়াল চলাই যাবলৈ বাধ্য হৈছে । জাতিংগাত কৃষকসকলে জৈৱিকভাৱে কমলা খেতি কৰে যদিও চৰকাৰৰ পৰা কোনোধৰণৰ সাহাৰ্য লাভ নকৰা, সঠিক বিপণন আৰু শীতল ভঁৰালৰ অভাৱৰ বাবে আজি এই খেতি কৰিবলৈ এৰি দিছে ।