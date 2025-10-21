ETV Bharat / state

অতিৰিক্ত পাঁচ হাজাৰ গৃহৰক্ষীক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা, ২০২৬ দিব প্ৰত্যুত্তৰ

চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে হুংকাৰ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত গৃহৰক্ষী সন্থা আৰু সদৌ অসম গৃহৰক্ষী স্বেচ্ছাসেৱক কল্যান সমিতিৰ । ২০২৬ ৰ নিৰ্বাচনত দিব প্ৰত্যুত্তৰ ।

Opposition to the decision to train an additional 5000 home guards in Assam
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 21, 2025 at 6:05 PM IST

নগাঁও: মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ কাৰ্যকালৰ অন্তিম সময়ত চৰকাৰৰখনৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিছে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত গৃহৰক্ষী সন্থা আৰু সদৌ অসম গৃহৰক্ষী স্বেচ্ছাসেৱক কল্যাণ সমিতি । ৰাজ্যত মুঠ ২৬ হাজাৰ গৃহৰক্ষী আছে যদিও একে সময়ত মাত্ৰ ১৬ হাজাৰ গৃহৰক্ষী কৰ্তব্যত নিয়োজিত হৈ থকাৰ বিপৰীতে আন দহ হাজাৰ গৃহৰক্ষী বছৰৰটোৰ ছমাহে কৰ্মহীন হৈ থাকিবলগীয়া হোৱা বুলি দাবী কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হৈ পৰে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত গৃহৰক্ষী সন্থা ।

২৬ হাজাৰ গৃহৰক্ষীয়ে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত ছমাহ ১৬ হাজাৰ গৃহৰক্ষীয়ে নিযুক্তি লাভ কৰাৰ বিপৰীতে আন দহ হাজাৰ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত গৃহৰক্ষীক দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হয় বুলি উল্লেখ কৰে গৃহৰক্ষী সন্থাৰ প্ৰতিনিধিয়ে । এনে অৱস্থাত চৰকাৰে পুনৰ অতিৰিক্ত পাঁচ হাজাৰ লোকক গৃহৰক্ষীৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰি চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে গৃহৰক্ষী সন্থাৰ প্ৰতিনিধিয়ে ।

চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰি গৃহৰক্ষী সন্থাৰ এগৰাকী প্ৰতিনিধিয়ে কয়, “আমাৰ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত মুঠ ২৬ হাজাৰ গৃহৰক্ষীৰ দহ হাজাৰ গৃহৰক্ষী বছৰৰ ছমাহ কৰ্মহীন হৈ থকা সময়ত পৰিয়ালত একপ্ৰকাৰ অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় । লোকে ঘৰত দিন হাজিৰা কৰাৰো সুযোগ নাথাকে । এবাৰ ইউনিফৰ্ম পৰিধান কৰাৰ পাছত যিকোনো কাম কৰিব নোৱাৰাও হৈ পৰো । বছৰৰ ছমাহ দহ হাজাৰ গৃহৰক্ষী কৰ্মহীন হৈ পৰাৰ এনে অৱস্থাত অতিৰিক্ত পাঁচ হাজাৰ গৃহৰক্ষীক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ কোনো যুক্তি নাই । চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ নকৰিলে আমি ২৬ হাজাৰ গৃহৰক্ষীৰ পৰিয়াল ৰাজপথলৈ ওলাই আহি তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিম ।”

নতুনকৈ পাঁচ হাজাৰ গৃহৰক্ষীৰ প্ৰশিক্ষণৰ সিদ্ধান্ত বাতিল কৰি ২৬ হাজাৰ গৃহৰক্ষীক নিয়মীয়াকৰনৰো দাবী উত্থাপন কৰে গৃহৰক্ষী সন্থাই । ২৬ হাজাৰ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত গৃহৰক্ষীৰ চিন্তা নকৰিলে আগন্তক ২০২৬ ৰ নিৰ্বাচনত ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰি ২০২৬ ত চৰকাৰে শূন্য পাব বুলিও মন্তব্য কৰে গৃহৰক্ষী সন্থাৰ প্ৰতিনিধিয়ে । জনজাতিকৰণৰ দাবীত উজনি অসমত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকাৰ সময়ত চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে গৃহৰক্ষী সন্থাই ।

