প্ৰধানমন্ত্রীৰ অসম ভ্ৰমণত উপেক্ষিত জুবিন গাৰ্গ ! মোদীক বিৰোধীৰ ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা

প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দুদিনীয়া অসম ভ্ৰমণত এবাৰো নাম নল’লে অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ ৷ ক্ষোভিত বিৰোধী ৷

Opposition criticized PM Modi
প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী দুদিনীয়া অসম ভ্ৰমণ (@himantabiswa X)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 21, 2025 at 7:59 PM IST

Updated : December 21, 2025 at 8:32 PM IST

গুৱাহাটী : কেইবাটাও কাৰ্যসূচীলৈ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে শনিবাৰে অসমলৈ অহা প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী দেওবাৰে উভতি যায় । কিন্তু এই ভ্ৰমণকালত প্ৰধানমন্ত্রীয়ে এবাৰো অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ নাম উচ্ছাৰণ নকৰাকলৈ সৰৱ হৈ পৰিছে বিৰোধী ।

উল্লেখ্য যে, শনিবাৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ প্ৰধানমন্ত্রীয়ে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ নতুন টাৰ্মিনেল ভৱন উদ্বোধন কৰে । লগতে প্ৰধানমন্ত্রীয়ে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ বিশাল প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰি বিশাল জনসভাত অংশ লয় । কিন্তু তাতো এবাৰলৈও নাম নল’লে জুবিন গাৰ্গৰ ৷

আনকি দেওবাৰে পুৱা বুঢ়ালুইতৰ বুকুত 'পৰীক্ষা পে চৰ্চা' কাৰ্যসূচীত অংশ লয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ।

চৰাইদেউ জাহাজত নৌকা বিহাৰ কৰি ৰাজ্যৰ ২৫ শিক্ষাৰ্থীৰে মত-বিনিময় কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে । তাৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্রীয়ে গুৱাহাটীৰ পশ্চিম বৰাগাঁৱত 'শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্ৰ' পৰিদৰ্শন কৰি ৮৬০ গৰাকী বীৰ শ্বহীদৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই শ্বহীদ বেদীত পুষ্পাঞ্জলি তর্পণ কৰে । স্মাৰক ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অসম আন্দোলনৰ জাতীয় শ্বহীদলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ।

তাৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্রীয়ে নামৰূপত সাৰ কাৰখানাৰ নতুন গোট অসম ভেলি ফাৰ্টিলাইজাৰ কেমিকেল কোম্পানীৰ শিলান্যাস কৰি বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰে । নামৰূপৰ কাৰ্যসূচী সামৰি প্ৰধানমন্ত্রী উভতি যায় ।

এই ভ্ৰমণৰ প্ৰতিটো কাৰ্যসূচী সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট কৰি গ’ল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ কিন্তু এই দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰ কোনো এটা কাৰ্যসূচীতে প্ৰধানমন্ত্রীয়ে অসমবাসীৰ আপোনৰো আপোন শিল্পী জুবিন গাৰ্গক স্মৰণ নকৰিলে ৷ আনকি জুবিন সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্টও নকৰিলে মোদীয়ে ৷ যাক লৈ সৰৱ হৈ পৰিছে বিৰোধী ।

এই সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্যমত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে । ৰাহুল গান্ধী জুবিন গাৰ্গৰ কাহিলিপাৰাৰ ঘৰলৈ গৈ পিতৃক সাক্ষাৎ কৰাৰ এখন ফটো আপলোড কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "সম্প্ৰতি অসম ভ্ৰমণৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যোৱা দুদিন ধৰি অসমত কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু অসমবাসী ৰাইজক সম্বোধন কৰিছে । কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এবাৰলৈও অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু তথা প্ৰাণৰ শিল্পী প্ৰয়াত জুবিন গাৰ্গ সম্পৰ্কে এটা শব্দও উচ্চাৰণ নকৰিলে ।’’

গগৈয়ে কয়, ‘‘তাৰোপৰি, জুবিন দাৰ পৰিয়ালবৰ্গকো সাক্ষাৎ নকৰিলে আৰু জুবিন দাৰ সমাধিক্ষেত্ৰলৈ যাবলৈও সময় উলিয়াব নোৱাৰিলে । ই সঁচাকৈয়ে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু দুখজনক । অসমীয়াৰ হৃদয়ত যি স্থান জুবিন দাই দখল কৰি আছে, সেইগৰাকী প্ৰাণৰ শিল্পীক এনেদৰে উপেক্ষা কৰাটো কেৱল এজন প্ৰয়াত শিল্পী বা ব্যক্তিক নহয়, সমগ্ৰ অসমবাসীকেই কৰা অপমানৰ সমান । প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এই উদাসীনতা আৰু অৱহেলাক আমি গৰিহণা দিছো ।"

তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ল যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কোনে জুবিন গাৰ্গৰ নাম নল'বলৈ পৰামৰ্শ দিলে ? কোনে ভাষণ প্ৰস্তুত কৰি পঠিয়াইছিল ? নে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীক দিহা-পৰামৰ্শ দিলে যে জুবিন গাৰ্গৰ নাম ল'ব নালাগে ? ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ নেতা তথা লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে অসমলৈ আহি জুবিন দাৰ সমাধিক্ষেত্ৰলৈ গৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গকো সাক্ষাৎ কৰিছিল আৰু ন্যায়ৰ দাবী কৰিছিল ।’’

গগৈয়ে কয়, ‘‘কংগ্ৰেছ সংসদীয় দলৰ সভানেত্ৰী ছোনীয়া গান্ধীয়েও গৰিমা গাৰ্গলৈ প্ৰত্ৰযোগে নিজৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছিল । আমি প্ৰতিজন অসমবাসীয়ে জুবিন দাৰ বাবে ন্যায় আৰু জুবিন দাক "ভাৰতৰত্ন"ৰে সৰ্বোচ্চ সন্মান প্ৰদান কৰাতো বিচাৰো । তেনেস্থলত এনেধৰণৰ অৱহেলা আৰু উদাসীনতা আমাৰ বাবে কোনোপধ্যেই গ্ৰহণীয় নহয় ।"

আনহাতে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, "জাতিৰ মহানায়ক ‘ঈশ্বৰপুত্ৰ’ জুবিন গাৰ্গ দেৱৰ মহাপ্ৰয়াণৰ পাছত অসমলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছিল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ৷ তেখেতে ভাষণত আমাৰ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক স্মৰণ কৰিব বুলি আন্তৰিকতাৰে আশা কৰিছিলো ৷ কিন্তু নকৰিলে৷ আমি মনত বেজাৰ পাইছো । জুবিন জ্বলন্ত জুই, চল-বল-কৌশলেৰে যিমানে সেই মহান ব্যক্তিত্বক নিষ্প্ৰভ কৰিবলৈ চাব সিমানেই বেছিকৈ উজলি উঠিব ।"

লগতে এক বিবৃতিযোগে দলটোৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ ভূঞাই কয়, ‘‘জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰথম অসম ভ্ৰমণ আছিল এয়া । কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ অসম ভ্ৰমণ অসমৰ বাবে গৌৰৱৰ নহয়, বৰঞ্চ গভীৰ লাজ আৰু বেদনাৰ কাৰণ হৈ ৰ’ল । কোটি কোটি অসমীয়াৰ হৃদস্পন্দন, জাতিৰ মহানায়ক, জাতীয় স্বাভিমান জুবিন গাৰ্গৰ নামটো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুখত এবাৰলৈও শুনা নগ’ল । জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নাছিল কোনো শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, নাছিল কোনো স্মৰণ, নাছিল কোনো মানৱীয় আনুভূতিক প্ৰকাশ । এয়া কেৱল উপেক্ষাই নহয় - এয়া অসমৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতি স্পষ্ট অৱমাননা ।"

তেওঁলোকে লগতে কয়, "জুবিন গাৰ্গ কেৱল এগৰাকী মহান শিল্পীয়েই নাছিল - তেখেত আছিল অসমৰ স্বাভিমান, ভাষা-সংস্কৃতি আৰু শক্তিশালী জীৱন দৰ্শনৰ যুগ-প্ৰতিনিধি । ৰাজনৈতিক মতাদৰ্শৰ ঊৰ্ধ্বত থকা এনে এক জনপ্ৰিয়, জনতাৰ হৃদয়ত বাস কৰা মহানায়কৰ প্ৰতি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ চৰম উপেক্ষাই অসমৰ অনুভূতিক আঘাত কৰিছে । আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ধিক্কাৰ দিছো ৷ জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বাবে ৯৫ দিনধৰি জাতিটো সাৰে আছে ৷ এনে সময়ত জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ অৱহেলামূলক দৃষ্টিভংগী গৰিহণাযোগ্য ৷’’

সেইদৰে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈয়ে এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিল, বিমান বন্দৰ আদানীক দিলে, ছহিদ স্মৰণ কৰিলে, বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ সৈতে নিৰ্বাচনৰ কথা পাতিল, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৈতে পৰীক্ষা পে চৰ্চা কৰিল । কিন্তু অসমবাসীৰ মৰমৰ জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ যাবলৈ সময় নাপালে !"

তেওঁ লগতে কয়, "আচৰিত । জুবিনদাৰ মৃত‍্যুৰ পাছত প্ৰথমবাৰ অসমলৈ আহি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই এবাৰলৈও জুবিন গাৰ্গৰ নাম নল’লে । কিয় ? সকলোৱে মন্তব‍্য কৰিব ।"

আনহাতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ভূপেন বৰাই নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত কয়, "প্ৰিয় ৰাইজ, আমাৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গ কিয় প্ৰধানমন্ত্রীৰ গুৱাহাটী আৰু নামৰূপৰ ভাষণত নিৰুদ্দেশ ? ইচ্ছাকৃতভাৱে আছিল নে ভুলবসত ? আপোনাৰ চিন্তা শ্বেয়াৰ কৰক । জয় আই অসম ।"

December 21, 2025

