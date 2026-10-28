ETV Bharat / state

আমিনগাঁৱত জব্দ ৩ কোটি টকাৰ আফিং, সীমান্তত ধৰা পৰিল ১৫ গৰাকী অনুপ্ৰৱেশকাৰী

অসমত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি ১৫ গৰাকী অনুপ্ৰৱেশকাৰীক বিতাড়ন কৰাৰ লগতে আমিনগাঁৱত এছটিএফে অভিযান চলাই ৩ কোটি টকা মূল্যৰ আফিং জব্দ কৰে ।

15 Illegal Immigrants Pushed Back, Opium Worth ₹3 Crore Seized in Aminogaon
১৫ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক বিতাৰণ, ৩ কোটি টকা মূল্যৰ আফিং জব্দ (@himantabiswa)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 28, 2026 at 11:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ৰাজ্যত অনুপ্ৰৱেশকাৰী আৰু নিচাজাতীয় সামগ্ৰী সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰৰ আপোচবিহীন নীতি অব্যাহত আছে । সামাজিক মাধ্যমতো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এনে কাৰ্যসমূহৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপসমূহৰ বিষয়ে ৰাইজক সদৰী কৰি আহিছে । চলি থকা এই অভিযানৰ মাজতে বুধবাৰৰ দিনটোত ১৫ টাকৈ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক বিতাড়ন কৰা আৰু প্ৰায় ৩ কোটি টকা মূল্যৰ আফিং জব্দ কৰাৰ খবৰে ৰাজ্যবাসীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত প্ৰকাশ কৰে যে অসমৰ সুৰক্ষাৰ দিশত কোনোধৰণৰ আপোচ কৰা নহ'ব । সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনী আৰু অসম আৰক্ষী প্ৰতি মুহূৰ্তত এনে অবৈধ কাৰ্য-কলাপৰ বিৰুদ্ধে সষ্টম থকা বুলি তেওঁ এক্সযোগে সদৰী কৰে ।

তেওঁ নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত লিখে, "অসমৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনোধৰণৰ আপোচ কৰা নহ'ব । এনে এক সমন্বিত অভিযানৰ অংশ হিচাপে সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনী, অসম আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত ১৫ গৰাকী অনুপ্ৰৱেশকাৰীক চিনাক্ত কৰি তেওঁলোকক বিতাড়ন কৰা হয় । আমি অসমৰ ভালৰ বাবে কাম কৰিবলৈ আৰু দেশৰ আইন মানি চলিবলৈ দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ।"

আমিনগাঁৱত আফিং জব্দ

ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ এক্স হেণ্ডেলত প্ৰকাশ পোৱা এক তথ্য অনুসৰি এছটিএফৰ অভিযানত এখন বাহনত অভিযান চলাই গোপনে কঢ়িয়াই অনা ২০.৪৩২ কিঃগ্ৰাঃ আফিং জব্দ কৰা হয় । জব্দকৃত আফিংখিনিৰ মূল্য প্ৰায় ৩ কোটি হ'ব বুলি সদৰী কৰে । আফিংখিনি জব্দ কৰাৰ লগতে বাহনখনৰ চালকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ।

মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ এক্স হেণ্ডেলত লিখে এইদৰে, "এছটিএফৰ ডাঙৰ অভিযানৰ অংশস্বৰূপে আমিনগাঁৱত এখন বাহনত অভিযান চলাই, বাহনখনৰ স্পেয়াৰ টায়াৰৰ পৰা ২০.৪৩২ কিঃগ্ৰাঃ আফিং জব্দ কৰা হয় । যাৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় ৩ কোটি । ইতিমধ্যে বাহনখনৰ চালকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি প্ৰয়োজনীয় আইনী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।"

লগতে পঢ়ক: আপোচ কৰা নহ’ব, এইখন নতুন অসম : বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী

দুটাকৈ অভিযানত ধৰা পৰিল ১৩ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ : মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী

TAGGED:

ASSAM ANTI DRUG OPERATION
AMINGAON OPIUM SEIZURE
অনুপ্ৰৱেশকাৰীক বিতাড়ন
আমিনগাঁৱত আফিং জব্দ
নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.