আমিনগাঁৱত জব্দ ৩ কোটি টকাৰ আফিং, সীমান্তত ধৰা পৰিল ১৫ গৰাকী অনুপ্ৰৱেশকাৰী
অসমত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি ১৫ গৰাকী অনুপ্ৰৱেশকাৰীক বিতাড়ন কৰাৰ লগতে আমিনগাঁৱত এছটিএফে অভিযান চলাই ৩ কোটি টকা মূল্যৰ আফিং জব্দ কৰে ।
Published : October 28, 2026 at 11:03 PM IST
গুৱাহাটী: ৰাজ্যত অনুপ্ৰৱেশকাৰী আৰু নিচাজাতীয় সামগ্ৰী সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰৰ আপোচবিহীন নীতি অব্যাহত আছে । সামাজিক মাধ্যমতো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এনে কাৰ্যসমূহৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপসমূহৰ বিষয়ে ৰাইজক সদৰী কৰি আহিছে । চলি থকা এই অভিযানৰ মাজতে বুধবাৰৰ দিনটোত ১৫ টাকৈ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক বিতাড়ন কৰা আৰু প্ৰায় ৩ কোটি টকা মূল্যৰ আফিং জব্দ কৰাৰ খবৰে ৰাজ্যবাসীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত প্ৰকাশ কৰে যে অসমৰ সুৰক্ষাৰ দিশত কোনোধৰণৰ আপোচ কৰা নহ'ব । সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনী আৰু অসম আৰক্ষী প্ৰতি মুহূৰ্তত এনে অবৈধ কাৰ্য-কলাপৰ বিৰুদ্ধে সষ্টম থকা বুলি তেওঁ এক্সযোগে সদৰী কৰে ।
Assam’s security is non-negotiable. In a coordinated operation with @BSF_India, @assampolice identified and expelled 15 illegal infiltrators from India. We remain steadfast in safeguarding Assam’s interests and upholding the law of the land. https://t.co/sQ1GIw8RNd— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 28, 2026
তেওঁ নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত লিখে, "অসমৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনোধৰণৰ আপোচ কৰা নহ'ব । এনে এক সমন্বিত অভিযানৰ অংশ হিচাপে সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনী, অসম আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত ১৫ গৰাকী অনুপ্ৰৱেশকাৰীক চিনাক্ত কৰি তেওঁলোকক বিতাড়ন কৰা হয় । আমি অসমৰ ভালৰ বাবে কাম কৰিবলৈ আৰু দেশৰ আইন মানি চলিবলৈ দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ।"
আমিনগাঁৱত আফিং জব্দ
ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ এক্স হেণ্ডেলত প্ৰকাশ পোৱা এক তথ্য অনুসৰি এছটিএফৰ অভিযানত এখন বাহনত অভিযান চলাই গোপনে কঢ়িয়াই অনা ২০.৪৩২ কিঃগ্ৰাঃ আফিং জব্দ কৰা হয় । জব্দকৃত আফিংখিনিৰ মূল্য প্ৰায় ৩ কোটি হ'ব বুলি সদৰী কৰে । আফিংখিনি জব্দ কৰাৰ লগতে বাহনখনৰ চালকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ।
In a major operation, @STFAssam intercepted a vehicle at Amingaon and seized 20.432 kg of opium, concealed inside its spare wheel, with an estimated street value of ₹3 crore. The driver has been apprehended, and necessary legal action is underway. @assampolice #AssamAgainstDrugs— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) October 28, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ এক্স হেণ্ডেলত লিখে এইদৰে, "এছটিএফৰ ডাঙৰ অভিযানৰ অংশস্বৰূপে আমিনগাঁৱত এখন বাহনত অভিযান চলাই, বাহনখনৰ স্পেয়াৰ টায়াৰৰ পৰা ২০.৪৩২ কিঃগ্ৰাঃ আফিং জব্দ কৰা হয় । যাৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় ৩ কোটি । ইতিমধ্যে বাহনখনৰ চালকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি প্ৰয়োজনীয় আইনী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।"