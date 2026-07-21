অপাৰেশ্বন জল ৰাহাত: উজনি অসমত বানাক্ৰান্তৰ কাষত ভাৰতীয় সেনা
ভাৰতীয় সেনাই 'অপাৰেশ্বন জল ৰাহাত' শীৰ্ষক অভিযানত উজনি অসমৰ বিভিন্ন বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত জলবন্দী ৫৭১ জন লোকক উদ্ধাৰ কৰে ।
Published : July 21, 2026 at 5:34 PM IST
তেজপুৰ : অবিৰত বৰষুণৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপনৈসমূহৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত উজনি অসমৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানত প্লাৱিত হৈছে । যাৰ ফলত বহু লোক আৰু পশুধন জলবন্দী হৈ থাকিবলগা হয় ।
বানাক্ৰান্ত লোকক উদ্ধাৰৰ বাবে চৰকাৰ তথা জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা হয় । বেয়াকৈ বানৰ কৱলত পৰা অঞ্চলসমূহৰ পৰা জলবন্দী লোকক উদ্ধাৰৰ বাবে হেলিকপ্টাৰো ব্যৱহাৰ কৰা হয় । আনহাতে, এই উদ্ধাৰ অভিযানত ভাৰতীয় সেনায়ো অংশগ্ৰহণ কৰে ।
‘অপাৰেশ্বন জল ৰাহাত’ৰ অধীনত ভাৰতীয় সেনাই উজনি অসমৰ বিভিন্ন স্থানত উদ্ধাৰ অভিযান চলাই ৫৭১ জন লোকক সফলতাৰে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । বান পৰিস্থিতি জটিল হৈ পৰাৰ লগে লগে ১৯ জুলাইৰ পৰা ভাৰতীয় সেনাৰ স্পীয়াৰ ক'ৰ্পছে বিশেষ বান সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে ।
শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাট জিলাৰ আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহত ৪৫ জন সেনা জোৱানৰ তিনিটা বিশেষ উদ্ধাৰকাৰী দল নিয়োজিত কৰা হয় ।
অসম চৰকাৰ আৰু স্থানীয় প্ৰশাসনৰ সৈতে সমন্বয় ৰাখি সেনাৰ দলসমূহে মটৰবোট, বিশেষ অভিযান্ত্ৰিক সঁজুলি, জৰুৰী চিকিৎসা সামগ্ৰী আৰু উদ্ধাৰ সঁজুলিৰে সজ্জিত হৈ দিনে-নিশাই এই উদ্ধাৰ অভিযান চলায় ।
পানীৰ প্ৰবল সোঁত আৰু দুৰ্গম পৰিস্থিতিৰ মাজতো সেনাই ইখনৰ পিছত সিখন বানপীড়িত গাঁৱত উপস্থিত হৈ পানীত আবদ্ধ হৈ থকা শিশু, বৃদ্ধ, মহিলা আৰু অন্যান্য লোকক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰে । ইয়াৰ লগতে বহু পশুধনো উদ্ধাৰ কৰা হয় ।
উদ্ধাৰ অভিযানৰ সময়তে সেনাৰ চিকিৎসকসকলে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱাৰ লগতে বানত আবদ্ধ পৰিয়ালসমূহৰ মাজত খাদ্য, খোৱাপানী আৰু অন্যান্য অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে ।
তেজপুৰৰ প্ৰতিৰক্ষা মুখপাত্ৰ লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল অতুল শ্ৰীধৰণে জনোৱা মতে, দেশৰ সীমান্ত সুৰক্ষাৰ লগতে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত সাধাৰণ নাগৰিকৰ কাষত থিয় দিয়াটো ভাৰতীয় সেনাৰ অন্যতম দায়িত্ব । আনহাতে, পানীৰ স্তৰ ক্ৰমে হ্ৰাস পাবলৈ আৰম্ভ কৰিলেও যিকোনো জৰুৰী পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সেনাৰ উদ্ধাৰকাৰী দলসমূহ এতিয়াও সজাগ হৈ আছে ।