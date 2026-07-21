ETV Bharat / state

অপাৰেশ্বন জল ৰাহাত: উজনি অসমত বানাক্ৰান্তৰ কাষত ভাৰতীয় সেনা

ভাৰতীয় সেনাই 'অপাৰেশ্বন জল ৰাহাত' শীৰ্ষক অভিযানত উজনি অসমৰ বিভিন্ন বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত জলবন্দী ৫৭১ জন লোকক উদ্ধাৰ কৰে ।

Operation Jal Rahat
অপাৰেশ্বন জল ৰাহাত: উজনি অসমত বানাক্ৰান্তৰ কাষত ভাৰতীয় সেনা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 21, 2026 at 5:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ : অবিৰত বৰষুণৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপনৈসমূহৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত উজনি অসমৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানত প্লাৱিত হৈছে । যাৰ ফলত বহু লোক আৰু পশুধন জলবন্দী হৈ থাকিবলগা হয় ।

বানাক্ৰান্ত লোকক উদ্ধাৰৰ বাবে চৰকাৰ তথা জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা হয় । বেয়াকৈ বানৰ কৱলত পৰা অঞ্চলসমূহৰ পৰা জলবন্দী লোকক উদ্ধাৰৰ বাবে হেলিকপ্টাৰো ব্যৱহাৰ কৰা হয় । আনহাতে, এই উদ্ধাৰ অভিযানত ভাৰতীয় সেনায়ো অংশগ্ৰহণ কৰে ।

অপাৰেশ্বন জল ৰাহাত: উজনি অসমত বানাক্ৰান্তৰ কাষত ভাৰতীয় সেনা (ETV Bharat Assam)
Operation Jal Rahat
বানাক্ৰান্তক উদ্ধাৰ অভিযানত ভাৰতীয় সেনা (ETV Bharat Assam)

‘অপাৰেশ্বন জল ৰাহাত’ৰ অধীনত ভাৰতীয় সেনাই উজনি অসমৰ বিভিন্ন স্থানত উদ্ধাৰ অভিযান চলাই ৫৭১ জন লোকক সফলতাৰে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । বান পৰিস্থিতি জটিল হৈ পৰাৰ লগে লগে ১৯ জুলাইৰ পৰা ভাৰতীয় সেনাৰ স্পীয়াৰ ক'ৰ্পছে বিশেষ বান সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে ।

Operation Jal Rahat
বানাক্ৰান্তক উদ্ধাৰ অভিযানত ভাৰতীয় সেনা (ETV Bharat Assam)

শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাট জিলাৰ আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহত ৪৫ জন সেনা জোৱানৰ তিনিটা বিশেষ উদ্ধাৰকাৰী দল নিয়োজিত কৰা হয় ।

অসম চৰকাৰ আৰু স্থানীয় প্ৰশাসনৰ সৈতে সমন্বয় ৰাখি সেনাৰ দলসমূহে মটৰবোট, বিশেষ অভিযান্ত্ৰিক সঁজুলি, জৰুৰী চিকিৎসা সামগ্ৰী আৰু উদ্ধাৰ সঁজুলিৰে সজ্জিত হৈ দিনে-নিশাই এই উদ্ধাৰ অভিযান চলায় ।

পানীৰ প্ৰবল সোঁত আৰু দুৰ্গম পৰিস্থিতিৰ মাজতো সেনাই ইখনৰ পিছত সিখন বানপীড়িত গাঁৱত উপস্থিত হৈ পানীত আবদ্ধ হৈ থকা শিশু, বৃদ্ধ, মহিলা আৰু অন্যান্য লোকক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰে । ইয়াৰ লগতে বহু পশুধনো উদ্ধাৰ কৰা হয় ।

Operation Jal Rahat
বানাক্ৰান্তক উদ্ধাৰ অভিযানত ভাৰতীয় সেনা (ETV Bharat Assam)

উদ্ধাৰ অভিযানৰ সময়তে সেনাৰ চিকিৎসকসকলে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱাৰ লগতে বানত আবদ্ধ পৰিয়ালসমূহৰ মাজত খাদ্য, খোৱাপানী আৰু অন্যান্য অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে ।

তেজপুৰৰ প্ৰতিৰক্ষা মুখপাত্ৰ লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল অতুল শ্ৰীধৰণে জনোৱা মতে, দেশৰ সীমান্ত সুৰক্ষাৰ লগতে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত সাধাৰণ নাগৰিকৰ কাষত থিয় দিয়াটো ভাৰতীয় সেনাৰ অন্যতম দায়িত্ব । আনহাতে, পানীৰ স্তৰ ক্ৰমে হ্ৰাস পাবলৈ আৰম্ভ কৰিলেও যিকোনো জৰুৰী পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সেনাৰ উদ্ধাৰকাৰী দলসমূহ এতিয়াও সজাগ হৈ আছে ।

লগতে পঢ়ক :কৃত্রিম বানপানী : মহানগৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চল পৰিদৰ্শন মন্ত্রী কৌশিক ৰায়ৰ, জুৰিপাৰত ৰাইজৰ ক্ষোভৰ সন্মুখীন
লগতে পঢ়ক :কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ চাৰিটা বনাঞ্চলত সোমাল বাঢ়নি পানী

TAGGED:

OPERATION JAL RAHAT
অসমৰ বান পৰিস্থিতি
ভাৰতীয় সেনা
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM FLOOD 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.