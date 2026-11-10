এটা ভুল আৰু একাউণ্ট উদং... বৰপেটাত আৰক্ষীৰ জালত ৩ কুখ্যাত প্ৰৱঞ্চক
অনলাইন শ্বপিং কৰি থকাৰ মাজতে এটা ফোন কলেই উদং কৰিলে মহিলাৰ বেংক একাউণ্ট । আৰক্ষীয়ে কেনেকৈ উৎখাত কৰিলে এই চাইবাৰ অপৰাধৰ ভয়ংকৰ জাল ?
Published : November 10, 2026 at 8:43 PM IST
বৰপেটা : বৰ্তমান ডিজিটেল অসমত চাইবাৰ প্ৰৱঞ্চনাৰ জাল এনেদৰে সম্প্ৰসাৰিত হৈছে যে সৰু এটা অসচেতনতাৰ বাবেই ক্ষণিকতে সাধাৰণ জনতাৰ কষ্টোপাৰ্জিত ধন নোহোৱা হৈ পৰে । অনলাইন শ্বপিং, লটাৰী বা বিভিন্ন সেৱাৰ নামত চকুৰ পলকতে বেংক একাউণ্ট উদং কৰা এটা ভয়ংকৰ চাইবাৰ প্ৰৱঞ্চক চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ বৰপেটা আৰক্ষীয়ে বৃহৎ সাফল্য লাভ কৰিছে ।
অনলাইন শ্বপিং প্ৰতিষ্ঠানৰ ভুৱা গ্ৰাহক সেৱা প্ৰতিনিধি সাজি প্ৰায় এক লাখ টকা লুট কৰা ঘটনাৰ তদন্ত কৰি আৰক্ষীয়ে এক বৃহৎ চক্ৰ উৎখাত কৰাৰ লগতে ৩ জন কুখ্যাত প্ৰৱঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ধৃত লোককেইজন বৰপেটা জিলাৰ পালহাজি অঞ্চলৰ বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে । মঙলবাৰে বৰপেটাত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি জিলাখনৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সমীৰণ বৈশ্যই এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য সদৰী কৰে ।
কেনেকৈ পাতিছিল প্ৰৱঞ্চনাৰ জাল
আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি, যোৱা ৫ নৱেম্বৰত গুৱাহাটীবাসী তথা বৰপেটাৰ বাসিন্দা দিগন্ত দাস নামৰ এজন ব্যক্তিৰ পত্নীৰ ম'বাইল ফোনলৈ এটা অচিনাকি নম্বৰৰ পৰা ফোন আহে । ফোন কৰা ব্যক্তিয়ে নিজকে এটা আগশাৰীৰ অনলাইন শ্বপিং প্ৰতিষ্ঠানৰ গ্ৰাহক সেৱাৰ কৰ্মচাৰী বুলি পৰিচয় দিয়ে ।
তেওঁ মহিলাগৰাকীক কয় যে তেওঁলোকৰ এটা বাতিল হোৱা অৰ্ডাৰৰ ধন ঘূৰাই দিয়া হ’ব । ইয়াৰ পিছতে প্ৰৱঞ্চকটোৱে হোৱাটচএপ যোগে যোগাযোগ কৰি মহিলাগৰাকীক তেওঁৰ স্বামীৰ এণ্ড্ৰইড ম'বাইলত হোৱাটচএপ খুলি 'স্ক্ৰীন শ্বেয়াৰ' কৰিবলৈ কয় ।
প্ৰৱঞ্চকৰ কথাত ভোল গৈ মহিলাগৰাকীয়ে স্ক্ৰীন শ্বেয়াৰ কৰাৰ পিছতে, প্ৰৱঞ্চক চক্ৰটোৱে গুগ'ল প্লে ষ্ট'ৰ সক্ৰিয় কৰাৰ চলেৰে মাত্ৰ পাঁচ-ছয় ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা উধাও কৰে প্ৰায় ৯৯ হাজাৰ টকা ।
তৎপৰ আৰক্ষী, ফ্ৰীজ হ’ল একাউণ্ট
সৰ্বস্ব হেৰুৱাই ভুক্তভোগী পৰিয়ালে লগে লগে ৰাষ্ট্ৰীয় চাইবাৰ অপৰাধৰ হেল্পলাইন নম্বৰ ১৯৩০ ত অভিযোগ দাখিল কৰাৰ লগতে বৰপেটা আৰক্ষীলৈও ই-মেইলযোগে ঘটনা সন্দৰ্ভত অৱগত কৰে । অভিযোগ লাভ কৰাৰ পিছতে বৰপেটা জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নিৰ্দেশত চাইবাৰ চেল আৰু আৰক্ষীৰ এটা বিশেষ দলে অভিযান আৰম্ভ কৰে ।
তদন্তকাৰী দলে ধনৰ লেনদেনৰ ডিজিটেল সূত্ৰ অনুসৰণ কৰি জানিব পাৰে যে প্ৰৱঞ্চনাৰ সমগ্ৰ ধন মোজাম্মিল নামৰ এজন লোকৰ বেংক একাউণ্টত জমা হৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত মোজাম্মিল, হামিদুল খান আৰু মাজিদুৰ ৰহমান নামৰ তিনিজন লোকে মন্দিয়াৰ এটা এছবিআই এটিএমৰ পৰা টকাখিনি উলিয়াই লয় । আৰক্ষীয়ে চিচিটিভি ফুটেজ আৰু অন্যান্য তথ্য-প্ৰমাণ পৰীক্ষা কৰি তিনিওজন অভিযুক্তকে পালহাজিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
সংবাদমেলত অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে, মূল অভিযুক্ত মোজাম্মিলৰ বেংক একাউণ্টত প্ৰায় ১.৬৫ লাখ টকাৰ সন্দেহজনক লেনদেনৰ তথ্য পোৱা গৈছে । ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে উক্ত একাউণ্টত থকা অৱশিষ্ট ধন ফ্ৰীজ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।
এই আন্তঃজিলা চাইবাৰ প্ৰৱঞ্চক চক্ৰটোৰ সৈতে নলবাৰী জিলাৰ শিয়ালমাৰী চৰ অঞ্চলৰো কেইবাজনো লোক জড়িত থকাৰ তীব্ৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে । সম্প্ৰতি ধৃত প্ৰৱঞ্চক কেইজনৰ বিৰুদ্ধে বৰপেটা আৰক্ষী থানাত এটা গোচৰ ৰুজু কৰি চক্ৰটোৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড আৰু লিংক প্ৰেৰণ কৰা আন সদস্যসকলৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ।