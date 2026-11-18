অনলাইন গেমত হেৰুওৱা ধন পৰিশোধৰ বাবেই ভূঞা পৰিয়ালক হত্যা কৰিছিল ৰাজুৱে
তৈলনগৰী দুলীয়াজানত একেটা পৰিয়ালৰ তিনিজনকৈ সদস্যক হত্যা কৰি ধন-সোণ লুটি নিছিল তেওঁলোকৰ ঘৰতেই ভাৰাতীয়া হিচাপে থকা ৰাজু দাস নামৰ এজন যুৱকে ৷
By PTI
Published : November 18, 2026 at 4:49 PM IST
গুৱাহাটী: দুলীয়াজানৰ ত্ৰিপল মাৰ্ডাৰৰ ঘটনাৰ তদন্ত আগবঢ়াৰ লগে লগে পোহৰলৈ আহিছে কেতবোৰ ভয়ংকৰ তথ্য ৷ এই ঘটনাৰ সৈতে অনলাইন গেমৰ পাকচক্ৰত পৰি ধৰুৱা হোৱাৰো এক যোগসূত্ৰ বিচাৰি পাইছে আৰক্ষীয়ে ৷
তৈলনগৰী দুলীয়াজানত যোৱা সোমবাৰে সংঘটিত হৈছিল এই লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড ৷ একেটা পৰিয়ালৰ তিনিজনকৈ সদস্যক হত্যা কৰি ধন-সোণ লুটি নিছিল তেওঁলোকৰ ঘৰতেই ভাৰাতীয়া হিচাপে থকা ৰাজু দাস নামৰ এজন যুৱকে ৷ ৰাজুক এই কাৰ্যত সহায় কৰিছিল আমিৰ দাস নামৰ আন এজন যুৱকে ৷
ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে নাজিৰাৰ শিমলুগুৰি জংচনৰ পৰা ৰাজু আৰু আমিৰক আটক কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ৷ আৰক্ষীৰ জেৰাত ৰাজুৱে স্বীকাৰ কৰা অনুসৰি তেওঁ অনলাইন গেমৰ বাবে ঋণ লৈছিল ৷
গেমত হৰাৰ পাছত প্ৰায় ৪ লাখ টকা পিতৃক ঘূৰাই দিবলগীয়া হৈছিল ৷ টকা যোগাৰ কৰিব নোৱাৰি অৱশেষত চন্দ্ৰকান্ত ভূঞাৰ পৰিয়ালক লক্ষ্য কৰি লয় ৷ ৰাজু আৰু আমিৰে চন্দ্ৰকান্ত ভূঞাৰ লগতে তেওঁৰ পত্নী এলিজা ভূঞা আৰু কন্যা নীহাৰিকা ভূঞাক হত্যা কৰি তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা বুজন পৰিমাণৰ সোণৰ অলংকাৰ আৰু নগদ ধন লৈ যায় ৷
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, গ্ৰেপ্তাৰৰ সময়ত দুই অভিযুক্তৰ পৰা প্ৰায় ১৫ হাজাৰ টকা নগদ ধন, প্ৰায় আঢ়ৈ লাখ টকা মূল্যৰ সোণ-ৰূপৰ গহনা আৰু তিনিটা মোবাইল ফোন জব্দ কৰে ।
ডিব্ৰুগড়ৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক (অপৰাধ শাখা) নিৰ্মল ঘোষে কয় যে অভিযুক্ত দুজনে গুৱাহাটী হৈ বেংগালুৰুলৈ পলায়ন কৰিবলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে শিমলুগুৰি ৰে’লৱে জংচনত আটক কৰা হয় । সোধা-পোছা কৰাৰ অন্তত তেওঁলোক দুয়োকে হত্যাৰ গোচৰত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷
ৰাজুৱে মূলতঃ ৰং মিস্ত্ৰী হিচাপে কাম কৰাৰ বিপৰীতে আমিৰ এজন প্লাম্বাৰ । ইয়াৰ পূৰ্বে আমিৰে ৰাজুৰ পিতৃৰ সৈতে কাম কৰিছিল বুলিও তেওঁ লগতে কয় ।
নিৰ্মল ঘোষে কয়, ‘‘তদন্তৰ সময়ত আমি গম পালোঁ যে ৰাজু দাসে দেউতাকৰ পৰা ধাৰ লোৱা প্ৰায় ৪ লাখ টকা অনলাইন গেমত হেৰুৱাইছিল । ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ তেওঁ ডকাইতিৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল আৰু আমিৰক লগত লৈছিল ।’’
এই কাণ্ডৰ পূৰ্বে প্ৰায় তিনিদিন ধৰি দুয়োৰে মাজত ফোনযোগে যোগাযোগ আছিল বুলি অভিযোগ উঠিছে ৷ দুয়ো ফোনযোগে ডকাইতি আৰু হত্যাকাণ্ডৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছিল বুলিও নিৰ্মল ঘোষে লগতে কয় ।
‘‘প্ৰাথমিক তদন্তৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে অভিযুক্তই পুৱা প্ৰায় ৮.৩০ বজাত ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি পৰিয়ালৰ তিনিজন সদস্যক হাতুৰীৰে আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰাৰ লগতে মূল্যৱান সামগ্ৰী লুটপাত কৰে । দুপৰীয়া ১২.১৫ মান বজাত তেওঁলোকে ঘটনাস্থলীৰ পৰা ওলাই যায় ।’’ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কয় ৷
হত্যাকাণ্ডৰ পিছত দুয়োজনে গুৱাহাটীলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত বেংগালুৰুলৈ পলায়নৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল বুলিও তেওঁ লগতে কয় । ঘোষে কয় যে আৰক্ষীয়ে বৈজ্ঞানিক প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰি আশে-পাশে থকা অঞ্চলৰ চিচিটিভি ফুটেজ পৰীক্ষা কৰে, য’ত ঘটনাৰ সময়ত দুজন সন্দেহজনক ব্যক্তিৰ উপস্থিতি দেখা যায় ।
এই অপৰাধত আন কোনো ব্যক্তি জড়িত আছিল নেকি সেই বিষয়ে আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি আছে বুলিও তেওঁ লগতে কয় । ইয়াৰ পূৰ্বে ডিব্ৰুগড়ৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক অভিজিৎ গৌৰৱ দিলীপে কয় যে অভিযুক্তই লোহাৰ ৰ’ড আৰু হাতুৰীৰে আক্ৰমণ কৰি প্ৰথমে এলিজা ভূঞা, তাৰ পিছত কন্যা নীহাৰিকা আৰু শেষত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া চন্দ্ৰকান্ত ভূঞাক হত্যা কৰিছিল ।
সোমবাৰে সন্ধিয়া এজন ভাৰাতীয়াই ঘৰৰ মালিকৰ পৰিয়ালক ষঠ পূজাৰ প্ৰসাদ দিবলৈ যোৱাৰ সময়তে এই ঘটনা পোহৰলৈ আহে । তেওঁ বাৰে বাৰে মাত দিয়াৰ পাছতো যেতিয়া তেওঁলোকে কোনো সঁহাৰি নিদিলে তেতিয়া ভাৰাতীয়াজনে ওচৰ-চুবুৰীয়াক কথাটো জনায় আৰু চুবুৰীয়াই আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে । আৰক্ষীয়ে মূল দুৱাৰ ভাঙি মৃতদেহকেইটা বিভিন্ন কোঠাত পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে ।
লগতে পঢ়ক: ধনৰ লালসাত এটা পৰিয়ালক নিঃশেষ; আৰক্ষীৰ জেৰাত দুলীয়াজানৰ ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰৰ কথা স্বীকাৰ অভিযুক্তৰ