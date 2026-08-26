ETV Bharat / state

পিঁয়াজৰ অভাৱনীয় মূল্যবৃদ্ধি : এসপ্তাহতে প্ৰতিকেজিত ২৫ টকাকৈ বৃদ্ধি পালে দাম

পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলাৰ বাবে নাচিকৰ পৰা বিশেষ মালবাহী ৰে'লৰ জৰিয়তে গুৱাহাটীকে ধৰি দেশৰ পাঁচ প্ৰধান চহৰলৈ বাফাৰ ষ্টকৰ পিঁয়াজ প্ৰেৰণ আৰম্ভ ।

Onion price hike
পিঁয়াজৰ অভাৱনীয় মূল্যবৃদ্ধি : এসপ্তাহতে প্ৰতিকেজিত ২৫ টকালৈ বৃদ্ধি পালে দাম (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 26, 2026 at 9:05 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : বজাৰত এতিয়া মূল্যবৃদ্ধিৰ জুই । উৎসৱৰ বতৰ আৰম্ভ নৌহওঁতেই বজাৰত নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধি হৈছে । বিশেষকৈ চেনি আৰু পিঁয়াজৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে পাকঘৰত জুই লগাইছে ।

নিত্যপ্রয়োজনীয় চেনি আৰু পিঁয়াজৰ মূল্যবৃদ্ধিত সমস্যাত পৰিছে সাধাৰণ লোক । কাৰ্যতঃ পাইকাৰী বজাৰৰ পৰা খুচুৰা বজাৰলৈ চেনি আৰু পিঁয়াজৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ যেন প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈছে । প্রতি সপ্তাহতে পিঁয়াজ আৰু চেনিৰ দাম বৃদ্ধি পাব ধৰিছে ।

পিঁয়াজৰ মূল্যবৃদ্ধি সন্দৰ্ভত পাইকাৰী বিক্ৰেতাৰ মন্তব্য (ETV Bharat Assam)

গুৱাহাটীকে ধৰি সমগ্র দেশতে এতিয়া পিঁয়াজৰ মূল্য প্রতি কিলোত ৬০-৬৫ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে । সমান্তৰালভাৱে চেনিৰ মূল্য ঠাই বিশেষে ৬৮-৭০ টকা পর্যন্ত হৈছে । অৱশ্যে বজাৰৰ এই মূল্যবৃদ্ধিৰ চাপ কমাবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেইবাটাও জৰুৰী পদক্ষেপ গ্রহণ কৰিছে ।

Onion price hike
পিঁয়াজৰ অভাৱনীয় মূল্যবৃদ্ধি (ETV Bharat Assam Graphic)

সেই অনুসৰি মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাচিকৰ পৰা বিশেষ মালবাহী ৰে'ল 'কাণ্ডা এক্সপ্ৰেছ'ৰ (অনিয়ন এক্সপ্ৰেছ বা পিঁয়াজ এক্সপ্ৰেছ) জৰিয়তে গুৱাহাটীকে ধৰি দেশৰ পাঁচখন প্ৰধান চহৰলৈ বাফাৰ ষ্টকৰ পিঁয়াজ প্ৰেৰণ আৰম্ভ কৰিছে ।

চৰকাৰী এই পিঁয়াজ নাফেড আৰু এনচিচিএফৰ জৰিয়তে গ্ৰাহকক প্রতি কিলোগ্ৰামত ৩৫ টকা দৰত বিক্ৰী কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে চৰকাৰে । প্রথম পৰ্যায়ত নাচিকৰ পৰা গুৱাহাটীৰ লগতে চেন্নাই, মাদুৰাই, দিল্লী আৰু এৰ্নাকুলামলৈ পিঁয়াজ যোগান ধৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ।

Onion price hike
পিঁয়াজৰ অভাৱনীয় মূল্যবৃদ্ধি (ETV Bharat Assam Graphic)

নাচিকৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা প্ৰথম চালানসমূহ ২৬ বা ২৭ আগষ্টৰ ভিতৰত নিৰ্দিষ্ট বজাৰত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । উল্লেখ্য যে বিগত প্ৰায় দুটা সপ্তাহত অসমত পিঁয়াজৰ মূল্য ৫০ শতাংশ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে । এই সময়ছোৱাত খুচুৰা বজাৰত প্ৰতিকেজি পিঁয়াজৰ মূল্য ৪০ টকাৰ পৰা ৬০-৬৫ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে ।

Onion price hike
পিঁয়াজৰ অভাৱনীয় মূল্যবৃদ্ধি (ETV Bharat Assam Graphic)

লক্ষণীয় বিষয় যে বিগত বছৰত এই সময়ত পিঁয়াজৰ দাম আছিল প্ৰতিকেজিত প্ৰায় ৩০-৩৫ টকা । কিন্তু চলিত বৰ্ষৰ আগষ্টৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ শেষৰ পৰা দাম হঠাৎ বৃদ্ধি পাবলৈ আৰম্ভ কৰে । মূল্যবৃদ্ধিৰ এই ধাৰা অব্যাহত থাকিলে উৎসৱৰ পূৰ্বেই পিঁয়াজৰ দাম আৰু অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

Onion price hike
পিঁয়াজৰ অভাৱনীয় মূল্যবৃদ্ধি (ETV Bharat Assam)

অৱশ্যে নাচিকৰ পৰা কাণ্ডা এক্সপ্ৰেছত অহা বাফাৰ ষ্টকৰ পিঁয়াজ গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত বজাৰত যোগান বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে মূল্য হ্ৰাস পোৱাৰ আশা কৰা হৈছে । ইফালে পিঁয়াজৰ সমান্তৰালভাৱে চেনিৰ দামো অসমত এতিয়া প্রতি কিলোত ৬৫-৭০ টকা পৰ্যন্ত হৈছে ।

Onion price hike
পিঁয়াজৰ অভাৱনীয় মূল্যবৃদ্ধি (ETV Bharat Assam)

পিঁয়াজৰ মূল্যবৃদ্ধি সন্দৰ্ভত গুৱাহাটীৰ ফাঁচী বজাৰৰ শ্ৰীকৃষ্ণ ষ্টোৰৰ এগৰাকী পাইকাৰী ব্যৱসায়ীয়ে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে । তেওঁ কয়, "বিগত এসপ্তাহত পিঁয়াজৰ যথেষ্ট মূল্যবৃদ্ধি হৈছে । এসপ্তাহ পূৰ্বে পাইকাৰী বজাৰত পিঁয়াজৰ মূল্য প্ৰতি কেজিত ২২ টকাৰ পৰা ২৮ টকা আছিল । খুচুৰা বজাৰত ৩৫-৪০ টকা আছিল । কিন্তু এতিয়া প্ৰায় দুগুণ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে । আজি নাচিকৰ পিঁয়াজৰ মূল্য পাইকাৰী বজাৰত প্ৰতিকিলোত ৪৫-৪৬ টকা, বেংগালুৰুৰ ৫০-৫১ টকা আৰু পাটনাৰ ৩৯-৪৫ টকা দৰত বিক্ৰী হৈছে । যোৱা বছৰৰ তুলনাত এইবাৰ পিঁয়াজৰ মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত বিক্ৰী বহু কমিছে । ১০০ বেগৰ ঠাইত ৩০ বেগ বিক্ৰী হৈছে । বৰ্তমান পিঁয়াজৰ যোগান ঠিকে আছে । চৰকাৰীভাৱে নাচিকৰ পৰা পিঁয়াজ আহিলে মূল্য হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।"

Onion price hike
পিঁয়াজৰ অভাৱনীয় মূল্যবৃদ্ধি (ETV Bharat Assam Graphic)

আনহাতে, খুচুৰা বজাৰত পিঁয়াজৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলে মূল্য নিজে নিৰ্ধাৰণ কৰে । পাইকাৰী বজাৰত সেইটো সম্ভৱ নহয় । খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলে ৫০ কেজিৰ এক বেগ পিঁয়াজ নিলে ৪০ কেজিৰহে মূল্য পায় । কাৰণ এক বেগত ৫ কেজি পিঁয়াজ নষ্ট হয় আৰু ৫ কেজি পিঁয়াজ খুচুৰাকৈ বিক্ৰী কৰাত ওজনত কমি যায় । যাৰ বাবে কেজিত ১০-১৫ টকা মাৰ্জিন ৰাখিবলগীয়া হয় ।"

লগতে পঢ়ক :গ্ৰাহকক সকাহ দিবলৈ দিল্লীলৈ পিঁয়াজ এক্সপ্ৰেছ; ৮৪০ টন পিঁয়াজ প্ৰেৰণ কৰিব কেন্দ্ৰই
লগতে পঢ়ক :আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আলু কেন্দ্ৰৰ সৈতে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বুজাবুজি চুক্তি

TAGGED:

গুৱাহাটীত পিঁয়াজৰ মূল্য
পিঁয়াজৰ মূল্যবৃদ্ধি
পিঁয়াজ এক্সপ্ৰেছ
ইটিভি ভাৰত অসম
ONION PRICE HIKE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.