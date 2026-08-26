পিঁয়াজৰ অভাৱনীয় মূল্যবৃদ্ধি : এসপ্তাহতে প্ৰতিকেজিত ২৫ টকাকৈ বৃদ্ধি পালে দাম

পিঁয়াজৰ অভাৱনীয় মূল্যবৃদ্ধি : এসপ্তাহতে প্ৰতিকেজিত ২৫ টকাকৈ বৃদ্ধি পালে দাম
পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলাৰ বাবে নাচিকৰ পৰা বিশেষ মালবাহী ৰে'লৰ জৰিয়তে গুৱাহাটীকে ধৰি দেশৰ পাঁচ প্ৰধান চহৰলৈ বাফাৰ ষ্টকৰ পিঁয়াজ প্ৰেৰণ আৰম্ভ ।
Published : August 26, 2026 at 9:05 PM IST
গুৱাহাটী : বজাৰত এতিয়া মূল্যবৃদ্ধিৰ জুই । উৎসৱৰ বতৰ আৰম্ভ নৌহওঁতেই বজাৰত নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধি হৈছে । বিশেষকৈ চেনি আৰু পিঁয়াজৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে পাকঘৰত জুই লগাইছে ।
নিত্যপ্রয়োজনীয় চেনি আৰু পিঁয়াজৰ মূল্যবৃদ্ধিত সমস্যাত পৰিছে সাধাৰণ লোক । কাৰ্যতঃ পাইকাৰী বজাৰৰ পৰা খুচুৰা বজাৰলৈ চেনি আৰু পিঁয়াজৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ যেন প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈছে । প্রতি সপ্তাহতে পিঁয়াজ আৰু চেনিৰ দাম বৃদ্ধি পাব ধৰিছে ।
গুৱাহাটীকে ধৰি সমগ্র দেশতে এতিয়া পিঁয়াজৰ মূল্য প্রতি কিলোত ৬০-৬৫ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে । সমান্তৰালভাৱে চেনিৰ মূল্য ঠাই বিশেষে ৬৮-৭০ টকা পর্যন্ত হৈছে । অৱশ্যে বজাৰৰ এই মূল্যবৃদ্ধিৰ চাপ কমাবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেইবাটাও জৰুৰী পদক্ষেপ গ্রহণ কৰিছে ।
সেই অনুসৰি মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাচিকৰ পৰা বিশেষ মালবাহী ৰে'ল 'কাণ্ডা এক্সপ্ৰেছ'ৰ (অনিয়ন এক্সপ্ৰেছ বা পিঁয়াজ এক্সপ্ৰেছ) জৰিয়তে গুৱাহাটীকে ধৰি দেশৰ পাঁচখন প্ৰধান চহৰলৈ বাফাৰ ষ্টকৰ পিঁয়াজ প্ৰেৰণ আৰম্ভ কৰিছে ।
চৰকাৰী এই পিঁয়াজ নাফেড আৰু এনচিচিএফৰ জৰিয়তে গ্ৰাহকক প্রতি কিলোগ্ৰামত ৩৫ টকা দৰত বিক্ৰী কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে চৰকাৰে । প্রথম পৰ্যায়ত নাচিকৰ পৰা গুৱাহাটীৰ লগতে চেন্নাই, মাদুৰাই, দিল্লী আৰু এৰ্নাকুলামলৈ পিঁয়াজ যোগান ধৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ।
নাচিকৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা প্ৰথম চালানসমূহ ২৬ বা ২৭ আগষ্টৰ ভিতৰত নিৰ্দিষ্ট বজাৰত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । উল্লেখ্য যে বিগত প্ৰায় দুটা সপ্তাহত অসমত পিঁয়াজৰ মূল্য ৫০ শতাংশ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে । এই সময়ছোৱাত খুচুৰা বজাৰত প্ৰতিকেজি পিঁয়াজৰ মূল্য ৪০ টকাৰ পৰা ৬০-৬৫ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
লক্ষণীয় বিষয় যে বিগত বছৰত এই সময়ত পিঁয়াজৰ দাম আছিল প্ৰতিকেজিত প্ৰায় ৩০-৩৫ টকা । কিন্তু চলিত বৰ্ষৰ আগষ্টৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ শেষৰ পৰা দাম হঠাৎ বৃদ্ধি পাবলৈ আৰম্ভ কৰে । মূল্যবৃদ্ধিৰ এই ধাৰা অব্যাহত থাকিলে উৎসৱৰ পূৰ্বেই পিঁয়াজৰ দাম আৰু অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
অৱশ্যে নাচিকৰ পৰা কাণ্ডা এক্সপ্ৰেছত অহা বাফাৰ ষ্টকৰ পিঁয়াজ গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত বজাৰত যোগান বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে মূল্য হ্ৰাস পোৱাৰ আশা কৰা হৈছে । ইফালে পিঁয়াজৰ সমান্তৰালভাৱে চেনিৰ দামো অসমত এতিয়া প্রতি কিলোত ৬৫-৭০ টকা পৰ্যন্ত হৈছে ।
পিঁয়াজৰ মূল্যবৃদ্ধি সন্দৰ্ভত গুৱাহাটীৰ ফাঁচী বজাৰৰ শ্ৰীকৃষ্ণ ষ্টোৰৰ এগৰাকী পাইকাৰী ব্যৱসায়ীয়ে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে । তেওঁ কয়, "বিগত এসপ্তাহত পিঁয়াজৰ যথেষ্ট মূল্যবৃদ্ধি হৈছে । এসপ্তাহ পূৰ্বে পাইকাৰী বজাৰত পিঁয়াজৰ মূল্য প্ৰতি কেজিত ২২ টকাৰ পৰা ২৮ টকা আছিল । খুচুৰা বজাৰত ৩৫-৪০ টকা আছিল । কিন্তু এতিয়া প্ৰায় দুগুণ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে । আজি নাচিকৰ পিঁয়াজৰ মূল্য পাইকাৰী বজাৰত প্ৰতিকিলোত ৪৫-৪৬ টকা, বেংগালুৰুৰ ৫০-৫১ টকা আৰু পাটনাৰ ৩৯-৪৫ টকা দৰত বিক্ৰী হৈছে । যোৱা বছৰৰ তুলনাত এইবাৰ পিঁয়াজৰ মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত বিক্ৰী বহু কমিছে । ১০০ বেগৰ ঠাইত ৩০ বেগ বিক্ৰী হৈছে । বৰ্তমান পিঁয়াজৰ যোগান ঠিকে আছে । চৰকাৰীভাৱে নাচিকৰ পৰা পিঁয়াজ আহিলে মূল্য হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।"
আনহাতে, খুচুৰা বজাৰত পিঁয়াজৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলে মূল্য নিজে নিৰ্ধাৰণ কৰে । পাইকাৰী বজাৰত সেইটো সম্ভৱ নহয় । খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলে ৫০ কেজিৰ এক বেগ পিঁয়াজ নিলে ৪০ কেজিৰহে মূল্য পায় । কাৰণ এক বেগত ৫ কেজি পিঁয়াজ নষ্ট হয় আৰু ৫ কেজি পিঁয়াজ খুচুৰাকৈ বিক্ৰী কৰাত ওজনত কমি যায় । যাৰ বাবে কেজিত ১০-১৫ টকা মাৰ্জিন ৰাখিবলগীয়া হয় ।"